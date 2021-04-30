سر خلطة دجاج كنتاكي المقرمش الخطير بالتتبيلة الاصلية في البيت احلي من الجاهزه

سر خلطة دجاج كنتاكي المقرمش الخطير بالتتبيلة الاصلية من الوصفات المناسبة لجميع الأعمار، لذلك قررنا أن نعرض الوصفة التي يبحث عنها الكثير من الناس لمعرفة سر تتبيل الدجاج المقلي لتذوق الدجاج المقرمش منزلي الصنع افضل من الجاهز، حيث يمكنك استخدام أفخاذ أو صدور الدجاج، ولا شك أن الحصول على كنتاكي فرايد تشيكن من الصعب ولكن هذه التتبيلة سوف تعطيكي نفس النتيجة تابعي معنا سر خلطة دجاج كنتاكي المقرمش. سر خلطة دجاج كنتاكي المقرمش الخطير بالتتبيلة الاصلية المقادير: كيلوغرام واحد من الدجاج مقسم إلى ثماني قطع.

كوب دقيق أبيض.

بيضتان.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكينغ باودر.

1 ملعقة قليلة من البصل البودر.

كذلك 1 ملعقة قليلة فلفل أسود.

1 ملعقة قليلة من الكمون البودر.

نصف ملعقة قليلة من مسحوق الزنجبيل.

نصف ملعقة قليلة قرفة مطحونة.

ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار.

ملعقة صغيرة ملح.

مقادير دجاج كنتاكي المقلية:

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة زيت ذرة.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة قليلة من الملح.

2 ملقة كبيرة من الصلصة الحارة. تحضير الدجاج المقرمش نضع الدجاج في التتبيلة قبل يوم واحد من طهيه.

لتحضير تتبيلة الدجاج، اخلطي جميع المكونات معًا ورشي ملعقة كبيرة من زيت الذرة على شرائح الدجاج.

ثم نضع الفلفل الأسود والملح على شرائح الدجاج، ثم نضيف الصلصة الحارة.

ننشر عصير الليمون والخل الأبيض على الدجاج، ثم نغطي قطع الدجاج المتبلة بكيس بلاستيكي.

ثم نضع الدجاج في الثلاجة لمدة أربع وعشرين ساعة كاملة.

نخرج الدجاج من الثلاجة، ثم نخرج الكيس ونخرج الخل من الدجاج.

نخفق البيض ونضيف البيكنج بودر ثم نحرك الخليط، سنلاحظ فقاعات في الخليط.

عندما ينتهي الفوران، أضيفي قطع الدجاج المتبل، ثم أضيفي نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.

نضع الدجاج في خليط البيض والبيكنج باودر ونقلب جيداً، ثم نخرج قطع الدجاج من خليط البيض.

ثم نغمسها في الدقيق المتبل حتى يغطى الدجاج مع الدقيق من جميع الجهات.

نضع قطع الدجاج في الثلاجة لمدة ثلاثين دقيقة.

ثم أخرجها من الثلاجة، وأضف الزيت الثقيل الساخن إلى مقلاة عميقة، واحتفظ بالحرارة منخفضة حتى تستوي تمامًا.

عندما تتحول قطع الدجاج إلى اللون الذهبي الفاتح، نزيلها من الزيت. الوسوم

سر خلطة دجاج كنتاكي المقرمش الخطير بالتتبيلة الاصلية من الوصفات المناسبة لجميع الأعمار، لذلك قررنا أن نعرض الوصفة التي يبحث عنها الكثير من الناس لمعرفة سر تتبيل الدجاج المقلي لتذوق الدجاج المقرمش منزلي الصنع افضل من الجاهز، حيث يمكنك استخدام أفخاذ أو صدور الدجاج، ولا شك أن الحصول على كنتاكي فرايد تشيكن من الصعب ولكن هذه التتبيلة سوف تعطيكي نفس النتيجة تابعي معنا سر خلطة دجاج كنتاكي المقرمش. سر خلطة دجاج كنتاكي المقرمش الخطير بالتتبيلة الاصلية المقادير: كيلوغرام واحد من الدجاج مقسم إلى ثماني قطع.

كوب دقيق أبيض.

بيضتان.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكينغ باودر.

1 ملعقة قليلة من البصل البودر.

كذلك 1 ملعقة قليلة فلفل أسود.

1 ملعقة قليلة من الكمون البودر.

نصف ملعقة قليلة من مسحوق الزنجبيل.

نصف ملعقة قليلة قرفة مطحونة.

ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار.

ملعقة صغيرة ملح.

مقادير دجاج كنتاكي المقلية:

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة زيت ذرة.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة قليلة من الملح.

2 ملقة كبيرة من الصلصة الحارة. تحضير الدجاج المقرمش نضع الدجاج في التتبيلة قبل يوم واحد من طهيه.

لتحضير تتبيلة الدجاج، اخلطي جميع المكونات معًا ورشي ملعقة كبيرة من زيت الذرة على شرائح الدجاج.

ثم نضع الفلفل الأسود والملح على شرائح الدجاج، ثم نضيف الصلصة الحارة.

ننشر عصير الليمون والخل الأبيض على الدجاج، ثم نغطي قطع الدجاج المتبلة بكيس بلاستيكي.

ثم نضع الدجاج في الثلاجة لمدة أربع وعشرين ساعة كاملة.

نخرج الدجاج من الثلاجة، ثم نخرج الكيس ونخرج الخل من الدجاج.

نخفق البيض ونضيف البيكنج بودر ثم نحرك الخليط، سنلاحظ فقاعات في الخليط.

عندما ينتهي الفوران، أضيفي قطع الدجاج المتبل، ثم أضيفي نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.

نضع الدجاج في خليط البيض والبيكنج باودر ونقلب جيداً، ثم نخرج قطع الدجاج من خليط البيض.

ثم نغمسها في الدقيق المتبل حتى يغطى الدجاج مع الدقيق من جميع الجهات.

نضع قطع الدجاج في الثلاجة لمدة ثلاثين دقيقة.

ثم أخرجها من الثلاجة، وأضف الزيت الثقيل الساخن إلى مقلاة عميقة، واحتفظ بالحرارة منخفضة حتى تستوي تمامًا.

عندما تتحول قطع الدجاج إلى اللون الذهبي الفاتح، نزيلها من الزيت.

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