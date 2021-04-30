تعلمي كيفية تحضير كفتة الحاتي بمكونات سحرية في البيت

كفتة الحاتي بمكونات سحرية ، ترغب في التعرف عليها الأمهات والفتيات لكي يقمن بتحضيرها بالمنزل بنفس طعم ومذاق المحلات وطعم الحاتي، كما أنك لا بد أن تعلمين أن البهارات العديدة، تُعكي مذاق ليس محبب للكثير، ولكن الفلفل الأسمر والملح فقط هما اللذان من المتاح لكِ أن تقومي بوضعهما بكفتة الحاتي، وكذلك الحبهان المطحون، ولكن الحبهان ليس أساسيًا بل أنكِ من الممكن أن تضعيه أو لا، فهو اختياريًا، أما بالنسبة للملح والفلفل الأسود فهم سر الكفتة.كفتة الحاتي بمكونات سحرية
تتساءل نساء عن الوصفة السحرية لتجهيز كفتة الحاتي، لهذا السبب سوف نسرد لكم فيما يلي كل ما يخص هذه الطريقة التي تتعلق بتجهيزها لتكون كالمحلات تمامًا.مكونات كفتة الحاتي
- لحم مفروم “كيلو”
- فلفل أسود “ملعقة”
- بقدونس “نصف حزمة”
- بكينج بودر “ملعقة كبيرة*
- دهن “٢٠٠ جم”
- نشا “ملعقة كبيرة”
- ثوم مفروم “كيلو”
- بصل مبشور ناعم “عدد ٣ بصلات”
- ملح
- بياض بيضة
- زيت “ملعقتين”
- ماء البصل “ربع كوب”
- طماطم مبشورة “ثمرة”
- يتم إحضار طبق لكي يتم وضع جميع المقادير به فيما يتم استثناء ماء البصل من هذه المقادير، مع التقليب.
- القيام بإضافة الفلفل والملح بالمزيج مع المزج معًا، لكي يقوموا بالتجانس جميعهم.
- يتم وضع الخليط بالثلاجة إلى أن يتم مرور ٦٠ دقيقة ويحدث تجانس بالطعم.
- يوضع اللحم المفروم بسيخ.
- المسح بواسطة عصير البصل، حيث أن هذا يكون سر من الأسرار الخاصة بكفتة الحاتي.
- يوضع الزيت بالصينية ومعه المزيج إلى أن يتم مرور١٠ دقائق.
- وضع الكفتة بالفرن حتى النضوج، وعندما تقومي بإخراجها قومي بإشعال قطعتين من الفحم، وضعيهم بمادة دهنية على ورقة من الفويل، وتغطية الكفتة لكي تمتزج بالرائحة وتخصلين في النهاية على أفضل طعم كفتة كالحاتي تمامًا.
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كفتة الحاتي بمكونات سحرية ، ترغب في التعرف عليها الأمهات والفتيات لكي يقمن بتحضيرها بالمنزل بنفس طعم ومذاق المحلات وطعم الحاتي، كما أنك لا بد أن تعلمين أن البهارات العديدة، تُعكي مذاق ليس محبب للكثير، ولكن الفلفل الأسمر والملح فقط هما اللذان من المتاح لكِ أن تقومي بوضعهما بكفتة الحاتي، وكذلك الحبهان المطحون، ولكن الحبهان ليس أساسيًا بل أنكِ من الممكن أن تضعيه أو لا، فهو اختياريًا، أما بالنسبة للملح والفلفل الأسود فهم سر الكفتة.كفتة الحاتي بمكونات سحرية
تتساءل نساء عن الوصفة السحرية لتجهيز كفتة الحاتي، لهذا السبب سوف نسرد لكم فيما يلي كل ما يخص هذه الطريقة التي تتعلق بتجهيزها لتكون كالمحلات تمامًا.مكونات كفتة الحاتي
- لحم مفروم “كيلو”
- فلفل أسود “ملعقة”
- بقدونس “نصف حزمة”
- بكينج بودر “ملعقة كبيرة*
- دهن “٢٠٠ جم”
- نشا “ملعقة كبيرة”
- ثوم مفروم “كيلو”
- بصل مبشور ناعم “عدد ٣ بصلات”
- ملح
- بياض بيضة
- زيت “ملعقتين”
- ماء البصل “ربع كوب”
- طماطم مبشورة “ثمرة”
- يتم إحضار طبق لكي يتم وضع جميع المقادير به فيما يتم استثناء ماء البصل من هذه المقادير، مع التقليب.
- القيام بإضافة الفلفل والملح بالمزيج مع المزج معًا، لكي يقوموا بالتجانس جميعهم.
- يتم وضع الخليط بالثلاجة إلى أن يتم مرور ٦٠ دقيقة ويحدث تجانس بالطعم.
- يوضع اللحم المفروم بسيخ.
- المسح بواسطة عصير البصل، حيث أن هذا يكون سر من الأسرار الخاصة بكفتة الحاتي.
- يوضع الزيت بالصينية ومعه المزيج إلى أن يتم مرور١٠ دقائق.
- وضع الكفتة بالفرن حتى النضوج، وعندما تقومي بإخراجها قومي بإشعال قطعتين من الفحم، وضعيهم بمادة دهنية على ورقة من الفويل، وتغطية الكفتة لكي تمتزج بالرائحة وتخصلين في النهاية على أفضل طعم كفتة كالحاتي تمامًا.
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