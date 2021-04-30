تعلمي كيفية تحضير كفتة الحاتي بمكونات سحرية في البيت

كفتة الحاتي بمكونات سحرية ، ترغب في التعرف عليها الأمهات والفتيات لكي يقمن بتحضيرها بالمنزل بنفس طعم ومذاق المحلات وطعم الحاتي، كما أنك لا بد أن تعلمين أن البهارات العديدة، تُعكي مذاق ليس محبب للكثير، ولكن الفلفل الأسمر والملح فقط هما اللذان من المتاح لكِ أن تقومي بوضعهما بكفتة الحاتي، وكذلك الحبهان المطحون، ولكن الحبهان ليس أساسيًا بل أنكِ من الممكن أن تضعيه أو لا، فهو اختياريًا، أما بالنسبة للملح والفلفل الأسود فهم سر الكفتة.

تتساءل نساء عن الوصفة السحرية لتجهيز كفتة الحاتي، لهذا السبب سوف نسرد لكم فيما يلي كل ما يخص هذه الطريقة التي تتعلق بتجهيزها لتكون كالمحلات تمامًا.

لحم مفروم “كيلو”

فلفل أسود “ملعقة”

بقدونس “نصف حزمة”

بكينج بودر “ملعقة كبيرة*

دهن “٢٠٠ جم”

نشا “ملعقة كبيرة”

ثوم مفروم “كيلو”

بصل مبشور ناعم “عدد ٣ بصلات”

ملح

بياض بيضة

زيت “ملعقتين”

ماء البصل “ربع كوب”

طماطم مبشورة “ثمرة”