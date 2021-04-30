طريقة عمل البسكويت بالشكولاتة والنشادر بالكيلو في المنزل

طريقة عمل البسكويت أيام قليلة وتستقبل جميع البلاد عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات بسكويت العيد له فرحه خاصة ومذاق خاص لدي كل بلد. يتجمع كل أفراد الأسرة في منزل أحداهم وهذه عاده من قديم الأزل متوارثة عبر الأجيال لصناعه كحك العيد، البسكوت، البيتي فور، وخلافه ويعشق الأطفال المشاركة في صنعه باستخدام ماكينة البسكوت ومساعدة الأهل في تحضيره، وهناك الكثير من الطرق لأعداد البسكوت منها النشادر، الشوكولاتة، الفانيليا، بشر البرتقال، جوز الهند يعشق تناولها الكبار قبل الصغار لذلك تقوم ربة المنزل بعمل كمية كبيره منه لتناول بجانبه الشاي أو الحليب. طريقة عمل البسكويت بالشوكولاتة طريقة عمل البسكويت بالشوكولاتة المكونات كيلو من الدقيق الحلويات.

كوب ونصف من اللبن.

نصف كيلو زبده صفرا بدرجة حرارة الغرفة.

أربع بيضات كبيرة بدرجه حرارة الغرفة.

نصف كوب كاكاو خام.

نصف كيلو سكر بودر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ذرة ملح.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. طريقة التحضير نحضر وعاء عميق ونضع المكونات الجافة.

الدقيق، الكاكاو، البيكنج بودر، النشا، ملح، الفانيليا ونخلطهم جميعا.

نضع السمنة وندعك الدقيق.

نصب اللبن بالتدريج.

حتي نحصل على عجينة متماسكة.

نحضر صواني أو صيجان .

ونضع كمية قليلة من الزيت وندهن بالفرشاة.

نضع كمية مناسبة من العجينة قي ماكينة البسكوت.

أستخدمي الشكل المحبب إليك.

رصي البسكوت في الصينية.

ويدخل الفرن إلي درجه حرارة 160 درجه.

لمده لا تقل عن نصف ساعه.

ويرص في أطباق محكمة الغلق. طريقة عمل بسكويت النشادر طريقة عمل بسكويت النشادر المكونات كيلو من الدقيق الحلويات.

كوب ونصف من اللبن.

نصف كيلو زبده صفرا بدرجة حرارة الغرفة.

أربع بيضات كبيرة بدرجه حرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة نشادر.

نصف كيلو سكر بودر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ذرة ملح.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. طريقة التحضير نحضر وعاء عميق ونضع المكونات الجافة.

الدقيق، الكاكاو، البيكنج بودر، النشا، ملح، الفانيليا، النشادر ونخلطهم جميعا.

نضع السمنة وندعك الدقيق.

نصب اللبن بالتدريج.

حتي نحصل على عجينة متماسكة.

نحضر صواني أو صيجان .

ونضع كمية قليلة من الزيت وندهن بالفرشاة.

نضع كمية مناسبة من العجينة قي ماكينة البسكوت.

أستخدمي الشكل المحبب إليك.

رصي البسكوت في الصينية.

ويدخل الفرن إلي درجه حرارة 160 درجه.

لمدة لا تقل عن نصف ساعه.

ويرص في أطباق محكمة الغلق. المكوناتطريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل البسكويت أيام قليلة وتستقبل جميع البلاد عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات بسكويت العيد له فرحه خاصة ومذاق خاص لدي كل بلد. يتجمع كل أفراد الأسرة في منزل أحداهم وهذه عاده من قديم الأزل متوارثة عبر الأجيال لصناعه كحك العيد، البسكوت، البيتي فور، وخلافه ويعشق الأطفال المشاركة في صنعه باستخدام ماكينة البسكوت ومساعدة الأهل في تحضيره، وهناك الكثير من الطرق لأعداد البسكوت منها النشادر، الشوكولاتة، الفانيليا، بشر البرتقال، جوز الهند يعشق تناولها الكبار قبل الصغار لذلك تقوم ربة المنزل بعمل كمية كبيره منه لتناول بجانبه الشاي أو الحليب. طريقة عمل البسكويت بالشوكولاتة طريقة عمل البسكويت بالشوكولاتة المكونات كيلو من الدقيق الحلويات.

كوب ونصف من اللبن.

نصف كيلو زبده صفرا بدرجة حرارة الغرفة.

أربع بيضات كبيرة بدرجه حرارة الغرفة.

نصف كوب كاكاو خام.

نصف كيلو سكر بودر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ذرة ملح.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. طريقة التحضير نحضر وعاء عميق ونضع المكونات الجافة.

الدقيق، الكاكاو، البيكنج بودر، النشا، ملح، الفانيليا ونخلطهم جميعا.

نضع السمنة وندعك الدقيق.

نصب اللبن بالتدريج.

حتي نحصل على عجينة متماسكة.

نحضر صواني أو صيجان .

ونضع كمية قليلة من الزيت وندهن بالفرشاة.

نضع كمية مناسبة من العجينة قي ماكينة البسكوت.

أستخدمي الشكل المحبب إليك.

رصي البسكوت في الصينية.

ويدخل الفرن إلي درجه حرارة 160 درجه.

لمده لا تقل عن نصف ساعه.

ويرص في أطباق محكمة الغلق. طريقة عمل بسكويت النشادر طريقة عمل بسكويت النشادر المكونات كيلو من الدقيق الحلويات.

كوب ونصف من اللبن.

نصف كيلو زبده صفرا بدرجة حرارة الغرفة.

أربع بيضات كبيرة بدرجه حرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة نشادر.

نصف كيلو سكر بودر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ذرة ملح.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. طريقة التحضير نحضر وعاء عميق ونضع المكونات الجافة.

الدقيق، الكاكاو، البيكنج بودر، النشا، ملح، الفانيليا، النشادر ونخلطهم جميعا.

نضع السمنة وندعك الدقيق.

نصب اللبن بالتدريج.

حتي نحصل على عجينة متماسكة.

نحضر صواني أو صيجان .

ونضع كمية قليلة من الزيت وندهن بالفرشاة.

نضع كمية مناسبة من العجينة قي ماكينة البسكوت.

أستخدمي الشكل المحبب إليك.

رصي البسكوت في الصينية.

ويدخل الفرن إلي درجه حرارة 160 درجه.

لمدة لا تقل عن نصف ساعه.

ويرص في أطباق محكمة الغلق. المكوناتطريقة التحضير

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