طريقة عمل المطبق المربع بكل تفاصيله

تعد وصفة المطبق المربع من أشهى الوصفات على الأطلاق وهو أكلة عربية تشبه الجلاش أو الرقاق باللحمة المفرومة الفرق هو نوع العجين المستخدم وطريقة تطبيق العجين على الحشو، تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة كريقة تحضير العجينة بالتفصيل.

المطبق المربع

يتم تحضير العجينة الرقيقة أولاً ثم حشوها بحشو اللحم أو الدجاج أو الخضار حسب رغبتك واليوم سنحضر حشو اللحم

المقادير اللازمة لتحضير الطبق:

مقادير العجين:

أربع أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

بيضة واحدة كبيرة الحجم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر الممتاز.

رشة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

كوب وثلث من الماء الفاتر.

مقادير حشوة اللحم المفروم:

مائتي جرام من اللحم المفروم.

ست حبات كبيرات من البيض.

البصلتان كبيرتان في الحجم مفرومة

ثلاث ثمرات من الطماطم.

ملعقة صغيرة ونصف من ملح الطعام الابيض.

ملعقة إلا ربع من الفلفل الأسود.

رشة من القرفة المطحونة ناعم.

حزمة واحدة من الكراث المفروم ناعم.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

قومي بنخل الدقيق في وعاء عميق ثم أضيفي إليه الملح والبيض. قلبي ثم أضيفي الزيت وبعدها يضاف الماء. قومي بإضافة الماء بشكل تدريجي مع التقليب المستمر حتى تتكون العجينة. اعجني المكونات حتى تصلي على عجينة طرية متماسكة ناعمة. تقسم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم وتترك مغطاه لترتاح لمدة نصف ساعة. قومي بتشويح اللحم المفروم في الزيت ثم أضيفي البصل المفروم. تبلي اللحم بالملح والفلفل وباقي التوابل وقلبي. قطعي الطماطم إلى مكعبات رفيعة ثم اضيفيها للحم. أضيفي البيض والكراث وقلبي واتركيها تنضج. افردي كل كرة من العجين حتى تكون رفيعة للغاية واصنعي منها شرائط مستطيلة عريضة. توضع الشرائط على شكل زائد ثم يوضع بها الحشو وتطبق على شكل مستطيل. يحمر المطبق في الزيت ويقدم.

خطوات تحضير المطبق المربع: