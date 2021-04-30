نقدم لكم أفضل طريقة لعمل الزبدة والجبنة والقشطة باللبن الحليب في المنزل وفي أسرع وقت، تعتبر الزبدة والقشطة والجبنة من مشتقات اللبن الحليب فهو من أساسيات الحياه لأنه يمدنا بالكالسيوم ويعطينا طاقه ونشاط كما أن له استخدامات عديده فهو يستخدم في صنع الزبادي واللبن الرايب كما أنه يستخدم في صنع الزبدة الفلاحة والقشطة والجبن القريش، ويمكننا عمل الأرز باللبن والمهلبية من اللبن الحليب، فاستخداماته كثيره وعديده واليوم أقدم لكم طريقه صنع الزبدة والجبنة القريش الفلاحي من اللبن الحليب بطريقه سهله وبسيطه ونقدم لكم مكونات عمل الزبدة والجبنة والقشطة الفلاحي وطريقة عملها في السطور القادمة. مكونات عمل الزبدة والجبنة والقشطة: لبن حليب طازج كامل الدسم. طريقه عمل الزبدة والجبنة والقشطة: أولاً في إناء عميق نضع خمسه كيلو من اللبن الطازج كامل الدسم لكي نحصل على كميه مناسبه من القشطه ويمكن أن تكون الكميه حسب رغبتك أوحسب استعمالك.

ثم نقوم بتغطية الإناء ووضعه في مكان دافئ ويمكن تغطيته بفوطه ثقيله أو بطانيه حتى نحصل على نتيجة جيدة ونتركه لمده أربعه وعشرون ساعه.

وبعد مرور الوقت المطلوب نتأكد من تماسك الحليب مثل الزبادي في هذا الوقت تكون قد تكونت القشطه على وجه الحليب نقوم بفصلها في طبق عميق ونتركها بالفريز.

ثم نحضر باقي الحليب المتماسك ونقوم بوضعه في حصيره إعداد الجبن وتعلق حتى تصفى جيداً ولكن يجب وضع إناء لكي يقوم بالتقاط الشرش المصفى فهو له فوائد عده يمكن أن يصنع منه الفطائر أو يتم وضعه على الجبنة مره أخره لحفظها بعد مرور بضع ساعات والتأكد من تصفيه الجبنة نقوم بتقطيعها قطع مناسبه ووضعه داخل علبه مناسبه محكمه الغلق ووضع قليل من الشرش لحفظها ووضع قليل من الملح حسب الرغبة.

ولعمل الزبدة نحضر القشطة المثلجة ونخفقها جيداً بالهند بلندر أوباليد حتى تفصل الزبدة عن اللبن الرايب وتصبح القشطه زبده متماسكه ثم نقوم بتشكيلها على شكل أصابع وتستخدم في جميع أنواع الأكلات والحلويات فهي تعطى مذاق لذيذ جداً للطعام وبالهناء والشفاء وإلى اللقاء في وصفات سهله وسريعه. مكونات عمل الزبدة والجبنة والقشطة:طريقه عمل الزبدة والجبنة والقشطة: الوسوم

نقدم لكم أفضل طريقة لعمل الزبدة والجبنة والقشطة باللبن الحليب في المنزل وفي أسرع وقت، تعتبر الزبدة والقشطة والجبنة من مشتقات اللبن الحليب فهو من أساسيات الحياه لأنه يمدنا بالكالسيوم ويعطينا طاقه ونشاط كما أن له استخدامات عديده فهو يستخدم في صنع الزبادي واللبن الرايب كما أنه يستخدم في صنع الزبدة الفلاحة والقشطة والجبن القريش، ويمكننا عمل الأرز باللبن والمهلبية من اللبن الحليب، فاستخداماته كثيره وعديده واليوم أقدم لكم طريقه صنع الزبدة والجبنة القريش الفلاحي من اللبن الحليب بطريقه سهله وبسيطه ونقدم لكم مكونات عمل الزبدة والجبنة والقشطة الفلاحي وطريقة عملها في السطور القادمة. مكونات عمل الزبدة والجبنة والقشطة: لبن حليب طازج كامل الدسم. طريقه عمل الزبدة والجبنة والقشطة: أولاً في إناء عميق نضع خمسه كيلو من اللبن الطازج كامل الدسم لكي نحصل على كميه مناسبه من القشطه ويمكن أن تكون الكميه حسب رغبتك أوحسب استعمالك.

ثم نقوم بتغطية الإناء ووضعه في مكان دافئ ويمكن تغطيته بفوطه ثقيله أو بطانيه حتى نحصل على نتيجة جيدة ونتركه لمده أربعه وعشرون ساعه.

وبعد مرور الوقت المطلوب نتأكد من تماسك الحليب مثل الزبادي في هذا الوقت تكون قد تكونت القشطه على وجه الحليب نقوم بفصلها في طبق عميق ونتركها بالفريز.

ثم نحضر باقي الحليب المتماسك ونقوم بوضعه في حصيره إعداد الجبن وتعلق حتى تصفى جيداً ولكن يجب وضع إناء لكي يقوم بالتقاط الشرش المصفى فهو له فوائد عده يمكن أن يصنع منه الفطائر أو يتم وضعه على الجبنة مره أخره لحفظها بعد مرور بضع ساعات والتأكد من تصفيه الجبنة نقوم بتقطيعها قطع مناسبه ووضعه داخل علبه مناسبه محكمه الغلق ووضع قليل من الشرش لحفظها ووضع قليل من الملح حسب الرغبة.

ولعمل الزبدة نحضر القشطة المثلجة ونخفقها جيداً بالهند بلندر أوباليد حتى تفصل الزبدة عن اللبن الرايب وتصبح القشطه زبده متماسكه ثم نقوم بتشكيلها على شكل أصابع وتستخدم في جميع أنواع الأكلات والحلويات فهي تعطى مذاق لذيذ جداً للطعام وبالهناء والشفاء وإلى اللقاء في وصفات سهله وسريعه. مكونات عمل الزبدة والجبنة والقشطة:طريقه عمل الزبدة والجبنة والقشطة:

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