طريقة كرات الطاقة بالشوفان مشبعة ولذيذة وسريعة سوف يحبها أطفالك

طريقة كرات الطاقة بالشوفان ، أو كما تشتهر كرات حلى الطاقة بالتمر، هي واحدة من أشهر أنواع الحلى، التي يمكنك تجهيزها في المنزل لأطفالك، فهي بديل حلا صحي بالمنزل، ويسميها البعض كرات الطاقة البروتينية، نظرًا لما تحتوي عليه من الألياف والبروتينات المغذية، خاصة إذا كنت تحضرين كرات التمر بالشوفان للاطفال، فالتمر معروف عنه أنه أقوى مصدر طبيعي يمنح للجسم الطاقة، ولهذا السبب أوصى النبي الكريم صل الله عليه وسلم، بكسر المسلمين لصيامهم بالتمر، نظرًا لأنه يمنح الجسم إشارة بأن هناك طاقة سوف تدخل إلى الجسم، وينبه الوظائف الحيوية بالجسم، بطريقة سليمة للعمل بفاعلية، عقب مرور ساعات طويلة من الصيام، وهو أمر صحي تمامًا وبديلًا قويًا للعصائر، التي تجعل الجسم فجأة في حالة صدمة، عقب كسر الصيام وإدخال كميات كبيرة من السكر إلى الجسم. ويمكن لمن يمارسون بعض الحميات الغذائية عمل كرات الطاقة بالشوفان والتمر، أو كرات التمر بالشوفان، وهي تغنيك عن أي أنواع من الحلى الجاهز، وهي سهلة التحضير مثل طريقة عمل حلى الأوريو البارد بالنوتيلا بالكاسات، و طريقة عمل حلى أوفر جار، ويمكنك تناول قطعة من كرات التمر بالشوفان، بدلًا من كوكيز الشاي الأصلي، فهي سهلة وسريعة خاصة على طريقة كرات الطاقة بالتمر اروى العمراني، والتي يمكنك تناولها قبل بدء التمرين الرياضي الخاص بك.

كوب من الشوفان.

½ كوب من بذور الكتان.

½ ملعقة طعام من القهوة البودر.

½ كوب من زبدة الفول السوداني.

¼ كوب من العسل الأبيض.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

¼ كوب من التوت البري الجاف.