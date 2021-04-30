طريقة عمل فاهيتا فراخ بطعم الكاري في المنزل ، تعتبر من أجمل الأكلات التي تقدم في شهر رمضان لأنها خفيفة في وجبة الإفطار، وتعد من أشهر الوجبات في مصر والسعودية والأمارات وجميع دول الوطن العربي، وتحتوي علي طعم الكاري الذي يعطيها طعم خرافي ورائع ويمكن عمل فاهيتا فراخ بالكاري بأكثر من طريقة مثل أكبر المطاعم، وتقدم في جميع المناسبات والعزائم، وتعتبر من أشهي الوجبات التي تقدم في المنزل ويحبها الكبار والصغار سوف نتحدث من خلال موقع ثقفني وفي هذا المقال عن أفضل وأجمل طريقة عمل فاهيتا فراخ بطعم الكاري في المنزل مثل الجاهزة تماما. مكونات عمل فاهيتا فراخ بطعم الكاري في المنزل مكونات عمل فاهيتا فراخ بطعم الكاري في المنزل سوف نتعرف علي مكونات عمل فاهيتا فراخ بالكاري وهي كالتالي:- نصف كيلو من صدور الدجاج المخلي.

حبه من البصل متوسطة الحجم.

حبة من ثمرة الطماطم.

معلقة كبيرة من الكاري.

2 فص من فصوص الثوم المفروم.

حزمة من البقدونس.

2 حبة من الفلفل الألوان.

ربع كوب من الخل.

ثلاث معالق من زيت الزيتون.

ربع معلقة من الملح الناعم.

نصف معلقة من الفلفل الأسود.

معلقة من بهارات الدجاج.

نصف كوب من الزيتون الأسود المقطع. طريقة التحضير طريقة التحضير نقدم لكم طريقة تحضير فاهيتا فراخ بطعم الكاري في المنزل مثل الجاهزة تماما وهي كالآتي:- نغسل الدجاج بالخل والليمون والملح وحتي تيم تنظيفه جيداً ثم نقطع الفراخ ألي شرائح متوسطة الحجم. نحضر إناء ونضيف بداخلة شرائح الفراخ والملح والكاري والخل والفلفل الأسود وبهارات الفراخ وقليل من الماء، ونترك الخليط ألي مدة تتراوح من بين ساعة ألي ساعة ونصف حتي يشرب الخليط المكونات جيداً ويعطيك طعم الكاري. ثم نضع مقلاة علي النار ونضف بها زيت الزيتون وننتظر حتي يغلي ونقطع البصل ألي شرائح ونضعها في المقلاة ونقلب جيدا وننتظر حتي تذبل ونضيف عليه شرائح الفراخ ونقلب جيداً. ونقطع الفلفل اللي شرائح أيضا وننزل بهم ألي المقلاة فوق الفراخ والبصل ونضيف الثوم ونقلب جيداً حتي يصبح تنضج بشكل جيد. ثم نقطع الطماطم ألي شرائح والبقدونس قطع صغيرة ونضيفها علي لخليط ونقلب لبعض الوقت ونضع رشة من الملح والفلفل الأسود والبهارات أيضا حتي تتجانس المكونات. ثم نطفي النار ونضعها علي طبق لتقديم ويقدم بجانب الأرز والمخلل والطحينة والعيش السوري ويقدم بإلف صحة وهنا. أسرار نجاح فاهيتا فراخ بالكاري في المنزل سوف نتعرف علي أسرار نحاج فاهيتا فراخ وهي كالتالي:- نتبع المقادير والمكونات التتبيلة ونتركها في التتبيلة مدة لا تقل عن ساعة ونصف حتي تشرب التتبيلة جيداً.

يجب تطهي البصل بشكل جيد وجميع الخضروات، والفراخ التسوية الجيدة وننتظر حتي تنضج جميع المكونات .

يجب قبل وضع البصل أو أي من المكونات يجب ان تكون المقلاة سخنة والزيت يغلي.

نضيف الفلفل والبهارات وبشكل تدريجي عند الطهي. الوسوم

طريقة عمل فاهيتا فراخ بطعم الكاري في المنزل ، تعتبر من أجمل الأكلات التي تقدم في شهر رمضان لأنها خفيفة في وجبة الإفطار، وتعد من أشهر الوجبات في مصر والسعودية والأمارات وجميع دول الوطن العربي، وتحتوي علي طعم الكاري الذي يعطيها طعم خرافي ورائع ويمكن عمل فاهيتا فراخ بالكاري بأكثر من طريقة مثل أكبر المطاعم، وتقدم في جميع المناسبات والعزائم، وتعتبر من أشهي الوجبات التي تقدم في المنزل ويحبها الكبار والصغار سوف نتحدث من خلال موقع ثقفني وفي هذا المقال عن أفضل وأجمل طريقة عمل فاهيتا فراخ بطعم الكاري في المنزل مثل الجاهزة تماما. مكونات عمل فاهيتا فراخ بطعم الكاري في المنزل مكونات عمل فاهيتا فراخ بطعم الكاري في المنزل سوف نتعرف علي مكونات عمل فاهيتا فراخ بالكاري وهي كالتالي:- نصف كيلو من صدور الدجاج المخلي.

حبه من البصل متوسطة الحجم.

حبة من ثمرة الطماطم.

معلقة كبيرة من الكاري.

2 فص من فصوص الثوم المفروم.

حزمة من البقدونس.

2 حبة من الفلفل الألوان.

ربع كوب من الخل.

ثلاث معالق من زيت الزيتون.

ربع معلقة من الملح الناعم.

نصف معلقة من الفلفل الأسود.

معلقة من بهارات الدجاج.

نصف كوب من الزيتون الأسود المقطع. طريقة التحضير طريقة التحضير نقدم لكم طريقة تحضير فاهيتا فراخ بطعم الكاري في المنزل مثل الجاهزة تماما وهي كالآتي:- نغسل الدجاج بالخل والليمون والملح وحتي تيم تنظيفه جيداً ثم نقطع الفراخ ألي شرائح متوسطة الحجم. نحضر إناء ونضيف بداخلة شرائح الفراخ والملح والكاري والخل والفلفل الأسود وبهارات الفراخ وقليل من الماء، ونترك الخليط ألي مدة تتراوح من بين ساعة ألي ساعة ونصف حتي يشرب الخليط المكونات جيداً ويعطيك طعم الكاري. ثم نضع مقلاة علي النار ونضف بها زيت الزيتون وننتظر حتي يغلي ونقطع البصل ألي شرائح ونضعها في المقلاة ونقلب جيدا وننتظر حتي تذبل ونضيف عليه شرائح الفراخ ونقلب جيداً. ونقطع الفلفل اللي شرائح أيضا وننزل بهم ألي المقلاة فوق الفراخ والبصل ونضيف الثوم ونقلب جيداً حتي يصبح تنضج بشكل جيد. ثم نقطع الطماطم ألي شرائح والبقدونس قطع صغيرة ونضيفها علي لخليط ونقلب لبعض الوقت ونضع رشة من الملح والفلفل الأسود والبهارات أيضا حتي تتجانس المكونات. ثم نطفي النار ونضعها علي طبق لتقديم ويقدم بجانب الأرز والمخلل والطحينة والعيش السوري ويقدم بإلف صحة وهنا. أسرار نجاح فاهيتا فراخ بالكاري في المنزل سوف نتعرف علي أسرار نحاج فاهيتا فراخ وهي كالتالي:- نتبع المقادير والمكونات التتبيلة ونتركها في التتبيلة مدة لا تقل عن ساعة ونصف حتي تشرب التتبيلة جيداً.

يجب تطهي البصل بشكل جيد وجميع الخضروات، والفراخ التسوية الجيدة وننتظر حتي تنضج جميع المكونات .

يجب قبل وضع البصل أو أي من المكونات يجب ان تكون المقلاة سخنة والزيت يغلي.

نضيف الفلفل والبهارات وبشكل تدريجي عند الطهي.

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