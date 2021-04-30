طريقة عمل ناجت دجاج مقرمشة مثل ناجتس كنتاكي بالخطوات والفيديو

ناجتس كنتاكي، ناجت الدجاج المقرمشة من الأكلات التي يحبها الجميع ونذهب للمطاعم لأكل ناجتس الفراخ المقرمشة، لذلك يبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل ناجتس كنتاكي المقرمشة التي يحبها جميع الأطفال؛ فهي من الوجبات السريعة التي يحبها جميع أفراد الأسرة وخصوصاً الأطفال.

ناجت دجاج مقرمشة

نقدم لك طريقة عمل ناجت الدجاج المقرمشة مثل ناجتس كنتاكي التي يفضلها أطفالك، ويمكنك عملها بالمنزل بكس سهولة لضمان وجبة نظيفة مصنوعة بالمنزل وصحية لأطفالك ولجميع أفراد عائلتك، من خلال خطوات سهلة وبسيطة وسنوضحها بفيديو للشيف “فاطمة أبو حاتي”، يوضح طريقة عمل ناجتس الفراخ المقرمشة.

مقادير ناجتس الفراخ

كيلو فراخ أوراك وصدور مقطعة ومخلية من العظام ومغسولة جيدا في ماء بخل لمدة 10 دقائق ثم تصفى جيداً.

نصف كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة.

نصف كوب بقسماط مطحون.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة بهار فراخ.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نحضر الكبة ونضع بها الدجاج بعد تنشيفه جيداً من الماء نفرمها.

نضع الثوم البودر والبصل البودر وملعقة صغيرة سكر وملعقة كبيرة بيكنج بودر وجميع المكونات السابقة وكذلك البطاطس المسلوقة المهروسة.

نفرم جميع المكونات مع بعضها جيداً.

نضع الفراخ المفرومة على كيس وفوقها كيس ونضغط جيداً لفرد الفراخ المفرومة.

نضع في طبق صغير عدد اثنين بيضة وربع كوب من اللبن ونصف ملعقة صغيرة فلفل أسود وملح ونلخطهم بملعقة.

نحضر نصف كوب بقسماط مطحون عليه نصف كوب دقيق نصف كوب كورن فليكس مطحون وملعقتين من النشا ورشة ملح وفلفل.

طريقة تحضر ناجتس كنتاكي

وهذا الفيديو ليوضح لك جميع الخطوات لعمل ناجت دجاج مقرمشة.