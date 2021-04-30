طريقة عمل القطايف الحادقة بطريقة سهلة بالمنزل بالخطوات

القطايف الحادقة، يستعد الجميع قبل قدوم شهر رمضان الكريم بتحضير بعض الأفكار الرمضانية، لتحضير اجمل واشهي الأطباق المختلفة والمميزة، ومن اشهر الحلويات المتعارف عليها ويفضل الجميع تناولها هي القطايف، نقدمها أليكم اليوم القطايف بحشو مختلف، القطايف المحشية يمكن تحضيرها بشكل على شكل كونو بحيث يتم وضع الحشو بعد غلق جزء من القطايف وليست الشكل المعتاد لها.

طريقة عمل القطايف بالمنزل، يوجد الكثير يرغب في تناول حلويات رمضان ولاكن يخشى زيادة الوزن اليوم نوضح طريقة تحضير في الفرن يمكن لمن يتبع نظام غذائي تناولها بكل أمان، كما نوضح لكم طريقة تحضير عجينة القطايف بدلا من شراء المحلات، القطايف متعارف عليها بالحشو الحلو مثل النوتيلا، المكسرات، الكريمة والقشط، يمكن أيضا أضافه التمر.

طريقة عمل القطايف الحادقة

القطايف الحادقة يمكن أن تضع بجانب أطباق الفطار مثل المقبلات، كما يمكن التنوع في تحضير الحشو وسنوضح لكم ذلك اليوم اولا طريقة عجينة القطايف على طريقة الشيف سارة عبد السلام، عجينة القطايف فى المنزل، افضل من المحلات.

أولا مقادير عجينة القطايف.

ونصف كوب دقيق.

نصف كوب سميد.

ربع كوب سكر.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

رشه ملح

ماء دافئ للعجن.

طريقة عجينة القطايف

يجب لتحضي العجينة نحضر وعاء عميق ونخلط جميع المكونات الجافة معاً ومن ثم نبدأ في إضافة الماء الدافئ تدريجياً حتى تتشكل عجينه سائله بنفس قوام عجينة الكريب. تترك العجينة ساعه لتختمر ومن ثم نبدأ في تسويتها. لتسوية العجينة تحضر طاسة لا تلتصق وتدهن خفيفاً بالزيت، تسخن الطاسة ويصب بها العجين ليأخذ شكل دائري ويكون الحجم حسب الرغبة، تترك العجينة لتنضج على نار هادئه حتى تجف العجينة على الوجه تماماً. ترفع القطايق الناضجة من الطاسة وتنقل لطبق مغطى جيداً بفوطة تمنع دخول الهواء القطايف.

بعد تحضير عجينة القطايف واصبح لدينا قطائف مثل الجاهزة نبدأ في تحضير الحشو الحادق مثل اللحم المفروم، نحضر حلة ونضع على النار قطع صغيرة من البصل مع معلقة من الزيت ونقلب جيدا ثم نضع اللحم المفروم ونقلب ثم نضيف ألية التوابل مثل الملح-الفلفل الأسود- القرفة- توابل اللحم- يمكن أضافه شرائح الجزر.

يمكن أيضا تحضير قطايف بالجبنة وا الزيتون مثل الجبن الشيدر المبشور ونضيف ألية شرائح الزيتون ونبدأ في حشو.

يمكن أبضا نضيف البسطرمة مع الجبن والزيتون.

القطايف الحادقة بحشو مختلف، بطريقة سهلة.

طريقة تحضير القطايف الحادقة