طريقة عمل المعمول السعودي بالمكسرات اللذيذة خطوة بخطوة في المنزل

المعمول السعودي بالمكسرات ، تعتبر من الحلويات اللذيذة التي تذوب في الفم ويحبها الكبار والصغار، وتختلف طريقة تحضيره من بلد لآخر، ويمكن عمله بالتمر أو المكسرات أو السميد أو السكر، ويعتبر من الحلويات المشهورة في السعودية وخاصتاً بلاد الحجاز، وتبحث الأمهات عن طرق مختلفة وبسيطة لتحضيرها، وهو من الحلويات سهلة التحضير، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل المعمول السعودي بالمكسرات اللذيذة خطوة بخطوة في المنزل.

مكونات عمل المعمول السعودي بالمكسرات

يحتوي المعمول السعودي بالمكسرات على بعض المكونات اللذيذة التي لها طعم لذيذ وهي كالتالي:-

نصف كيلو من السميد الخشن.

١٤٠ جرام من السميد الناعم.

نصف كوب من السكر الخشن.

٢٧٠ جرام من الزبدة النباتية.

٨ ملاعق من ماء الورد.

ربع ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

٤ ملاعق صغيرة من ماء الزهر.

رشة من المشاركة المطحونة ناعمه.

مكونات الحشوة

هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالآتي:-

كوب من السكر الخشن.

٢ كوب من السكر الناعم.

٢٠٠ جرام من الفستق الحلبي المجروش.

٢٠٠ جرام من عين الجمل المجروش.

٤ ملاعق صغيرة من ماء الورد.

٤ ملاعق من ماء الزهر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المعمول السعودي بالمكسرات اللذيذة خطوة بخطوة في المنزل وهي كالتالي:-