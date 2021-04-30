طريقة عمل المعمول السعودي بالمكسرات اللذيذة خطوة بخطوة في المنزل

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المعمول السعودي بالمكسرات ، تعتبر من الحلويات اللذيذة التي تذوب في الفم ويحبها الكبار والصغار، وتختلف طريقة تحضيره من بلد لآخر، ويمكن عمله بالتمر أو المكسرات أو السميد أو السكر، ويعتبر من الحلويات المشهورة في السعودية وخاصتاً بلاد الحجاز، وتبحث الأمهات عن طرق مختلفة وبسيطة لتحضيرها، وهو من الحلويات سهلة التحضير، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل المعمول السعودي بالمكسرات اللذيذة خطوة بخطوة في المنزل.مكونات عمل المعمول السعودي بالمكسرات
يحتوي المعمول السعودي بالمكسرات على بعض المكونات اللذيذة التي لها طعم لذيذ وهي كالتالي:-
- نصف كيلو من السميد الخشن.
- ١٤٠ جرام من السميد الناعم.
- نصف كوب من السكر الخشن.
- ٢٧٠ جرام من الزبدة النباتية.
- ٨ ملاعق من ماء الورد.
- ربع ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ٤ ملاعق صغيرة من ماء الزهر.
- رشة من المشاركة المطحونة ناعمه.
هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالآتي:-
- كوب من السكر الخشن.
- ٢ كوب من السكر الناعم.
- ٢٠٠ جرام من الفستق الحلبي المجروش.
- ٢٠٠ جرام من عين الجمل المجروش.
- ٤ ملاعق صغيرة من ماء الورد.
- ٤ ملاعق من ماء الزهر.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير المعمول السعودي بالمكسرات اللذيذة خطوة بخطوة في المنزل وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به السميد الخشن والمتهم ونقلب المكونات جيداً حتى يمتزج الخليط باستخدام الخلاط الكهربائي.
- نضيف بعد ذلك الزبدة النباتية ونعجن بواسطة اليد لمدة خمس دقائق حتي الحصول على عجينة متجانسة.
- تحضير إناء ونضع به ماء الورد وماء الزهر والمستمرة ونضعه على نار هادئة حتى يسخن.
- نسكب الخليط السابق على العجين مع الاستمرار في العجن لمدة لا تقل على خمس دقائق.
- نضع الخميرة الفورية في كوب من الماء الفاتر ونتركها جانباً لمدة عشر دقائق.
- نسكب الخميرة على العجينة ونعجن جيداً حتي تتداخل المكونات معاً جيداً وتعطيها بكيس نايلون ونتركها حتي تتحمر.
- تحضير إناء ونضع بها عين الجمل والفستق وماء الورد وماء الزهر ونخلط المكونات جيداً.
- نأخذ قطعة من العجين ونحشيها من الخليط ونشكلها على شكل كرة.
- تحضير صينية ونرش عليها القليل من السميد ونرص عليها المعمول.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.
- ندخل الصينية الفرن لمدة ربع ساعة حتي الحصول على اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد.
- نضعه في طبق التقديم ونرش عليها السكر الناعم وتقدم بالهنا والشفا.
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المعمول السعودي بالمكسرات ، تعتبر من الحلويات اللذيذة التي تذوب في الفم ويحبها الكبار والصغار، وتختلف طريقة تحضيره من بلد لآخر، ويمكن عمله بالتمر أو المكسرات أو السميد أو السكر، ويعتبر من الحلويات المشهورة في السعودية وخاصتاً بلاد الحجاز، وتبحث الأمهات عن طرق مختلفة وبسيطة لتحضيرها، وهو من الحلويات سهلة التحضير، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل المعمول السعودي بالمكسرات اللذيذة خطوة بخطوة في المنزل.مكونات عمل المعمول السعودي بالمكسرات
يحتوي المعمول السعودي بالمكسرات على بعض المكونات اللذيذة التي لها طعم لذيذ وهي كالتالي:-
- نصف كيلو من السميد الخشن.
- ١٤٠ جرام من السميد الناعم.
- نصف كوب من السكر الخشن.
- ٢٧٠ جرام من الزبدة النباتية.
- ٨ ملاعق من ماء الورد.
- ربع ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ٤ ملاعق صغيرة من ماء الزهر.
- رشة من المشاركة المطحونة ناعمه.
هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالآتي:-
- كوب من السكر الخشن.
- ٢ كوب من السكر الناعم.
- ٢٠٠ جرام من الفستق الحلبي المجروش.
- ٢٠٠ جرام من عين الجمل المجروش.
- ٤ ملاعق صغيرة من ماء الورد.
- ٤ ملاعق من ماء الزهر.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير المعمول السعودي بالمكسرات اللذيذة خطوة بخطوة في المنزل وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به السميد الخشن والمتهم ونقلب المكونات جيداً حتى يمتزج الخليط باستخدام الخلاط الكهربائي.
- نضيف بعد ذلك الزبدة النباتية ونعجن بواسطة اليد لمدة خمس دقائق حتي الحصول على عجينة متجانسة.
- تحضير إناء ونضع به ماء الورد وماء الزهر والمستمرة ونضعه على نار هادئة حتى يسخن.
- نسكب الخليط السابق على العجين مع الاستمرار في العجن لمدة لا تقل على خمس دقائق.
- نضع الخميرة الفورية في كوب من الماء الفاتر ونتركها جانباً لمدة عشر دقائق.
- نسكب الخميرة على العجينة ونعجن جيداً حتي تتداخل المكونات معاً جيداً وتعطيها بكيس نايلون ونتركها حتي تتحمر.
- تحضير إناء ونضع بها عين الجمل والفستق وماء الورد وماء الزهر ونخلط المكونات جيداً.
- نأخذ قطعة من العجين ونحشيها من الخليط ونشكلها على شكل كرة.
- تحضير صينية ونرش عليها القليل من السميد ونرص عليها المعمول.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.
- ندخل الصينية الفرن لمدة ربع ساعة حتي الحصول على اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد.
- نضعه في طبق التقديم ونرش عليها السكر الناعم وتقدم بالهنا والشفا.
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