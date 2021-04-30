طريقة عمل بيتيفور العيد الهش والناعم واللذيذ كالمحترفين وكيفية استخدام ماكينة البيتي فور

طريقة عمل بيتيفور العيد الهش والناعم في المنزل بكل سهولة ، كالمحترفين فكثير من يجدون صعوبة في عمل البيتي فور نظراً لأنه يحتاج إلى مقادير مناسبة وحساسة، لذلك أحضرنا لكي عزيزتي أفضل طريقة لعمل البيتي فور بشكل بسيط وسهل، وأيضاً معه كيفية استخدام ماكينة اليتيفور، ففي هذه المناسبة وهي اقتراب عيد الفطر المبارك تجدي جميع البيوت ممتلئة بالأقارب لمساعدة بعضهم البعض في عمل بسكويت العيد، والبيتي فور، وكحك العيد اللذيذ بحشواته المختلفة

طريقة عمل بيتيفور العيد الهش والناعم واللذيذ كالمحترفين لأفخم المحلات

نقدم لكي عزيزتي كل ما تريديه من مقادير وطريقة التحضير لعمل البيتي فور لتجديه في النهاية مثل أفخم المحلات.

مقادير عمل البيتيفور

كوبان من الدقيق متعدد الاستخدامات ما يعادل 250 جم دقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 صفار بيض أو بيضة كامل، كما تحبي.

رشه من الملح.

كوب من الزبدة ما يعادل 225 جم زبدة، ولابد أن تكون بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من السكر البودرة ما يعادل حوالي 65 جم سكر بودر.

طريقة تحضير البيتي فور الهش اللذيذ