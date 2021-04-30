تعرف علي طريقه تحضير كفته البطاطس باللحم المفروم داخل المنزل

تعتبر كفته البطاطس باللحم المفروم من الأكلات الشهية والغنية بالعناصر الغذائية وأيضا هي غير مكلفه ماديا، ويكون به العديد من الفوائد مثل الفيتامينات والبروتينات والحديد والنشويات، بعض الأفراد لا يحبون البطاطس ولكن البعض منهم يحبونها مقرمشه، وتأتي البطاطس المقرمشة بأهميه كبيره علي السفرة اليومية كطبق جانبي،ويوجد أنواع كثيره من البطاطس المقرمشه منها كفته البطاطس باللحم المفروم، ويمكن تحضيره كنوع جديد وشهيا.

إحضار كيلو بطاطس مسلوقه جيدا. تقوم بإحضار ربع كيلو من اللحم المفروم المعصجه. بعد ذلك تقوم بإحضار ملح وفلفل وأيضا تشكيله بهارات. إحضار بيض مخفوق جيدا مع أضافه بعض اللبن والفلفل الأسود. للتغطيه تقوم بإحضار كوب من الدقيق وكوب من البقسماط الناعم. تقوم بوضع زيت للقلي بمعدل كافي.

معرفه طريقه تحضير كفته البطاطس باللحم المفروم.طريقه تجهيز كفته البطاطس باللحم المفروم.

تقوم أولا بعمل اللحمة المفرومة، وهي أن تحضر بصله ونضع عليها زيت، ونتركها بضع من الوقت حتي يظهر علي البصلة اللون الأصفر، بعد ذلك نقوم بإضافة اللحم المفروم ومعها البهارات والفلفل والملح بعد التقليب المستمر يمكن أضافه ملعقه من معجون الطماطم ويستمر التقليب حتي ينضج اللحم وبعد ذلك تركها حتي تبرد.