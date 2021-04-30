تعرف علي طريقه تحضير كفته البطاطس باللحم المفروم داخل المنزل

تعتبر كفته البطاطس باللحم المفروم من الأكلات الشهية والغنية بالعناصر الغذائية وأيضا هي غير مكلفه ماديا، ويكون به العديد من الفوائد مثل الفيتامينات والبروتينات والحديد والنشويات، بعض الأفراد لا يحبون البطاطس ولكن البعض منهم يحبونها مقرمشه، وتأتي البطاطس المقرمشة بأهميه كبيره علي السفرة اليومية كطبق جانبي،ويوجد أنواع كثيره من البطاطس المقرمشه منها كفته البطاطس باللحم المفروم، ويمكن تحضيره كنوع جديد وشهيا.معرفه طريقه تحضير كفته البطاطس باللحم المفروم.
- إحضار كيلو بطاطس مسلوقه جيدا.
- تقوم بإحضار ربع كيلو من اللحم المفروم المعصجه.
- بعد ذلك تقوم بإحضار ملح وفلفل وأيضا تشكيله بهارات.
- إحضار بيض مخفوق جيدا مع أضافه بعض اللبن والفلفل الأسود.
- للتغطيه تقوم بإحضار كوب من الدقيق وكوب من البقسماط الناعم.
- تقوم بوضع زيت للقلي بمعدل كافي.
تقوم أولا بعمل اللحمة المفرومة، وهي أن تحضر بصله ونضع عليها زيت، ونتركها بضع من الوقت حتي يظهر علي البصلة اللون الأصفر، بعد ذلك نقوم بإضافة اللحم المفروم ومعها البهارات والفلفل والملح بعد التقليب المستمر يمكن أضافه ملعقه من معجون الطماطم ويستمر التقليب حتي ينضج اللحم وبعد ذلك تركها حتي تبرد.
- أولا تقوم بوضع البطاطس في الماء وتغسل جيدا.
- بعد ذلك نقوم بسلق البطاطس جيدا وتقوم بإضافة القليل من الملح أثناء السلق.
- بعد انت تتم عمليه السلق تقوم برفع البطاطس من علي النار.
- تقوم بتقشير البطاطس وتقوم بهرسها حتي تصبح معجون ناعم.
- نقوم بإحضار البطاطس بعد هرسها ونضيف إليها الملح والفلفل ويتم التقليب جيدا.
- تدهن اليد القليل من الزيت ونحضر قطعه من البطاطس المسلوقة بعد ذلك نقوم بتحويلها إلي شكل الكورة، بعد ذلك نقوم بعمل ثقب بداخلها ونضع القليل من اللحم المفروم ونقوم بغلق الثقب ونشكلها كأصابع أو كرات.
- نقوم بوضع أصابع البطاطس في صينيه وبعد ذلك تقوم بوضعها في الثلاجة لمده ساعه.
- نقوم بإخراج البطاطس من الثلاجة بعد الوقت المحدد ونحضر التغطية أي اللبن والبيض والبقسماط والطحين.
- أولا نقوم بوضع كفته البطاطس في البيض واللبن بعد خلطهم ثم في الطحين وبعد ذلك داخل البقسماط الناعم.
- نقوم بوضع كفته البطاطس في الثلاجة لمده عشر دقائق بعد الانتهاء من عمليه التغطية.
- نقوم بإخراج كفته البطاطس من الثلاجة ونحضر زيت للقلي ونضع كفته البطاطس في الزيت الساخن حتي يتحول لونها إلي ذهبي .
- بعد الانتهاء نقوم برصها في الطبق وتقدم ساخنه مع السلطة.
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تعتبر كفته البطاطس باللحم المفروم من الأكلات الشهية والغنية بالعناصر الغذائية وأيضا هي غير مكلفه ماديا، ويكون به العديد من الفوائد مثل الفيتامينات والبروتينات والحديد والنشويات، بعض الأفراد لا يحبون البطاطس ولكن البعض منهم يحبونها مقرمشه، وتأتي البطاطس المقرمشة بأهميه كبيره علي السفرة اليومية كطبق جانبي،ويوجد أنواع كثيره من البطاطس المقرمشه منها كفته البطاطس باللحم المفروم، ويمكن تحضيره كنوع جديد وشهيا.معرفه طريقه تحضير كفته البطاطس باللحم المفروم.
- إحضار كيلو بطاطس مسلوقه جيدا.
- تقوم بإحضار ربع كيلو من اللحم المفروم المعصجه.
- بعد ذلك تقوم بإحضار ملح وفلفل وأيضا تشكيله بهارات.
- إحضار بيض مخفوق جيدا مع أضافه بعض اللبن والفلفل الأسود.
- للتغطيه تقوم بإحضار كوب من الدقيق وكوب من البقسماط الناعم.
- تقوم بوضع زيت للقلي بمعدل كافي.
تقوم أولا بعمل اللحمة المفرومة، وهي أن تحضر بصله ونضع عليها زيت، ونتركها بضع من الوقت حتي يظهر علي البصلة اللون الأصفر، بعد ذلك نقوم بإضافة اللحم المفروم ومعها البهارات والفلفل والملح بعد التقليب المستمر يمكن أضافه ملعقه من معجون الطماطم ويستمر التقليب حتي ينضج اللحم وبعد ذلك تركها حتي تبرد.
- أولا تقوم بوضع البطاطس في الماء وتغسل جيدا.
- بعد ذلك نقوم بسلق البطاطس جيدا وتقوم بإضافة القليل من الملح أثناء السلق.
- بعد انت تتم عمليه السلق تقوم برفع البطاطس من علي النار.
- تقوم بتقشير البطاطس وتقوم بهرسها حتي تصبح معجون ناعم.
- نقوم بإحضار البطاطس بعد هرسها ونضيف إليها الملح والفلفل ويتم التقليب جيدا.
- تدهن اليد القليل من الزيت ونحضر قطعه من البطاطس المسلوقة بعد ذلك نقوم بتحويلها إلي شكل الكورة، بعد ذلك نقوم بعمل ثقب بداخلها ونضع القليل من اللحم المفروم ونقوم بغلق الثقب ونشكلها كأصابع أو كرات.
- نقوم بوضع أصابع البطاطس في صينيه وبعد ذلك تقوم بوضعها في الثلاجة لمده ساعه.
- نقوم بإخراج البطاطس من الثلاجة بعد الوقت المحدد ونحضر التغطية أي اللبن والبيض والبقسماط والطحين.
- أولا نقوم بوضع كفته البطاطس في البيض واللبن بعد خلطهم ثم في الطحين وبعد ذلك داخل البقسماط الناعم.
- نقوم بوضع كفته البطاطس في الثلاجة لمده عشر دقائق بعد الانتهاء من عمليه التغطية.
- نقوم بإخراج كفته البطاطس من الثلاجة ونحضر زيت للقلي ونضع كفته البطاطس في الزيت الساخن حتي يتحول لونها إلي ذهبي .
- بعد الانتهاء نقوم برصها في الطبق وتقدم ساخنه مع السلطة.
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