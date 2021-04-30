طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة وسر نجاحها بالمنزل مثل محلات الحلواني

كيكة الزبادي الهشة ، من أنواع المخبوزات الهشة التي تتمتع بقوام هش وخفيف، وتحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي تساعد على بناء جسم الأطفال بشكل سريع، ومفيدة جداً لصحة للعظام والأسنان، وهى من الحلويات التي تقدم دائما في الأعياد والمناسبات، وطريقة تحضيرها في المنزل سهلة وبسيطة ويمكن صنعها بكل سهولة، ولا تستغرق وقت طويل في تحضيرها، ويوجد منها أنواع كثيرة مثل كيكة الشكولاتة، وكيكة البرتقال، والكيكة الموز، وأنواع أخرى كثيرة مختلفة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة بخطوات سهلة وبسيطة وتعرف على أسرار نجاحها بالمنزل.

مكونات كيكة الزبادي الهشة

تتكون الكيكة من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

5 بيضات. كوب من الزبادي. كوب من الحليب. كوب من السكر البودرة. ربع كوب من الزيت النقي. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. ملعقة كبيرة من الفانيليا. ملعقة كبيرة من الخل. 2 كوب من الدقيق الأبيض المخصص للحلويات.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة بخطوات سهلة وبسيطة تجعلك تحصلي على كيكة بقوام هش مثل المحلات وهى كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع البيض، والسكر، والفانيليا، والخل، ونخفقهم جيداً مع بعض.

بعد ذلك نضيف الزيت، والحليب، ونخفق مرة ثانية حتى تمتزج المكونات.

نقوم بتفريغ الخليط في بولة كبيرة ثم نضيف كوب الزبادي، ونخفق برفق حتى يدخل الخليط مع بعض.

بعد ذلك نضيف الدقيق، والبيكنج بودر، بالتدريج حتى يتكون لدينا خليط ثقيل القوام.

نحضر قالب الكيك المدهون بالسمنة، ومرشوش بالدقيق ونضع الخليط داخله ونتركه جانباً.

نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تسخن جيداً.

ندخل قالب الكيك في الفرن ونتركه حتى تنضج تماماً ويتضاعف حجمه.

نخرج الكيكة من الفرن ونتركه تبرد ثم نقطعها ونقدمها بجانب الشاي وبالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل الكيك الهش بالمنزل

توجد بعض النصائح البسيطة عند عمل الكيكة بالمنزل وهى كما يلي:-

يجب تسخين الفرن جيداً قبل وضع الكيكة حتى يرتفع حجمها. كثرة السكر تعمل على هبوط الكيكة وعدم ارتفاعها بشكل جيد. يجب أن يكون الكوب واحد عند وضع المعاير حتى نحصل على كيكة بقوام هش وخفيف. وضع ملعقة من الخل يعطي للكيكة قوام هش وخفيف. الزيت أفضل من السمنة عند عمل الكيك بالمنزل يعطي قوام هش غير متكدس. يجب أن يكون الخفق في أتجاه واحد حتى لا يدخل الهواء فيعمل على أفاسد الكيكة.

طريقة عمل كيكة البرتقال اللذيذة

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة البرتقال وهى كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع كوب من السكر وملعقة من الفانيليا، وربع كوب من الزيت، وثلاث بيضات ثم نخفقهم جيداً.

ثم نضيف كوب من عصير البرتقال، ونخفق مرة ثانية حتى تمتزج المكونات مع بعض.

نقوم بتفريغ الخليط في وعاء كبير الحجم، ثم نضيف الدقيق، والبيكنج بودر ونقلب حتى نحصل على قوام ثقيل.

نصب الخليط في قالب الكيك المدهون، وندخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونتركه حتى يتحمر.

نخرج الكيكة من الفرن ونتركه تبرد، ثم نقدم بالهناء والشفاء.

عدم فتح الفرن على الكيكة قبل مرور الوقت المحدد حتى لا تهبط. لمعرفة نضج الكيكة أغرسي سكينة في منتصف الكيكة حتى نتأكد من نضجها. يجب وضع قالب الكيك في منتصف الفرن حتى لا يميل جزء من الكيكة. دهن القالب بالسمنة ونرشه بالدقيق حتى لا يلتصق العجين. يفضل تقليب البيكنج بودر مع الدقيق قبل إضافة للخليط.

ملاحظات عند عمل الكيك