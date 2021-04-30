سر نجاح كنافة النوتيلا وخطوات التحضير المنزلية بسهولة

تتعدد وصفات تحضير حلويات الكنافة في شهر رمضان بإعتبارها أحد الأصناف الأساسية المتوفرة بشكل يومي وأصبحت محلات الحلويات تنافس بعضها البعض حتى ظهر أصناف لا تتعدد من أنواع الكنافة مثل الكنافة بالفواكه والكنافة بالقشطه والمكسرات والكنافة بالشوكولاتة وقد تتشابه مكونات التحضير ويكمن الإختلاف فقط أثناء الحشو ولكل نوع من الكنافة مذاق خاص بها يجعلها مميزة عن غيرها، وبسبب تفضيل بعض الأشخاص للشوكولاتة والنوتيلا يقوم البعض بإدخالها كأحد المكونات لتحضير كنافة النوتيلا التي تكتسب شهرة كبيرة منذ بداية شهر رمضان وأصبحت من الحلويات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص حول الوطن العربي مما أدى إلي رغبة الأمهات في تحضيرها في المنزل لذلك فإن موضوع اليوم هو كيفية تحضير الكنافة بالنوتيلا في المنزل من خلال هذا المقال. طريقة تحضير كنافة النوتيلا طريقة تحضير كنافة النوتيلا المكونات: قطر الكنافة.

مقدار 500 جرام من الكنافة.

نصف كأس من الزبدة السائلة.

كأس من النوتيلا للحشو. طريقة التحضير: قبل بداية تحضير المكونات يجب تسخين الفرن أولاً وتجهيز جميع المستلزمات اللازمة بحيث يتم تحضير اثنين من الصواني ودهن الصواني بالزيت أو الزبدة مع رشة من الدقيق، تشغيل الفرن حتى يسخن على درجة حرارة لا تقل عن 180 درجة. تقطيع خيوط الكنافة بشكل جيد ويمكن الإعتماد على الخلاط الكهربائي في تقطيع الكنافة بحيث يتم تقطيعها إلي قطع صغيرة. نقوم بتسخين الزبدة بحيث تصبح دافئة، ونحضر وعاء الكنافة ثم نقوم بوضع الزبدة على الكنافة وتقليبهم معاً. تقسيم قيمة الكنافة في الصواني بعد أن تم تجهيزها والضغط على سطح الكنافة بحيث تصبح متساوية ونضعهم في الفرن لمدة ربع ساعه. بعد أن يتم نضج الكنافة نقوم بسكب الشربات فور خروج الصواني من القرن ونقلب واحده من الصواني ثم نقوم بوضع النوتيلا على سطحها من جميع الأطراف والجوانب ثم نضع الطبقة الأولي على الصينية الأخري ونقوم بتقطيعها ثم تقديمها للتمتع بمذاق شهي. طريقة التحضير: الوسوم

تتعدد وصفات تحضير حلويات الكنافة في شهر رمضان بإعتبارها أحد الأصناف الأساسية المتوفرة بشكل يومي وأصبحت محلات الحلويات تنافس بعضها البعض حتى ظهر أصناف لا تتعدد من أنواع الكنافة مثل الكنافة بالفواكه والكنافة بالقشطه والمكسرات والكنافة بالشوكولاتة وقد تتشابه مكونات التحضير ويكمن الإختلاف فقط أثناء الحشو ولكل نوع من الكنافة مذاق خاص بها يجعلها مميزة عن غيرها، وبسبب تفضيل بعض الأشخاص للشوكولاتة والنوتيلا يقوم البعض بإدخالها كأحد المكونات لتحضير كنافة النوتيلا التي تكتسب شهرة كبيرة منذ بداية شهر رمضان وأصبحت من الحلويات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص حول الوطن العربي مما أدى إلي رغبة الأمهات في تحضيرها في المنزل لذلك فإن موضوع اليوم هو كيفية تحضير الكنافة بالنوتيلا في المنزل من خلال هذا المقال. طريقة تحضير كنافة النوتيلا طريقة تحضير كنافة النوتيلا المكونات: قطر الكنافة.

مقدار 500 جرام من الكنافة.

نصف كأس من الزبدة السائلة.

كأس من النوتيلا للحشو. طريقة التحضير: قبل بداية تحضير المكونات يجب تسخين الفرن أولاً وتجهيز جميع المستلزمات اللازمة بحيث يتم تحضير اثنين من الصواني ودهن الصواني بالزيت أو الزبدة مع رشة من الدقيق، تشغيل الفرن حتى يسخن على درجة حرارة لا تقل عن 180 درجة. تقطيع خيوط الكنافة بشكل جيد ويمكن الإعتماد على الخلاط الكهربائي في تقطيع الكنافة بحيث يتم تقطيعها إلي قطع صغيرة. نقوم بتسخين الزبدة بحيث تصبح دافئة، ونحضر وعاء الكنافة ثم نقوم بوضع الزبدة على الكنافة وتقليبهم معاً. تقسيم قيمة الكنافة في الصواني بعد أن تم تجهيزها والضغط على سطح الكنافة بحيث تصبح متساوية ونضعهم في الفرن لمدة ربع ساعه. بعد أن يتم نضج الكنافة نقوم بسكب الشربات فور خروج الصواني من القرن ونقلب واحده من الصواني ثم نقوم بوضع النوتيلا على سطحها من جميع الأطراف والجوانب ثم نضع الطبقة الأولي على الصينية الأخري ونقوم بتقطيعها ثم تقديمها للتمتع بمذاق شهي. طريقة التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر نجاح كنافة النوتيلا وخطوات التحضير المنزلية بسهولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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