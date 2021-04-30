طريقة عمل الكفتة التركية بطريقة سهلة وبألذ وأشهى كفتة ممكن تجربوها وأحلى من الجاهزة

الكفتة التركية ، من ألذ وأشهى الأكلات التركية والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، حيث يشتهر المطبخ التركي بأكلاته ومعجناته اللذيذة والمتنوعة والفريدة، كما يتسم الشعب التركي بالذوق الرفيع. ونالت هذه الكفتة على إعجاب الجميع، وأصبحت تجوب شهرتها جميع أنحاء الوطن العربي. وتحرص ربات البيوت على إعداد هذه الكفتة في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتها في جميع الأوقات، وخاصة في شهر رمضان المبارك، فلا تخلو من مائدة، وذلك لمذاقها الخاص والمميز واللذيذ، حيث أهم ما يميز هذه الكفتة سر الخلطة التي تحتويها والتي تجعل الجميع يقبلون على تناولها في المطاعم باستمرار، وقد يكلف شرائها أموالا باهظة. لذا سوف نقدم لك طريقة عمل الكفتة التركية بكل سهولة وبساطة حتى يتسنى لكل ربة منزل تحضيرها في البيت بسهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديهم. وتتميز الكفتة بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، وببساطة مكوناتها فهي متوفرة لديكم، وغير مكلفة أيضا. كما يمكنكم تجربة كفتة داود باشا بالصلصة والاستمتاع بمذاقها الشهي والجميل مع جميع أفراد الأسرة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات الكفتة التركية وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل سوف تجعلكم تحضرونها كل يوم.

مكونات الكفتة التركية

تتكون الكفتة التركية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

نصف كيلو لحم مفروم.

حبة بصلة كبيرة مقطعة أرباع.

2 فص ثوم.

حزمة بقدونس مفروم ناعم.

بيضة.

3 ملعقة كبيرة بقسماط.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة كبيرة عسل أسود.

ربع ملعقة صغيرة كربونات صودا.

ملعقة صغيرة دبس فلفل أحمر حلو.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

خبز التورتيلا (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل خبز التورتيلا بدون فرن في المنزل بدلا من شرائه من الخارج).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير الكفتة التركية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر الكبة ونضيف إليها البصلة والبيضة والثوم ونفرمهم جيدا.

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه خليط البصل واللحمة المفرومة والبقدونس المفروم ناعم والبقسماط المطحون والملح والفلفل الأسود والكمون وكربونات الصودا والعسل الأسود ودبس الفلفل الأحمر الحلو ونخلطهم جيدا، ثم نغطي الوعاء بكيس بلاستك وندخله في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات أو أكثر.

نخرج خلطة الكفتة من الثلاجة ونشكلها أقراص.