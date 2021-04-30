طريقة عمل المطبق الحلو بالموز السعودي حلو رمضانية

إليكم وصفة المطبق الحلو بالموز السعودي يكثر تحضيره خاصتا في شهر رمضان لأنه يعد من الأكلات الشعبية المشهورة في عدة دول عربية واصل المطبق هو المطبخ اليمني كما يمكن تحضير مطبق بالموز بأكثر من طريقة اخرى وبعده حشوات مختلفة منها الحلو ومنها المالح على سبيل المثال المطبق المالح من اللحمة المفرومة مضاف إليه البيض والكراث وأيضا يوجد منه المطبق الحلو بالموز الذي لا يخلو من بيت في شهر رمضان سوف نستعرض من خلال هذا المقال وصفة المطبق الحلو بحشوة الموز لمن يرغب في تحضير الوصفة في المنزل مع مراعاة الدقة في المقادير حتى تحصلين على نتيجة جيدة. كيفية عمل مطبق حلو بالموز ومكوناته كيفية عمل مطبق حلو بالموز ومكوناته مكونات العجينة.. 6 أكواب من الطحين متعدد الاستعمالات ومنخول.

ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

6 ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

اثنين ونصف كوب من الماء الدافئ. مكونات الحشوة.. 4 موزات كبيره الحجم.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

4 حبات بيض كبيرة.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الهيل المطحون.

ملعقة كبيرة من القرفة.

زيت للقلي.

سكر مطحون أو عسل للتقديم. # ملحوظة للمبتدئين يمكن عمل نصف المقادير. طريقة تحضير عجينة المطبق في العجان الكهربائي ضعي كل من الطحين والملح والزيت والماء والسكر ثم اخلطي كل المكونات على سرعة متوسطة حتى تتشكل لديكي عجينة.

ثم شغلي العجان مرة اخرى لمدة خمس دقائق أعلى سرعة بطيئة.

قومي بتقطيع العجين لعدة كرات متوسطة الحجم.

احضري صينية خبز وادهنيها بقليل من الزيت من جميع النواحي ثم ضعي قطع العجين داخل الصينية وادهني سطح العجين بقليل من الزيت.

غطي الصينية بكيس بلاستيك ثم اتركيها حتى يرتاح العجين لمدة ساعة. طريقة تحضير عجينة المطبق عمل الحشوة.. اهرسي الموز في طبق عميق حتى يتفتت تماما. اضيفي عليه عصير الليمون والسكر مع الاستمرار في عملية الهرس حتى تمتزج المكونات مع بعضها جيدا. في وعاء اخر اخلطي البيض مع الهيل والقرفة حتى تتجانس المكونات. ذوبي معلقتين الزبدة في مقلاة على نار متوسطة الحرارة واسكبي عليهم البيض المخفوق دفعة واحدة ومباشرة قلبي الموز بمضرب الشبك اليدوي حتى يتم نضجه ويتفتت البيض تماما. ثم قومي بإضافة البيض المفتت إلى الموز السابق هرسه وقلبيهم جيدا حتى يختلطوا. الخطوات النهائية لتجهيز المطبق قومي بدهن سطح الطاولة بقليل من الزيت وهاتي قطعة من العجين ثم أفرديها عليه بيديك وأصابعك حتى يسير سمكها رقيق جدا. قومى بثني أطراف العجينة فوق بعضها مرتين أو ثلاث مرات حتى يظهر أمامك شكل المستطيل. خذي ملعقة كبيرة من الحشو السابق تحضيره وضعيها وسط المستطيل و قومي بثني الأطراف على الحشوة. ضعي مقلاة فيها زيت عميق و بعد أن يسخن ضعي قطع المطبق في الزيت الساخن و عندما يكتسب اللون الأحمر أو الذهبي الفاتح قلبيها من جميع الجهات حتى ينضج. اخرج المطبق من الزيت وضعيه على ورق المطبخ حتى تخرج منه الزيوت الزائدة. ثم قدميه في طبق التقديم ويرش عليه السكر الناعم أو ضعي عليه العسل حسب ما أفراد أسرتك يرغبون. الخطوات النهائية لتجهيز المطبق الوسوم

إليكم وصفة المطبق الحلو بالموز السعودي يكثر تحضيره خاصتا في شهر رمضان لأنه يعد من الأكلات الشعبية المشهورة في عدة دول عربية واصل المطبق هو المطبخ اليمني كما يمكن تحضير مطبق بالموز بأكثر من طريقة اخرى وبعده حشوات مختلفة منها الحلو ومنها المالح على سبيل المثال المطبق المالح من اللحمة المفرومة مضاف إليه البيض والكراث وأيضا يوجد منه المطبق الحلو بالموز الذي لا يخلو من بيت في شهر رمضان سوف نستعرض من خلال هذا المقال وصفة المطبق الحلو بحشوة الموز لمن يرغب في تحضير الوصفة في المنزل مع مراعاة الدقة في المقادير حتى تحصلين على نتيجة جيدة. كيفية عمل مطبق حلو بالموز ومكوناته كيفية عمل مطبق حلو بالموز ومكوناته مكونات العجينة.. 6 أكواب من الطحين متعدد الاستعمالات ومنخول.

ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

6 ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

اثنين ونصف كوب من الماء الدافئ. مكونات الحشوة.. 4 موزات كبيره الحجم.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

4 حبات بيض كبيرة.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الهيل المطحون.

ملعقة كبيرة من القرفة.

زيت للقلي.

سكر مطحون أو عسل للتقديم. # ملحوظة للمبتدئين يمكن عمل نصف المقادير. طريقة تحضير عجينة المطبق في العجان الكهربائي ضعي كل من الطحين والملح والزيت والماء والسكر ثم اخلطي كل المكونات على سرعة متوسطة حتى تتشكل لديكي عجينة.

ثم شغلي العجان مرة اخرى لمدة خمس دقائق أعلى سرعة بطيئة.

قومي بتقطيع العجين لعدة كرات متوسطة الحجم.

احضري صينية خبز وادهنيها بقليل من الزيت من جميع النواحي ثم ضعي قطع العجين داخل الصينية وادهني سطح العجين بقليل من الزيت.

غطي الصينية بكيس بلاستيك ثم اتركيها حتى يرتاح العجين لمدة ساعة. طريقة تحضير عجينة المطبق عمل الحشوة.. اهرسي الموز في طبق عميق حتى يتفتت تماما. اضيفي عليه عصير الليمون والسكر مع الاستمرار في عملية الهرس حتى تمتزج المكونات مع بعضها جيدا. في وعاء اخر اخلطي البيض مع الهيل والقرفة حتى تتجانس المكونات. ذوبي معلقتين الزبدة في مقلاة على نار متوسطة الحرارة واسكبي عليهم البيض المخفوق دفعة واحدة ومباشرة قلبي الموز بمضرب الشبك اليدوي حتى يتم نضجه ويتفتت البيض تماما. ثم قومي بإضافة البيض المفتت إلى الموز السابق هرسه وقلبيهم جيدا حتى يختلطوا. الخطوات النهائية لتجهيز المطبق قومي بدهن سطح الطاولة بقليل من الزيت وهاتي قطعة من العجين ثم أفرديها عليه بيديك وأصابعك حتى يسير سمكها رقيق جدا. قومى بثني أطراف العجينة فوق بعضها مرتين أو ثلاث مرات حتى يظهر أمامك شكل المستطيل. خذي ملعقة كبيرة من الحشو السابق تحضيره وضعيها وسط المستطيل و قومي بثني الأطراف على الحشوة. ضعي مقلاة فيها زيت عميق و بعد أن يسخن ضعي قطع المطبق في الزيت الساخن و عندما يكتسب اللون الأحمر أو الذهبي الفاتح قلبيها من جميع الجهات حتى ينضج. اخرج المطبق من الزيت وضعيه على ورق المطبخ حتى تخرج منه الزيوت الزائدة. ثم قدميه في طبق التقديم ويرش عليه السكر الناعم أو ضعي عليه العسل حسب ما أفراد أسرتك يرغبون. الخطوات النهائية لتجهيز المطبق

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