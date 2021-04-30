طريقة تحضير الفتيت السعودي من المطبخ السعودي الأصلي

إليكم طريقة عمل الفتيت السعودي تعد من الحلويات المرتبطة بالعيد فهي حلوى شعبية مشهورة دائما يكثر عملها في المناطق الشمالية و الوسطى في المملكة العربية السعودية وخاصة في فصل الشتاء كما تحضر وصفة الفتيت السعودي في العديد في المناسبات منها شهر رمضان المبارك والعزائم والولائم والأعياد الدينية لأنها من اشهر واجمل الحلويات اللذيذة والمفضلة عند الكثير من الأفراد و تتكون حلوى الفتيت السعودي من عجينة مصنوعة من الدقيق والسكر والزيت و مضاف إليها بعض من البهارات وتعجن وتخبز في فرن ساخن وغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم منها الألياف والأحماض الدهنية والأملاح المعدنية والفيتامينات ويمكن تحضيرها في وقت قصير بأقل الخامات سهلة التحضير على كل ربه منزل إليكم طريقة تحضير الفتيت السعودي بخطوات سهلة.طريقة عمل الفتيت السعودي ومكوناته
المكونات..
عند عمل الفتيت السعودي لا يستغرق وقت ولا مكونات كثيرة لأنه يحتوي على مكونات سهلة واقتصادية على كل ربه منزل ولا تكلف مبلغ مادي عالي إليكم مكونات الفتيات.
- كاس ونصف من الدقيق الأبيض المتعدد الاستعمالات ومنخول.
- كاس ونصف من السكر.
- 2 كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من الحبهان الناعم المطحون.
- ربع كاس من الزيت.
من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري سوف نقدم لكم احلي وصفة للفتيت السعودي.
- أولي الخطوات نبدأ في تجهيز خليط السكر يوضع وعاء على نار متوسطة الحرارة ثم نضع فيه السكر دون التحريك أو التقليب حتى يصير جزء من السكر على شكل كراميل.
- ثم ضيفي الماء عليه مع الاستمرار في عملية التقليب حتى تذوب كمية السكر بالكامل ويترك جانبا للاستعمال اللاحق.
- احضري وعاء اخر وضعية على نار متوسطة الحرارة وضعي فيه الدقيق الأبيض وأيضا الدقيق الأسمر قلبي الدقيق باستمرار حتى يصبح لون الدقيق بني فاتح.
- ثم ضيفي بعد ذلك السمنة أو الزبدة وعليهم الزيت والحبهان الناعم فوق الدقيق المحمص مع الاستمرار في عملية التقليب حتى تختلط و تتجانس المكونات مع بعضها.
- ثم ضيفي خليط السكر الكراميل السابق تحضيره فوق خليط الدقيق مع استمرار في عملية التقليب بالمضرب اليدوي حتى تحصلين على الشكل النهائي لحلوى الفتيت ثم قدمية لأسرتك في أطباق التقديم المفضلة ليكى حتى يصبح جاهز للتقديم وهنا وصحة.
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إليكم طريقة عمل الفتيت السعودي تعد من الحلويات المرتبطة بالعيد فهي حلوى شعبية مشهورة دائما يكثر عملها في المناطق الشمالية و الوسطى في المملكة العربية السعودية وخاصة في فصل الشتاء كما تحضر وصفة الفتيت السعودي في العديد في المناسبات منها شهر رمضان المبارك والعزائم والولائم والأعياد الدينية لأنها من اشهر واجمل الحلويات اللذيذة والمفضلة عند الكثير من الأفراد و تتكون حلوى الفتيت السعودي من عجينة مصنوعة من الدقيق والسكر والزيت و مضاف إليها بعض من البهارات وتعجن وتخبز في فرن ساخن وغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم منها الألياف والأحماض الدهنية والأملاح المعدنية والفيتامينات ويمكن تحضيرها في وقت قصير بأقل الخامات سهلة التحضير على كل ربه منزل إليكم طريقة تحضير الفتيت السعودي بخطوات سهلة.طريقة عمل الفتيت السعودي ومكوناته
المكونات..
عند عمل الفتيت السعودي لا يستغرق وقت ولا مكونات كثيرة لأنه يحتوي على مكونات سهلة واقتصادية على كل ربه منزل ولا تكلف مبلغ مادي عالي إليكم مكونات الفتيات.
- كاس ونصف من الدقيق الأبيض المتعدد الاستعمالات ومنخول.
- كاس ونصف من السكر.
- 2 كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من الحبهان الناعم المطحون.
- ربع كاس من الزيت.
من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري سوف نقدم لكم احلي وصفة للفتيت السعودي.
- أولي الخطوات نبدأ في تجهيز خليط السكر يوضع وعاء على نار متوسطة الحرارة ثم نضع فيه السكر دون التحريك أو التقليب حتى يصير جزء من السكر على شكل كراميل.
- ثم ضيفي الماء عليه مع الاستمرار في عملية التقليب حتى تذوب كمية السكر بالكامل ويترك جانبا للاستعمال اللاحق.
- احضري وعاء اخر وضعية على نار متوسطة الحرارة وضعي فيه الدقيق الأبيض وأيضا الدقيق الأسمر قلبي الدقيق باستمرار حتى يصبح لون الدقيق بني فاتح.
- ثم ضيفي بعد ذلك السمنة أو الزبدة وعليهم الزيت والحبهان الناعم فوق الدقيق المحمص مع الاستمرار في عملية التقليب حتى تختلط و تتجانس المكونات مع بعضها.
- ثم ضيفي خليط السكر الكراميل السابق تحضيره فوق خليط الدقيق مع استمرار في عملية التقليب بالمضرب اليدوي حتى تحصلين على الشكل النهائي لحلوى الفتيت ثم قدمية لأسرتك في أطباق التقديم المفضلة ليكى حتى يصبح جاهز للتقديم وهنا وصحة.
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