طريقة عمل التمرية الهشه حلوة رمضان

طريقة عمل وصفة التمرية الهشه حلوة رمضان تعد من اشهر واجمل حلويات المنطقة العربية يمكن تحضيرها بعده مكونات يرجع أصول التمرية الهشه إلى مدينة نابلس بفلسطين ثم أخذت الوصفة وانتشرت في باقي البلاد العربية المجاورة لأن طعمها شهي ولذيذ بالإضافة إلى ذلك مكونات التمرية الهشه متوفرة في كل منزل وسهلة التحضير ولا تستغرق وقت وجهد كبير في عملها يكثر عملها في شهر رمضان المبارك لأنها غنية بالسعرات الحرارية المفيدة لصحة الجسم تعوض الصائم بعد يوم طويل بالطاقة والنشاط ابقوا معنا حتى نتعرف على طريقة تحضير التمرية الهشه. طريقة عمل التمرية الهشه ومكوناتها طريقة عمل التمرية الهشه ومكوناتها مكونات العجينة:- كاس من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

رشه ملح.

ملعقة كبيرة من السمنة السايحه. مقادير الحشوة:- نصف كاس من السكر.

كاس من السميد.

اربع كؤوس من الماء.

نصف كاس من السكر الناعم.

نصف كاس من الفستق الحلبي المجروش.

كمية كبيرة من الزيت للقلي. طريقة تحضير وصفة التمرية الهشه في وعاء عميق اخلطي كل من الطحين والسمن مضاف اليهم الماء بمراحل استمري في عملية الخلط حتى تتكون لديكي عجينة طرية وناعمة غيرملتصفة باليدين وحواف العجان اتركي العجينة لترتاح. احضري وعاء وضعي فيه كل من السميد والسكر والماء مع تقليب المكونات جيدا حتى تتجانس ببعضها ويذوب السكر جيدا. سكوبي المكونات في وعاء اخر ثم ضعية على النار بدرجة حرارة منخفضة مع الاستمرار في عملية التقليب حتى يتغير لون السميد. قومي بوضع الخليط في صينية ثم اتركيه حتى يبرد تماما و لا يوجد به ماء. قومي بتقطيع العجينة إلى مجموعه قطع متوسطة الحجم ثم تفرد كل قطعة على سطح مدهون بالزيت حتى تصبح رقيقة السمك جدا. قومي بوضع كمية من الحشو في وسط العجينة ثم قومى بغلقها بأحكام. ضعي مقلاه على درجة حرارة متوسطة بها كمية من الزيت الوفير. بعد أن يسخن الزيت قومي بوضع حبات التمرية في الزيت الساخن مع تقليبها من جميع الجهات حتى تحتمر وتكتسب اللون الذهبي الفاتح. ثم أخرجيها من الزيت على ورق المطبخ حتى تخرج الزيوت الزائدة منها. قدميها في طبق التقديم وزينيها برشه من السكر والفستق ويمكن تناولها بجانب صلصة الشوكولاته و صلصة الكراميل. طريقة اخري لعمل التمرية من خلال هذا الفيديو طريقة تحضير وصفة التمرية الهشهطريقة اخري لعمل التمرية من خلال هذا الفيديو الوسوم

طريقة عمل وصفة التمرية الهشه حلوة رمضان تعد من اشهر واجمل حلويات المنطقة العربية يمكن تحضيرها بعده مكونات يرجع أصول التمرية الهشه إلى مدينة نابلس بفلسطين ثم أخذت الوصفة وانتشرت في باقي البلاد العربية المجاورة لأن طعمها شهي ولذيذ بالإضافة إلى ذلك مكونات التمرية الهشه متوفرة في كل منزل وسهلة التحضير ولا تستغرق وقت وجهد كبير في عملها يكثر عملها في شهر رمضان المبارك لأنها غنية بالسعرات الحرارية المفيدة لصحة الجسم تعوض الصائم بعد يوم طويل بالطاقة والنشاط ابقوا معنا حتى نتعرف على طريقة تحضير التمرية الهشه. طريقة عمل التمرية الهشه ومكوناتها طريقة عمل التمرية الهشه ومكوناتها مكونات العجينة:- كاس من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

رشه ملح.

ملعقة كبيرة من السمنة السايحه. مقادير الحشوة:- نصف كاس من السكر.

كاس من السميد.

اربع كؤوس من الماء.

نصف كاس من السكر الناعم.

نصف كاس من الفستق الحلبي المجروش.

كمية كبيرة من الزيت للقلي. طريقة تحضير وصفة التمرية الهشه في وعاء عميق اخلطي كل من الطحين والسمن مضاف اليهم الماء بمراحل استمري في عملية الخلط حتى تتكون لديكي عجينة طرية وناعمة غيرملتصفة باليدين وحواف العجان اتركي العجينة لترتاح. احضري وعاء وضعي فيه كل من السميد والسكر والماء مع تقليب المكونات جيدا حتى تتجانس ببعضها ويذوب السكر جيدا. سكوبي المكونات في وعاء اخر ثم ضعية على النار بدرجة حرارة منخفضة مع الاستمرار في عملية التقليب حتى يتغير لون السميد. قومي بوضع الخليط في صينية ثم اتركيه حتى يبرد تماما و لا يوجد به ماء. قومي بتقطيع العجينة إلى مجموعه قطع متوسطة الحجم ثم تفرد كل قطعة على سطح مدهون بالزيت حتى تصبح رقيقة السمك جدا. قومي بوضع كمية من الحشو في وسط العجينة ثم قومى بغلقها بأحكام. ضعي مقلاه على درجة حرارة متوسطة بها كمية من الزيت الوفير. بعد أن يسخن الزيت قومي بوضع حبات التمرية في الزيت الساخن مع تقليبها من جميع الجهات حتى تحتمر وتكتسب اللون الذهبي الفاتح. ثم أخرجيها من الزيت على ورق المطبخ حتى تخرج الزيوت الزائدة منها. قدميها في طبق التقديم وزينيها برشه من السكر والفستق ويمكن تناولها بجانب صلصة الشوكولاته و صلصة الكراميل. طريقة اخري لعمل التمرية من خلال هذا الفيديو طريقة تحضير وصفة التمرية الهشهطريقة اخري لعمل التمرية من خلال هذا الفيديو

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