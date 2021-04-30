خبز رمضان بالسمسم وحبة البركة يمكن إعداده في البيت وتناول الخبز مع جميع الأطباق الجانبية الأخرى كبديل عن الخبز العادي الذي اعتاد الجميع على تناوله، ويتم تجهيز الخبز بالسمسم وحبة البركة من خلال مجموعة من المكونات مثل الدقيق والسمسم وجبة البركة والملح وغيرهم، يمكنك من خلال الخطوات التالية التعرف على طريقة عمل خبز رمضان بالسمسم وحبة البركة.

طريقة عمل خبز رمضان بالسمسم وحبة البركة

لعمل خبز رمضان بالسمسم وحبة البركة هناك مجموعة من المكونات يجب تجهيزها في البداية وهي كما يلي:

أربع أكواب من الدقيق.

خميرة

كوب ونصف من الماء الدافئ

نصف كوب من الحليب.

نصف كوب من لبن زبادي.

صفار البيض.

ملعقة كبيرة من الزبدة اللينة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السمسم.

ملعقة صغيرة من حبّ البركة.

طريقة تحضير خبز رمضان بالسمسم وحبة البركة

أما من أجل تحضير الخبز بالسمسم وحبة البركة يحب اتباع الخطوات التالية عند التحضير: