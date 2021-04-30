خبز رمضان بالسمسم وحبة البركة يمكن إعداده في البيت وتناول الخبز مع جميع الأطباق الجانبية الأخرى كبديل عن الخبز العادي الذي اعتاد الجميع على تناوله، ويتم تجهيز الخبز بالسمسم وحبة البركة من خلال مجموعة من المكونات مثل الدقيق والسمسم وجبة البركة والملح وغيرهم، يمكنك من خلال الخطوات التالية التعرف على طريقة عمل خبز رمضان بالسمسم وحبة البركة.طريقة عمل خبز رمضان بالسمسم وحبة البركة
لعمل خبز رمضان بالسمسم وحبة البركة هناك مجموعة من المكونات يجب تجهيزها في البداية وهي كما يلي:
- أربع أكواب من الدقيق.
- خميرة
- كوب ونصف من الماء الدافئ
- نصف كوب من الحليب.
- نصف كوب من لبن زبادي.
- صفار البيض.
- ملعقة كبيرة من الزبدة اللينة.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من السمسم.
- ملعقة صغيرة من حبّ البركة.
أما من أجل تحضير الخبز بالسمسم وحبة البركة يحب اتباع الخطوات التالية عند التحضير:
- نشعل الفرن ونحميه على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- ننخل الدقيق في وعاء كبير الحجم ونضيف عليه الخميرة.
- نضيف الماء على الخليط السابق والحليب ونخلط المكونات معا.
- نضيف كل من الزبدة وزيت الزيتون ونعجن المكونات مرة أخرى، ثم نضيف كل من الملح والسكر.
- ندعك العجينة باليدين لمدة عشر دقائق لتصبح طرية، ثم نغطيها بقطعة من القماش ونتركها تخمر لمدة ساعتين في مكان دافئ.
- نقسم العجينة إلى مرتين ونمدها بواسطة المشاية متى تصبح بسماكة 2 سم.
- نضعها في صينية الفرن ونصنع معينات على وجه العجينة بواسطة السكينة.
- في وعاء نخلط كل من اللبن الزبادي مع صفار البيض، وندهن وجه العجينة بمزيج البيض والزبادي ونرشه بالسمسم وحبة البركة.
- نتركه في الفرن حتى يصبح ذا لون ذهبي ويتم تقديمه بعد ذلك.
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خبز رمضان بالسمسم وحبة البركة يمكن إعداده في البيت وتناول الخبز مع جميع الأطباق الجانبية الأخرى كبديل عن الخبز العادي الذي اعتاد الجميع على تناوله، ويتم تجهيز الخبز بالسمسم وحبة البركة من خلال مجموعة من المكونات مثل الدقيق والسمسم وجبة البركة والملح وغيرهم، يمكنك من خلال الخطوات التالية التعرف على طريقة عمل خبز رمضان بالسمسم وحبة البركة.طريقة عمل خبز رمضان بالسمسم وحبة البركة
لعمل خبز رمضان بالسمسم وحبة البركة هناك مجموعة من المكونات يجب تجهيزها في البداية وهي كما يلي:
- أربع أكواب من الدقيق.
- خميرة
- كوب ونصف من الماء الدافئ
- نصف كوب من الحليب.
- نصف كوب من لبن زبادي.
- صفار البيض.
- ملعقة كبيرة من الزبدة اللينة.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من السمسم.
- ملعقة صغيرة من حبّ البركة.
أما من أجل تحضير الخبز بالسمسم وحبة البركة يحب اتباع الخطوات التالية عند التحضير:
- نشعل الفرن ونحميه على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- ننخل الدقيق في وعاء كبير الحجم ونضيف عليه الخميرة.
- نضيف الماء على الخليط السابق والحليب ونخلط المكونات معا.
- نضيف كل من الزبدة وزيت الزيتون ونعجن المكونات مرة أخرى، ثم نضيف كل من الملح والسكر.
- ندعك العجينة باليدين لمدة عشر دقائق لتصبح طرية، ثم نغطيها بقطعة من القماش ونتركها تخمر لمدة ساعتين في مكان دافئ.
- نقسم العجينة إلى مرتين ونمدها بواسطة المشاية متى تصبح بسماكة 2 سم.
- نضعها في صينية الفرن ونصنع معينات على وجه العجينة بواسطة السكينة.
- في وعاء نخلط كل من اللبن الزبادي مع صفار البيض، وندهن وجه العجينة بمزيج البيض والزبادي ونرشه بالسمسم وحبة البركة.
- نتركه في الفرن حتى يصبح ذا لون ذهبي ويتم تقديمه بعد ذلك.
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