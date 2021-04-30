طريقة عمل بلح الشام اللذيذ خطوة بخطوة في المنزل في ثواني حلوي رمضان

طريقة عمل بلح الشام يعتبر بلح الشام من ألذ الحلويات الشرقية الموجودة وأجمع الكثير على حبه ويفضله جميع شعوب الوطن العربي، ويعتبر أيضاً من الحلويات الخفيفة والتي يمكن إعدادها بسرعة وبطرق بسيطة، ويوجد طرق مختلفة لإعداده في المنزل بدلاً من شرائه من المحلات التجارية ويكون باهظ الثمن ويعتمد بلح الشام في تحضيره على الدقيق الأبيض وأيضاً الشربات وفي هذا المقال سنوفر لكم طريقة سهلة لتحضير بلح الشام في المنزل. طريقة عمل بلح الشام المقادير لإعداد بلح الشام سنحتاج إلى: كوب ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب ونصف من الماء الفاتر.

100 جرام من الزيت.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3 بيضات. لتحضير الشربات سنحتاج إلى: 2 كوب من الماء الفاتر. 2 كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ليمونة ويتم عصرها. أليك طريقة عمل الغريبة في المنزل بأبسط الخطوات والفيديو. طريقة التحضير: في البداية سنقوم بوضع وعاء عميق على النار ثم سنقوم بإضافة الكمية الموجودة من الماء والكمية الموجودة من الزيت في الوعاء وتقبلهم ثم نتركهم بضعة دقائق حتى الغليان.

وبعد الغليان ستقوم بإضافة كمية النشا والدقيق والفانيليا مرة واحدة مع سرعة التقليب ونستمر في التقليب حتى تصبح العجينة متماسكة.

بعد ذلك سنقوم برفع العجينة من على النار ونقوم بعجنها جيداً أو ممكن أن نضعها في العجانة الكهربائية إذا أمكن.

وبعد ذلك سنترك العجينة قليلا حتى ترتاح، وأثناء ذلك سنقوم بخفق البيض جيداً ثم نقوم بسكبه تدريجياً إلى العجينة وأثناء إضافة البيض يجب التأكد من خلط العجينة جيداً، يمكنك معرفة طريقة عمل كحك العيد من خلال موقعنا.



وبعد امتزاج العجينة بالبيض جيدا سنقوم بإحضار قمع الحلويات، وذلك لنشكل عجينة بلح الشام.

بعد تشكيل كمية العجينة الموجودة، سنقوم بتسخين زيت غزير ووضع بلح الشام فيه.

عندما يتحول لون بلح الشام إلي اللون الذهبي سنقوم برفعه من الزيت.

ولتحضير الشربات سنقوم بوضع وعاء سميك على نار متوسطة ثم نقوم بإشعال النار ثم نضيف السكر وكمية الماء ونقوم بالتقليل حتى يمتزج جيداً، ثم ننتظر حتى الغليان.

بعد غليان السكر والماء سنقوم بإضافة عصير الليمون والفانيليا ونتركه قليلاً ثم نرفعه من على النار.

بعد ذلك سنضع بلح الشام في الشربات ونتركه قليلاً ثم نرفعه ونقوم بتصفيته ووضعه في طبق التقديم. الوسوم

طريقة عمل بلح الشام يعتبر بلح الشام من ألذ الحلويات الشرقية الموجودة وأجمع الكثير على حبه ويفضله جميع شعوب الوطن العربي، ويعتبر أيضاً من الحلويات الخفيفة والتي يمكن إعدادها بسرعة وبطرق بسيطة، ويوجد طرق مختلفة لإعداده في المنزل بدلاً من شرائه من المحلات التجارية ويكون باهظ الثمن ويعتمد بلح الشام في تحضيره على الدقيق الأبيض وأيضاً الشربات وفي هذا المقال سنوفر لكم طريقة سهلة لتحضير بلح الشام في المنزل. طريقة عمل بلح الشام المقادير لإعداد بلح الشام سنحتاج إلى: كوب ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب ونصف من الماء الفاتر.

100 جرام من الزيت.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3 بيضات. لتحضير الشربات سنحتاج إلى: 2 كوب من الماء الفاتر. 2 كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ليمونة ويتم عصرها. أليك طريقة عمل الغريبة في المنزل بأبسط الخطوات والفيديو. طريقة التحضير: في البداية سنقوم بوضع وعاء عميق على النار ثم سنقوم بإضافة الكمية الموجودة من الماء والكمية الموجودة من الزيت في الوعاء وتقبلهم ثم نتركهم بضعة دقائق حتى الغليان.

وبعد الغليان ستقوم بإضافة كمية النشا والدقيق والفانيليا مرة واحدة مع سرعة التقليب ونستمر في التقليب حتى تصبح العجينة متماسكة.

بعد ذلك سنقوم برفع العجينة من على النار ونقوم بعجنها جيداً أو ممكن أن نضعها في العجانة الكهربائية إذا أمكن.

وبعد ذلك سنترك العجينة قليلا حتى ترتاح، وأثناء ذلك سنقوم بخفق البيض جيداً ثم نقوم بسكبه تدريجياً إلى العجينة وأثناء إضافة البيض يجب التأكد من خلط العجينة جيداً، يمكنك معرفة طريقة عمل كحك العيد من خلال موقعنا.



وبعد امتزاج العجينة بالبيض جيدا سنقوم بإحضار قمع الحلويات، وذلك لنشكل عجينة بلح الشام.

بعد تشكيل كمية العجينة الموجودة، سنقوم بتسخين زيت غزير ووضع بلح الشام فيه.

عندما يتحول لون بلح الشام إلي اللون الذهبي سنقوم برفعه من الزيت.

ولتحضير الشربات سنقوم بوضع وعاء سميك على نار متوسطة ثم نقوم بإشعال النار ثم نضيف السكر وكمية الماء ونقوم بالتقليل حتى يمتزج جيداً، ثم ننتظر حتى الغليان.

بعد غليان السكر والماء سنقوم بإضافة عصير الليمون والفانيليا ونتركه قليلاً ثم نرفعه من على النار.

بعد ذلك سنضع بلح الشام في الشربات ونتركه قليلاً ثم نرفعه ونقوم بتصفيته ووضعه في طبق التقديم.

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