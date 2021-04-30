التخلص من صبغة الشعر كيف تزيلين اللون الأسود من شعرك بطرق سليمة

تتساءل العديد من السيدات والفتيات عن طريقة تمكنهن من التخلص من صبغة الشعر السوادء التي سبق ووضعنها على شعرهن فالجميع يجب التجديد والتغيير في الشكل العام وقد ترغب بعض الفتيات صاحبات الشعر الفاتح في تجربة اللون الأسود كتغير، تابعينا في هذا المقال لمعرفة أفضل الحيل والخطوات لإزالة تلك الصبغة.

التخلص من صبغة الشعر

تحتاج عملية إزالة اللون الأسود من الشعر إلى عدة مواد طبية كالشامبو ومزيل الصبغة ولكن بأنواع معينة

استخدام الشابو النقي:

تعد صبغة الشعر السوادء من أكثر الألوان التي يصعب إزالتها من الشعر وتكون ثابتة إلى حد كبير لذلك لإزالتها يمكن استخدام الشامبو النقي بدلاً من المواد المبيضة.

تلجأ السيدات إلى استخدام المبيضات المضرة بالشعر والتي تسبب التلف العام لكل أنواع الشعر ولكن بدلاً من ذلك استخدمي الشامبو النقي كخطوة أولى في عملية إضاف ثبات الصبغة وإزالتها.

يمكنك غزل شعرك عدة مرات بالشامبو النقي مع الحرص على استخدام بلسم للشعر بعد كل مرة تستخدمين الشامبو فهذا مفيد لترطيب الشعر وتغذيته وحمايته من التلف بسبب الغسل بالشامبو المتكرر.

اختاري الشامبو المناسب والذي يستخدم لإزالة الزيوت والمواد الزائدة من الشعر كما يجب إعطاء شعرك فرصة ليرتاح قبل استخدام أي نوع آخر من الصبغات.

التخلص من صبغة الشعر بمزيل الصبغة:

تستخدم مزيلات في إزالة جميع أنواع الصبغات وألوانها حيث يمتلك هذا السائل القدرة على حل الرابطة بين جزيئات الصبغة والشعر وإذابتها بسهولة والتخلص منها مع الاستعمال.

يمكن أن يحدث مزيل الصبغة بعد الجفاف في شعرك لذلك احرصي على استخدام بلسم أو مرطب جيد لشعرك حتى تستطيعي استخدامه بأمان عدة مرات حتى تتخلصي من الصبغة.

يمكنك استخدام كلاً من مزيل الصبغة والشامبو النقي كعملية تمهيدية قبل استخدام مبيض الشعر.