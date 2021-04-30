طريقة عمل القشطة الأصلية أفضل حشو لجميع أنواع الحلويات

تتسائل العديد من ربات المنزل عن طريقة عمل القشطة الأصلية ف البيت فالعديد من الناس لا يستطيعون شراء القشطة البلدي ويرغبون في تجربة بديل لها فقد أصبحت عنصر مهم في حشو وتغليف العديد من أصناف الحلويات كالتورتات والكيكات والكنافة والبسبوسة، تابعينا في هذا المقال لمعرفة الطريقة بالتفصيل.

القشطة الأصلية

تحضر القشطة بعدة طرق منها المصري ومنها العربي

طريقة سهلة لتحضير القشطة بالنشا:

تحتاجين إلى:

ثلاث أكواب من اللبن السائل.

نصف كوب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

خمس ملاعق صغيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر.

خطوات تحضير القشطة:

قومي بتدفئة اللبن في وعاء مناسب الحجم على نار متوسطة. أضيفي الزبدة حتى تذوب وقلبي. أضيفي الفانيليا والسكر وقلبي حتى يذوب السكر. اتركي اللبن حتى يبدأ في الغليان. قومي بإذابة النشا في الماء على البارد ثم أضيفيه لللبن. قلبي المكونات جيداً حتى يبدأ القوام في التشكل. قلبي حتى لا تتكون تكتلات في القشطة. بعد أن تحصلي على القوام المناسب للقشطة ارفعيها من على النار واتركيها تبرد. يمكنك الاحتفاظ بها بعد ذلك في الثلاجة واستخدامها كما يحلو لك.

وصفة القشطة الأصلية المصري:

المقادير اللازمة لتحضير القشطة:

ثلاث لترات من اللبن السائل.

كوب من الكريمة السائلة.

نصف كوب من اللبن البودر .

نصف كوب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

ملعقة ونصف من النشا.

ست ملاعق صغيرة من الخل الأبيض.

الخطوات: