وصفة التخلص من الشيب من بثينه الرئيسي

وصفة بثينه الرئيسي للتخلص من الشيب، تنوعت الطرق المعروفة للقضاء على الشيب والشعر الأبيض ولكن ليست جميع الطرق تعطي النتائج التي نطلبها، ووصفة بثينه الرئيسي من تلك الوصفات الناجحة في إخفاء الشعر الرمادي، وتم استخدامها من قبل الكثير من الأشخاص وأعطت نتائج إيجابية نعرض عليكم تفاصيل وصفة بثينه الرئيسي للقضاء على الشيب.

ظهور الشعر الأبيض

تعددت أسباب ظهور الشعر الأبيض للنساء والرجال سواء كان مبكرًا أو مع تقدم العمر ويظل السبب الأهم في نقص صبغة الميلانين وعدم القدرة على توفير اللون المطلوب للشعر، ولكن مهما اختلف سبب ظهور الشعر الأبيض يجب أن يتم اختيار طريقة مناسبة لإخفائه لعدم تضاعفه وانتشاره في الشعر كله.

خلطة بثينه الرئيسي للشعر الأبيض

نعرفكم أولًا ببثينه الرئيسي فهي شابة صغيرة السن ممثلة تهتم بالمرأة وبجمالها والعناية بالذات، قدمت خلطة القضاء على الشيب منذ فترة بسيطة وهي عبارة عن وصفة طبيعية محتوية على مكونات ومواد طبيعية هي التي تقضي بدورها على الشيب، وبعد استخدام العديد من النساء لتلك الوصفة أبدوا إعجابهن بها وبتأثيرها على الشعر ليس فقط في استعادة لونه ورونقه ولكن لحل مشاكل الشعر الأخرى.

ريحان مجفف: كوب واحد حوالي 200 جرام.

عشبة الياس أو الآس: كوب واحد حوالي 200 جرام.

إكليل الجبل أو روزماري: كوب واحد حوالي 200 جرام.

نضع إكليل الجبل والياس والريحان المجفف معًا في قدر واحد. نضيف مقدار ماء مناسب على الأعشاب السابقة ويوضع القدر على النار حتى يغلي. ومن ثم نصفي الماء من الأعشاب الموجودة به ونأخذ الماء فقط ويترك على جنب لنقل حرارته. يصب المزيج في زجاجة رشاشة حتى يمكن استخدامها بسهولة.

مكونات خلطة بثينه الرئيسيطريقة تجهيز خلطة بثينه الرئيسيطريقة استخدام وصفة بثينه الرئيسي

أما عن تطبيق خلطة بثينه الرئيسي فهي كالآتي: