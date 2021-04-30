الوصفة التي يبحث عنها الجميع لتطويل الشعر وتكثيفه بمكون واحد فقط من منزلك

الوصفة التي يبحث عنها الجميع لتطويل الشعر وتكثيفه مثل الهنديات بمكون واحد فقط من منزلك، إليكى سيدتى وصفة سحرية لتطويل الشعر وتقويته وإيقاف تساقطه بمكون واحد فقط، هذا المكون وهذه الخلطة لديها العديد من النتائج، إيقاف تساقط الشعر فمهما كانت حدته فسيوقف تساقطه نهائيا، كما أنه يعمل على تطويل شعرك وتقوية جذوره فإذا كنتي تعانين من شعر ضعيف وخفيف فهذه الوصفة لكي، بالإضافة إلى أن هذه الوصفة تمنح الشعر اللمعان وتعمل على ملء الفراغات الموجودة بالشعر. نتائج هذه الوصفة رائعة جدا ومضمونة مئة بالمئة، وهي مناسبة للرجال والنساء والاطفال فوق ال 5 سنوات.

وصفة تطويل وتكثيف الشعر بمكون واحد من المنزل

المكون الأساسي هو الجرجير فهو يحتوي على كثير من الفيتامينات المفيدة لتغذية الشعر وتقويته، وكذلك يحتوي على الكثير من المعادن كالكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم والصوديوم، لذا يكفيك فقط لتحضير وصفة تطويل وتكثيف الشعر حزمة من الجرجير وثلاثة أكواب من الماء، حيث يتم تحضير حزمة الجرجير ثم يتم غسلها جيدا لإزالة الاتربة المعلقة به ثم يتم تقطيعه إلى قطع صغيرة، ويتم تحضير إناء للطهي ويوضع به مقدار الماء ثم يوضع الاناء على نار متوسطة، وعندما تبدأ الماء بالتسخين يتم وضع قطع الجرجير ثم يتم تقليل النار إلى أن تصبح هادئة.

ويترك الخليط حتى يُطبخ مع تحريك الخليط من حين إلى آخر إلى أن يصبح الماء باللون الأخضر الفاتح، ثم يُرفع الاناء بعيدا عن النار ثم يترك ليهدأ قليلا، ثم بعد ذلك يتم تصفية الخليط ووضعه في قنينة زجاجية وتُحفظ في مكان بارد وجاف. بعد غسل الشعر يتم وضع المحلول على الشعر بالكامل والرأس على وضعية الركوع، يتم وضع المحلول من الجذور وحتي الأطراف ثم يتم لف الشعر حتى يجف، يمكنك استخدام هذه الوصفة يوميا.

الطريقة الثانية لتحضير وصفة زيادة طول الشعر

حزمة من الجرجير مقطعة ويتم إضافة ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وأيضا ملعقتين كبيرتين من الزبادي، ثم يتم تحضير الخلاط الكهربائي ويتم وضع المقادير ثم يتم خلطها بشكل جيد. ثم يتم وضع الخليط على فروة الرأس والشعر بالكامل مع تدليك فروة الرأس وهي على وضعية الركوع، وبعدها يتم لف الشعر ببلاستيك غذائي ثم يترك الشعر لمدة ساعتين على الأقل ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، تستخدم هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.