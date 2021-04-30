طريقة عمل الكنافة بالقشطة في البيت زي المحلات بالظبط خطوة بخطوة

طريقة عمل الكنافة بالقشطة في البيت زي المحلات بالظبط وبالخطوات حيث تعد الكنافة من الحلويات المميزة في شهر رمضان الكريم التي يتم تناولها بعد الإفطار كنوع من أنواع الحلويات الشهية واللذيذة وهناك أنواع وحشوات عديدة لعمل الكنافة مثل الزبيب واللوز والفستق وأيضًا مبشور جوز الهند، كما يوجد كنافة بالمانجو وكنافة بالكريمة وكنافة بالكاسترد والعديد من أنواع الكنافة، وهناك نوعان من الكنافة تشترى من عند بائع الحلوى وهى الكنافة اليدوية التي تعودنا عليها والكنافة الآلية والتي يتم إنتاجها من خلال الماكينات الدوارة، وسوف نتعرف سويًا على طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الكنافة في المنزل، كما يوجد أنواع كثيرة من الحلويات الرمضانية الشهية مثل البسبوسة وبلح الشام. طريقة عمل الكنافة بالقشطة مكونات الكنافة بالقشطة نصف كيلو كنافة يدوية أو آلية.

2 كوب من الحليب الطبيعي.

نصف كيلو من السمن البلدى أو السمن النباتى يمكن التقليل من السمن أو الزيادة حسب الطلب.

ملعقتان كبيرتان من النشا الناعم.

كوب كبير من الكريم الخاصة بالحلويات.

ملعقتان كبيرتان من السكر الناعم المطحون ( البودرة ).

نصف كوب من القشدة الطبيعية.

كوبان كبيران من المحلول السكرى ( الشربات ). طريقة عمل الكنافه بالقشطه الجاهزة يتم إذابة النشا مع اللبن البارد في وعاء مع التقليب المستمر والتأكد من ذوبان النشا ووضعه على النار مع التقليب باستمرار حتى يصبح المزيج ذو قوام سميك. نضيف القشدة وكريمة الحلويات إلى المزيج ونقوم بالتقليب المستمر حتى تمتزج المكونات جميعها ولمدة ثلاث دقائق وننزله من على النار ونتركه يبرد قليلاً. نحضر وعاء متوسط الحجم ونضيف السمن الطبيعي أو الصناعي حسب الرغبة والطلب إلى الكنافة. نحضر الصينية الخاصة بعمل الكنافة ونضع بها جزء من الكنافة مع السمن ونسكب عليهم الخليط الذي تم تبريده وهو الكريمة التي تم تجهيزها. نضع الجزء الأخر على الخليط ثم نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة لا تقل عن 200 درجة حتى يصيح لونها يمل إلى اللون الذهبي. بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونسكب المحلول السكرى ( الشربات ) على الكنافة ويمكن إضافة الزبيب على سطح الكنافة ومعه القليل من الفستق والكاجو حسب الرغبة وهكذا تصبح جاهزة للتقديم. يتم تقطيع الكنافة وتقديمها مع كوب من العصير أو الشاي وصحتين وعافية. طريقة عمل الكنافة بالقشطة مكونات الكنافة بالقشطةطريقة عمل الكنافه بالقشطه الجاهزة الوسوم

طريقة عمل الكنافة بالقشطة في البيت زي المحلات بالظبط وبالخطوات حيث تعد الكنافة من الحلويات المميزة في شهر رمضان الكريم التي يتم تناولها بعد الإفطار كنوع من أنواع الحلويات الشهية واللذيذة وهناك أنواع وحشوات عديدة لعمل الكنافة مثل الزبيب واللوز والفستق وأيضًا مبشور جوز الهند، كما يوجد كنافة بالمانجو وكنافة بالكريمة وكنافة بالكاسترد والعديد من أنواع الكنافة، وهناك نوعان من الكنافة تشترى من عند بائع الحلوى وهى الكنافة اليدوية التي تعودنا عليها والكنافة الآلية والتي يتم إنتاجها من خلال الماكينات الدوارة، وسوف نتعرف سويًا على طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الكنافة في المنزل، كما يوجد أنواع كثيرة من الحلويات الرمضانية الشهية مثل البسبوسة وبلح الشام. طريقة عمل الكنافة بالقشطة مكونات الكنافة بالقشطة نصف كيلو كنافة يدوية أو آلية.

2 كوب من الحليب الطبيعي.

نصف كيلو من السمن البلدى أو السمن النباتى يمكن التقليل من السمن أو الزيادة حسب الطلب.

ملعقتان كبيرتان من النشا الناعم.

كوب كبير من الكريم الخاصة بالحلويات.

ملعقتان كبيرتان من السكر الناعم المطحون ( البودرة ).

نصف كوب من القشدة الطبيعية.

كوبان كبيران من المحلول السكرى ( الشربات ). طريقة عمل الكنافه بالقشطه الجاهزة يتم إذابة النشا مع اللبن البارد في وعاء مع التقليب المستمر والتأكد من ذوبان النشا ووضعه على النار مع التقليب باستمرار حتى يصبح المزيج ذو قوام سميك. نضيف القشدة وكريمة الحلويات إلى المزيج ونقوم بالتقليب المستمر حتى تمتزج المكونات جميعها ولمدة ثلاث دقائق وننزله من على النار ونتركه يبرد قليلاً. نحضر وعاء متوسط الحجم ونضيف السمن الطبيعي أو الصناعي حسب الرغبة والطلب إلى الكنافة. نحضر الصينية الخاصة بعمل الكنافة ونضع بها جزء من الكنافة مع السمن ونسكب عليهم الخليط الذي تم تبريده وهو الكريمة التي تم تجهيزها. نضع الجزء الأخر على الخليط ثم نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة لا تقل عن 200 درجة حتى يصيح لونها يمل إلى اللون الذهبي. بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونسكب المحلول السكرى ( الشربات ) على الكنافة ويمكن إضافة الزبيب على سطح الكنافة ومعه القليل من الفستق والكاجو حسب الرغبة وهكذا تصبح جاهزة للتقديم. يتم تقطيع الكنافة وتقديمها مع كوب من العصير أو الشاي وصحتين وعافية. طريقة عمل الكنافة بالقشطة مكونات الكنافة بالقشطةطريقة عمل الكنافه بالقشطه الجاهزة

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