كيك الفانيليا في الخلاط من أسهل الحلويات التي تستطيعين سيدتي إعدادها لأولادك وهذه تعتبر هي كيكة الشاي التي تستطيعين إعدادها بمنتهى السهولة و بخطوات بسيطة تستطيعين صنع أحلى كيكة تقدمها لأولادك في البيت وهذه تعتبر من أحلى وأطعم الكيك الذي يتم إعداده في المنزل وتقديمه لأسرتك باستخدام الخلاط الكهربي فقط.

نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني أسرار طريقة تحضير كيك الفانيليا الهش في الخلاط في البيت حيث أن كيك الفانيليا من أخف الحلويات التي يمكن عملها في المنزل بأقل التكاليف، ومن الجدير بالذكر أن مكونات عمل كيك الخلاط بسيطة وسهلة وغير مكلفة، وأيضا يمكن تزيين الكيك حسب الرغبة بصوص الحليب المكثف أو صوص الشيكولاتة.

كيك الفانيليا الهش

اتبعي سيدتي هذه الخطوات باستخدام الخلاط الكهربي الموجود في كل منزل تستطيعين إعداد أحلى كيكه تقدميها لأولادك مع الشاي سواء كانت بطعم الفانيليا أو بطعم البرتقال وسوف تكون كيكه ناجحة و وهشة وبهذه الخطوات التالية سوف تستطيعين إعدادها في المنزل بإتباع هذه الخطوات.

خمس أكواب من الدقيق الأبيض.

تسعة بيضات.

ثلاثة أكواب من السكر.

ثلاث أرباع كوب من زيت الذرة.

ثلاث أرباع كوب من السمن.

أربع علب من الزبادي.

ملعقتين كبيرتين من البيكنج بودر.

ملعقتين صغيرتين من الفانيليا.

ربع ملعقة من الملح.

يتم إحضار الخلاط الكهربي ويتم وضع البيض والفانيليا والسكر ويتم خلطهم جيداً حتى يصبح لونهم فاتح.

نبدأ بعد ذلك بوضع مقدار الزيت تدريجي و بعد ذلك نضيف السمن تدريجيا أيضا ونترك هذا الخليط حتي تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نبدأ بإضافة الزبادي مع الملح ونترك جميع المكونات حتى يتم ضربهم جيداً.

نحضر إناء عميق ونضع بها الدقيق مع البيكنج بودر ويتم خلطهم جيداً بعد ذلك نسكب الخليط الموجود في الخلاط على الدقيق تدريجياً ويتم خلطهم جيداً بواسطه المضرب اليدوي حتى نحصل على القوام المناسب للكيك.

نحضر صينية ويتم دهانها بمادة دهنية ثم بعد ذلك نسكب فيها هذا الخليط.

قبل إدخال الصينية إلى الفرن بربع ساعة يتم إشعال الفرن على درجة حرارة 200 وتترك لمدة ربع ساعه بعد ذلك يتم إدخال الصينية.

تترك الصينية داخل الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تصبح جاهزة وتأخذ اللون الذهبي بعد ذلك يتم إخراجها من الفرن وتترك حتى تهدأ ويتم تقطيعها و تقديمها في أطباق التقديم وبالهناء والشفاء.

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