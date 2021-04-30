طريقة عمل ماسك الجرجير في المنزل لتطويل وتكثيف الشعر خلال شهر

يعد ماسك الجرجير ، من أفضل وأروع المسكات التي تساعد علي تطويل الشعر وتكثيفه، لأنه يحتوي علي نسبة كبيرة من الحديد والزنك، وهو عبارة عن نبات عشبي لونه أخضر، يحتوي علي الكثير من العناصر الأساسية مثل البوتاسيوم، وتبحث دائماً النساء علي أفضل علاج لشعر، فهو مفيد للبشرة والشعر والجسم، وينمو هذا النوع من النباتات في الأماكن الباردة والرطبة، يساعد علي التخلص من هيشان الشعر وتقصفه، يغذي فروة الرأس ويقلل من ظهور القشرة، يقلل من تساقط الشعر ويغذي بصيلات الشعر، لأنه يحتوي علي نسبة كبيرة من الأملاح المعدنية والحديد والفيتامينات، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل ماسك الجرجير في النزل بمكونات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل ماسك الجرجير

تعرفي من خلال السطور الأتية علي مكونات عمل ماسك الجرجير في المنزل وهي كالاتي:-

جرجير.

زيت ثوم.

زيت بصل.

زيت جرجير.

زيت خروع.

زيت زيتون.

عسل نحل.

طريقة التحضير

تعرفي من هنا علي أبسط الخطوات لتحضير ماسك الجرجير في المنزل وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي، ونضع فيه الجرجير ثم نضيف كمية كبيرة شوية من زيت الزيتون والعسل، ونبدأ بضرب الخليط في الخلاط جيداً. ثم نقوم بإضافة زيت الجرجير وزيت البصل وزيت الثوم و زيت الخروع، ونبدأ بالضرب باستخدام الخلاط الكهربائي، حتي نحصل علي قوام كريمي. نقوم بغسل الشعر جيداً، ثم نبدأ بتدليك فروة الرأس بهذا الخليط جيداً وأطراف الشعر، يترك الخليط علي الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين، للحصول علي أفضل النتائج.

فوائد الجرجير للشعر

تعرفي علي أهم فوائده من خلال السطور الأتية وهي كالاتي:-