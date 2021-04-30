طريقه عمل سلطه الفتوش بدبس الرمان

تعد سلطه الفتوش من اهم الوجبات واشهراها في بلاد الشام خاصه في لبنان وسوريا وفلسطين ،ويتم تحضيرها بالعيش الجاف أو العيش المحمص،ومن الناحية الصحية في من الأطباق الغنية بالفيتامينات،ويتم تحضيرها في مدة لاتترواح ربع ساعه واصبح هذا النوع من السلطة هي الأشهر على ألإطلاق في مصر نظرا لوجود العديد من المطاعم السورية في مصر مما أدي إلى انتشارها في البيوت المصرية ،من فوائد ومميزات هذه السلطة خليه من الكوليسترول،كما يمكن تحضيرها أضافه زيت زيتون أو دبس رمان .وتعتبر هذه السلطة فاتح للشهيه أول من يتم تقديمه في المطاعم المشهورة والمتخصصة لي هذه السلطة.في تساعد على حرق الدهون وتفتيتها وبناء كتل عضليه،تعتبر افضل وجبه غذائية متكامله لمن يريد الحفاظ على جسمه،وتجعل الإنسان اكثر ناشطا وحيويه،ويمتاز سلطه الفتوش بأنه غنى بالفيتامين وتعتبر من المقبلات التي يتم تقدميها بجانب الأطعمة الرئيسية. مكونات سلطه الفتوش بدبس الرمان تحضير الطماطم ثم تقطيعها إلى قطع صغيرة.

تحضير ربع كيلو من الخيار وتقطيعه إلى قطع صغيرة.

ثلاث قطع من الفلفل الأخضر وتقطيعه.

بصل مفروم .

خبز مقلى مع دبس الرمان وزيت زيتون .

مع عصر عدد اثنين ليمون .

مع رشه ملعقه من الملح.

مع أضافه وتقطيع الخص حسب الرغبة. مكونات صوص سلطه الفتوش بدبس الرمان ربع كوب من عصير الليمون الحامض . ربع كوب من زيت الزيتون. ملعقه صغيرة من الملح. ثلاث فصوص من الثوم. فوائد سلطه الفتوش بدبس الرمان تساعد على تحسين عمليه الهضم تحسين الجهاز الهضمي وتقلل من الإمساك نظرا لحتوئها على الألياف. تساعد على التحكم في خسارة الوزن . تساعد على زيادة نشاط الإنسان اليومية وتعطيه طاقه اكبر. تعمل على تجنب تكوين الدهون في الجسم وبناء العضلات. عمل على حفاظ قوام الجسم واكتمال نمو العضلات وحرق الدهون . مكونات سلطه الفتوش بدبس الرمانمكونات صوص سلطه الفتوش بدبس الرمانفوائد سلطه الفتوش بدبس الرمان الوسوم

تعد سلطه الفتوش من اهم الوجبات واشهراها في بلاد الشام خاصه في لبنان وسوريا وفلسطين ،ويتم تحضيرها بالعيش الجاف أو العيش المحمص،ومن الناحية الصحية في من الأطباق الغنية بالفيتامينات،ويتم تحضيرها في مدة لاتترواح ربع ساعه واصبح هذا النوع من السلطة هي الأشهر على ألإطلاق في مصر نظرا لوجود العديد من المطاعم السورية في مصر مما أدي إلى انتشارها في البيوت المصرية ،من فوائد ومميزات هذه السلطة خليه من الكوليسترول،كما يمكن تحضيرها أضافه زيت زيتون أو دبس رمان .وتعتبر هذه السلطة فاتح للشهيه أول من يتم تقديمه في المطاعم المشهورة والمتخصصة لي هذه السلطة.في تساعد على حرق الدهون وتفتيتها وبناء كتل عضليه،تعتبر افضل وجبه غذائية متكامله لمن يريد الحفاظ على جسمه،وتجعل الإنسان اكثر ناشطا وحيويه،ويمتاز سلطه الفتوش بأنه غنى بالفيتامين وتعتبر من المقبلات التي يتم تقدميها بجانب الأطعمة الرئيسية. مكونات سلطه الفتوش بدبس الرمان تحضير الطماطم ثم تقطيعها إلى قطع صغيرة.

تحضير ربع كيلو من الخيار وتقطيعه إلى قطع صغيرة.

ثلاث قطع من الفلفل الأخضر وتقطيعه.

بصل مفروم .

خبز مقلى مع دبس الرمان وزيت زيتون .

مع عصر عدد اثنين ليمون .

مع رشه ملعقه من الملح.

مع أضافه وتقطيع الخص حسب الرغبة. مكونات صوص سلطه الفتوش بدبس الرمان ربع كوب من عصير الليمون الحامض . ربع كوب من زيت الزيتون. ملعقه صغيرة من الملح. ثلاث فصوص من الثوم. فوائد سلطه الفتوش بدبس الرمان تساعد على تحسين عمليه الهضم تحسين الجهاز الهضمي وتقلل من الإمساك نظرا لحتوئها على الألياف. تساعد على التحكم في خسارة الوزن . تساعد على زيادة نشاط الإنسان اليومية وتعطيه طاقه اكبر. تعمل على تجنب تكوين الدهون في الجسم وبناء العضلات. عمل على حفاظ قوام الجسم واكتمال نمو العضلات وحرق الدهون . مكونات سلطه الفتوش بدبس الرمانمكونات صوص سلطه الفتوش بدبس الرمانفوائد سلطه الفتوش بدبس الرمان

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