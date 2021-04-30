طريقة الكفتة المشوية بالبرغل على الفحم بخطوات سهلة جداً للغاية

تعتبر الكفتة المشوية بالبرغل من أشهى الاطباق وأشهرها في مصر والسعودية ولبنان ودول الخليج والبلاد العربية، وهى من الأكلات الشعبية والمحببة عند الشعب المصري، والتي تتميز بطعم ورائحة جذابة ويمد هذا الطبق الجسم بالطاقة والحيوية لما فيه من سعرات حرارية ودهون وبروتينات وكربوهيدرات حيث يساعد في بناء عضلات الجسم، وهى من الوجبات التي يعشقها الكبار والصغار، ويمكن تقديمها كوجبة سريعة وتقدم أيضاً على مائدة الأفطار والسحور في شهر رمضان الكريم، ومن السهل تحضير هذا الطبق في المنزل، وسوف نتناول في مقالنا هذا من خلال موقع ثقفني على مقادير الكفتة المشوية بالبرغل وبأقل التكاليف، ونتنمى أن ينال إعجابكم. مقادير الكفتة المشوية بالبرغل مقادير الكفتة المشوية بالبرغل سوف نتعرف على مقادير الكفتة المشوية بالبرغل وهى كالتالي:- كيلو من اللحمة الطازجة.

مائة وخمسون جرام من دهن اللحم.

ملعقة متوسطة من الفلفل الأسود.

بقدونس أخضر مقطع.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

رشة صغيرة من الملح.

بصلتان كبيرتان مفرومين.

معلقة صغيرة من خل التفاح.

حبتان مطحونين من الحبهان.

بيضة حسب الرغبة.

ربع كوب من الزيت.

نصف كوب من البرغل المطحون.

ثلاث فصوص من الثوم.

نصف كوب من عصير الطماطم. طريقة عمل التتبيلة طريقة عمل التتبيلة سوف نتحدث عن طريقة تتبيلة الكفتة وهى كالآتي:- نقوم بإحضار مفرمة اللحمة، ونضع بها اللحمة والدهن والبصل والثوم والبقدونس حتى نحصل على القوام المناسب للكفتة. ثم نقوم بوضع اللحمة بعد فرمها في وعاء متوسط وعميق، ونضيف عليه الملح والحبهان والطماطم والبهارات والفلفل الأسود والبيضة وخل التفاح والبرغل المطحون ثم الخلط الجيد، ويتم تغطيته ويترك التتبيلة بالثلاجة لمدة ساعة ونصف. طريقة الإعداد والتحضير سوف نتناول في مقالنا هذا عن طريقة إعداد وتحضير الكفتة وهى كالتالي:- نقوم بإخراج التتبيلة من الثلاجة ثم ندهن الايدي بالزيت، ونقوم بتقطيع الكفتة ووضعها على أعواد الشوي حتى ننتهي من الكمية. نقوم بإشعال الفحم، ونضع عليها الأعواد بعد تجهيزها، ونقوم بتهوية الفحم وتقليب الأعواد حتى تأخذ الشكل المحمر المقرمش ثم بعد الأنتهاء يتم تزينها بالبقدونس الأخضر. تقدم على طبق التقديم وبالهنا والشفا لكي ولأسرتك. الوسوم

تعتبر الكفتة المشوية بالبرغل من أشهى الاطباق وأشهرها في مصر والسعودية ولبنان ودول الخليج والبلاد العربية، وهى من الأكلات الشعبية والمحببة عند الشعب المصري، والتي تتميز بطعم ورائحة جذابة ويمد هذا الطبق الجسم بالطاقة والحيوية لما فيه من سعرات حرارية ودهون وبروتينات وكربوهيدرات حيث يساعد في بناء عضلات الجسم، وهى من الوجبات التي يعشقها الكبار والصغار، ويمكن تقديمها كوجبة سريعة وتقدم أيضاً على مائدة الأفطار والسحور في شهر رمضان الكريم، ومن السهل تحضير هذا الطبق في المنزل، وسوف نتناول في مقالنا هذا من خلال موقع ثقفني على مقادير الكفتة المشوية بالبرغل وبأقل التكاليف، ونتنمى أن ينال إعجابكم. مقادير الكفتة المشوية بالبرغل مقادير الكفتة المشوية بالبرغل سوف نتعرف على مقادير الكفتة المشوية بالبرغل وهى كالتالي:- كيلو من اللحمة الطازجة.

مائة وخمسون جرام من دهن اللحم.

ملعقة متوسطة من الفلفل الأسود.

بقدونس أخضر مقطع.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

رشة صغيرة من الملح.

بصلتان كبيرتان مفرومين.

معلقة صغيرة من خل التفاح.

حبتان مطحونين من الحبهان.

بيضة حسب الرغبة.

ربع كوب من الزيت.

نصف كوب من البرغل المطحون.

ثلاث فصوص من الثوم.

نصف كوب من عصير الطماطم. طريقة عمل التتبيلة طريقة عمل التتبيلة سوف نتحدث عن طريقة تتبيلة الكفتة وهى كالآتي:- نقوم بإحضار مفرمة اللحمة، ونضع بها اللحمة والدهن والبصل والثوم والبقدونس حتى نحصل على القوام المناسب للكفتة. ثم نقوم بوضع اللحمة بعد فرمها في وعاء متوسط وعميق، ونضيف عليه الملح والحبهان والطماطم والبهارات والفلفل الأسود والبيضة وخل التفاح والبرغل المطحون ثم الخلط الجيد، ويتم تغطيته ويترك التتبيلة بالثلاجة لمدة ساعة ونصف. طريقة الإعداد والتحضير سوف نتناول في مقالنا هذا عن طريقة إعداد وتحضير الكفتة وهى كالتالي:- نقوم بإخراج التتبيلة من الثلاجة ثم ندهن الايدي بالزيت، ونقوم بتقطيع الكفتة ووضعها على أعواد الشوي حتى ننتهي من الكمية. نقوم بإشعال الفحم، ونضع عليها الأعواد بعد تجهيزها، ونقوم بتهوية الفحم وتقليب الأعواد حتى تأخذ الشكل المحمر المقرمش ثم بعد الأنتهاء يتم تزينها بالبقدونس الأخضر. تقدم على طبق التقديم وبالهنا والشفا لكي ولأسرتك.

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