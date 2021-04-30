طريقة عمل كحك العيد الناعم وصفة مضمونة وخطوات بسيطة بدون تعقيد، قد تكون هناك مئات الوصفات المقادير لعمل الكحك الدايب في المنزل ولاكننا نجد إستمرار عمليات البحث عن المقادير المضمونة والمجربة، وخاصة من الشيفات لضمان الحصول علي نجاح للقوام والطعم والرائحة، ونتيجة إنتشار فيروس كورونا المستجد تحرص الأمهات علي إعداد كافة المأكولات للابناء في المنزل، وشوف نقدم لحضراتكم الوصفة الأفضل علي الإطلاق لطريقة عمل كحك العيد الناعم .

المقادير كحك العيد

سوف نعرض لحضراتكم طريقة عمل كحك العيد الناعم من خلال مقادير متزنة وبطريقة سهلة وواضحة، وخاصة إن بسكوت العيد والكحك والغريبة والبتي فور يتم تقديمهم للضيوف في عيد الفطر المبارك

نصف كيلو دقيق أبيض ممتاز.

300 جرام سمن بلدي.

3 معلقة كبيرة سكر بودرة.

معلقة ونصف بيكنج بودر.

معلقة ونصف خميرة فورية.

ثلث كوب من الحليب.

ملعقتين كبار من السمسم.

رشة ملح.

وقد يفضل البعض تناول الكحك سادة بدون حشوات ونجد البعض الآخر يفضل وجود حشوات ولذلك نقدم لكم مكونات العجمية لحشوة الكحك

كوب كبير من السمن.

2 معلقة كبيرة دقيق.

كوب عسل نحل.

معلقة ونصف سمسم محمص.

خطوات عمل كحك العيد في المنزل

نقدم لمتابعينا الكرام خطوات عمل كحك العيد الناعم وسر الشيف للحصول علي المذاق الرائع واللميز

نقوم بوضع الخميرة مع اللبن والسكر. في العجان نضع السمن البلدي ونخفق جيدا ليصبح كريمي ونبدا في إضافة باقي المكونات. نخلط المكونات جيدا وفي الخطوة الأخيرة نضيف الخميرة ونلم العجين فقط. نشكل العجين كرات صغيرة ونبدأ في عمل البصمة المميزة للعجين. يدخل في الفرن علي درجة حرارة متوسطة.

يتم وضع الزبدة والدقيق ويقلب جيدا. نضيف العسل والسمسم. يشكل علي هيئة كرات صغيرة ونحشو بها الكحك. يمكن إستبدال السمسم بالمكسرات المفضلة مثل الفسدق والبندق وعين الجمل والكاجو او اي محتوي مفضل يمكن اضافتة. يتم حشو الحك أثناء تشكيل العجين ويوضع في المنتصف ونلم العجين مرة أخري ونشكلة كرة صغيرة.

يوضح هذا الفيديو الطريقة بالتفاصيل وبالخطوات لضمان الحصول علي طعم رائع ومميز، ويعرض الفيديو خطوات عمل الحشوات المختلفة والمميزة وطريقة التسوية للحصول علي افضل نتائج.

طريقة تقديم كحك العيد

يتم تقديم كحك العيد بأكثر من طريقة وتبحث العديد من السيدات عن الافضل دائما لتصبح مميزة وغير تقليدية، ولذلك نقدم لكم أفكار تقديم الكحك بطريقة عصرية

يقدم الكحك مع الشاي بدون إضافة سكر.

يتم وضع سكر بودر علي الوجة ويقدم بجانب المكسرات.

يمكن إن يقدم مع الشوكولا والقهوة.

ويتم تقديم الكحك بالطريقة المعتادة مع البسكويت والبتي فور والغريبة وبعض الشكولاة وذلك للترحيب بالزوار في عيد الفطر المبارك.

والجدير بالذكر أن العديد من الأفراد يتبادلوا علب الكحك المميزة كهدية مناسبة للتهنئة بدخول واستقبال عيد الفطر المبارك، ويتبادلها الأهل والأصدقاء والأقارب والأحباب، وتعتبر من ضمن أبرز العادات والتقاليد المصرية والعربية.