“حلويات العيد” طريقة عمل البسبوسة بالحليب المكثف المحلى أجمل طعم، تعتبر طريقة عمل البسبوسة بالحليب المكثف المحلى من أهم وأبرز الحلويات التي يتم عملها في شهر رمضان المبارك، حيث البسبوسة من الحلويات الشرقية المعروفة لدي جميع الأشخاص، ويتم تناولها خلال العام بأكمله، ولكن البسبوسة لها قيمة ومكانة متميزة في شهر رمضان الكريم، ويتم وضعها على الطاولة مع القطايف والكنافة، وتتعدد طرق عمل البسبوسة بالحليب المكثف المحلى، حيث اللبن المحلى من أهم منتجات التي تتصنع من الألبان، ولكن الفرق بينه وبين الحليب العادي أن الحليب المكثف تكون كثافته كبيرة للغاية، ويجعل البسبوسة تتمتع بطعم لذيذ. مقادير البسبوسة بالحليب المكثف المحلي مقادير البسبوسة بالحليب المكثف المحلي تعتبر البسبوسة بالحليب من الأكلات اللذيذة التي يعشقها العرب مثلها مثل جميع أصناف جلويات العيد مثل كعك العيد بالعجمية اللذيذة والغريبة والبيتي فور. 2 كوب من الحليب البودرة.

4 كوب كبير يحتوي على سميد ناعم.

2 كوب من السكر الأبيض.

2 كوب من جوز الهند المبشور.

2 كوب كبير يحتوي على ماء.

1 عبوة حليب مكثف محلى.

4 ملاعق من البيكنج بودر.

1 ملعقة كبيرة من الزبدة السايحة. طريقة الإعداد يتم ضبط درجة حرارة الفرن على 160 درجة مئوية.

نحضر إناء كبير ثم نضيف في السكر والحليب البودرة والماء ويتم التقليب حتى يذوب الخليط.

يتم إضافة السميد والبكينج بودر إلى الخليط ويتم خلطهم بعناية.

ثم نقوم بوضع الزبدة الذائبة ثم نضع جوز الهند المبشور ونقوم بالتحريك حتى نحصل على قوام خليط خشن وكثيف.

نقوم بإحضار صينية الفرن ثم ندهنها بالطحين، ونضع فيها الخليط بالتساوي.

نضع الصينية في الفرن من 15 دقيقة إلي 20 دقيقة، أو حتى نرى أن البسبوسه قد نضجت وأخذت اللون الذهبي.

نقوم بتحمير وجه البسبوسة لتحصل على اللون الأشقر.

نقوم بتقطيع البسبوسة بواسطة السكين على شكل معينات، ثم نعيد وضعها في الفرن مرة ثانية لمدة خمس دقائق، ولكن على درجة حرارة هادئة ومن الممكن أن نقوم بعمل هذه الخطوات قبل أن نخبزها.

ثم نقوم بإزالة الصينية من الفرن و نقوم بوضع الحليب المكثف المحلى عليها.

نقدم البسبوسة في الأطباق بعد أن نقوم بتركها لتبرد في درجة حرارة الغرفة. طريقة عمل البسبوسة بالحليب المكثف من غير بيض المكونات طريقة الإعدادطريقة عمل البسبوسة بالحليب المكثف من غير بيض المكونات 4 ملاعق كبيرة تحتوي على سمنة بلدي.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

½ كوب حليب مكثف محلى.

½ كوب لبن.

½ كوب سكر.

2 كوب يحتوي على القطر.

2 كوب سميد.

5 ملاعق قشطه للزينة. طريقة التحضير نقوم بوضع الحليب المكثف مع السميد في إناء كبير.

ثم نقوم بإضافة السمن البلدي والعسل للخليط.

نضيف باقي المقادير ماعدا القطر.

يتم تحريك الخليط ببطء.

ثم نضع الخليط في صينية الفرن وندخلها الفرن بعد أن نكون حصلنا على قوام خليط كثيف.

يتم وضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة.

بعد أن نخرجها من الفرن نقوم بتزيينها بالقطر والقشطه وتقدم باردة. طريقة التحضير

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