طريقة إزالة الشعر باستخدام الخل تخلصي من الشعر الزائد نهائيا

طريقة إزالة الشعر باستخدام الخل تعاني السيدات في كل مرة تنزع فيها الشعر بالطرق التقليدية المعتادة، وتشعر بألم شديد خلال عملية النزع وتصاب بالتهاب الجلد بعدها، لذلك يتساءل الكثير منكن عن طرق آمنة لإزالة الشعر بسهولة، في هذا المقال نقدم لكم وصفة الخل لإزالة شعر العانة من الجذور، الشعر سوف يسقط ولن يعود أبدًا وهذا حل سحري لإزالة الشعر من جميع أجزاء الجسد بدون الشعور بألم، في خلال دقائق معدودة، بمكون متوفر داخل كل منزل وهو الخل.

طريقة إزالة الشعر باستخدام الخل الأبيض

أن الخل الأبيض أثبت فاعليته الكبيرة في حرق بصيلات الشعر وضعف نموه و إزالة الشعر وتفتيح الجسم ، ويمكن استخدامه على جميع أنحاء الجسم بالطريقة التالية:

يفضل قبل البدء في نزع الشعر استخدام طريقة الخل لتقشير المنطقة المرغوب في إزالة الشعر منها بأي نوع مقشر طبيعي، فإن التقشير يساهم في إخراج الشعر المدفون تحت الجلد.

نحضر كوب صغير من الخل، وربع كوب من زيت الزيتون، وماكينة إزالة الشعر الخاصة بالنساء.

يجب الاستحمام ومحاولة أن تظلي تحت الماء مدة كافية ليصبح الجلد مرن ولا تقل المدة عن عشر دقائق.

نضع ماكينة الحلاقة النسائية في كوب الخل ثم نقوم بإزالة الشعر بالطريقة المعتادة.

يتم دهان زيت الزيتون على جميع الأجزاء التي نزعنا منها الشعر.

يترك على البشرة لمدة عشرين دقيقة، ثم تغسل البشرة بماء فاتر.

يمكن اتباع هذه الطريقة في كل أجزاء الجسم باستثناء المناطق الحساسة.

وصفة الخل لإزالة الشعر من المناطق الحساسة

لكي تتمكن من التخلص من الشعر الزائد عليكي باتباع هذه الخطوات

غسل المنطقة الحساسة جيدًا بالماء الجاري.

يجب أيضًا وضع كمية مناسبة من أي نوع جل برغوة كبيرة على المنطقة الحساسة.

يغسل الجلد جيدًا بالماء الجارى الفاتر.

بعد ذلك يجب تجفيف الجلد جيدًا برفق.

أنتي الآن جاهزة لأزله الشعر، ويجب أستخدام شفرات الأماكن الحساسة وليس الشفرات العادية.

إحضار قطنه نظيفة وأضافه قطرات متساوية من الخل والجلسرين ومسح المنطقة الحساسة.

ترك هذا المزيج على المنطقة لمدة عشر دقائق.

وبعدها يتم المرور على هذه المنطقة بقطعة من الثلج وماء الورد.

يجب أن تجف المنطقة تمامًا قبل ارتداء الملابس مرة أخرى عليها.

تكرار هذه الطريقة يؤدي إلى ضعف في نمو الشعر، وظهوره على فترات بعيدة بكميات أقل.

يجب إجراء تجربة حساسية الخل على جزء صغير من الجلد قبل استخدامه حتى لا نصاب بالحساسية.

تعرفنا في هذا المقال على طريقة إزالة الشعر باستخدام الخل، نتمنى أن ينال المقال إعجابكم.