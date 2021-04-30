طريقة مهلبية قمر الدين اسرع و ألذ حلوى في رمضان 2021 بالخطوات والمقادير

طريقة مهلبية قمر الدين , مهلبية قمر الدين من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها في خلال دقائق وتنال على إعجاب جميع أفراد الأسرة، حتى أنها يمكن أن تكون حلى سريع يمكن تقديمه لضيوف الغفلة، ولأننا نعلم أنه يوجد طرق كثيرة يمكن من خلالها تحضير مهلبية قمر الدين، اليوم أتينا لكي سيدتي بأفضل طريقة عمل مهلبية قمر الدين بطعم شهي ولذيذ، بخطوات بسيطة وبمكونات متوفرة في مطبخك.

طريقة مهلبية قمر الدين

أولًا: مكونات المهلبية

أربع ملاعق كبيرة من النشا.

أربع ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

لتر كامل من الحليب خالي من الدسم.

2 كوب من قمر الدين (يجب نقعه قبل الاستخدام بليلة، مع القيام بخلطه جيدًا بالخلاط الكهربائي.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

نصف كوب من الماء.

ربع كوب من الفستق الحلبي.

ربع كوب من الكريز الأحمر.

مشكل مكسرات.

قطع صغيرة من المشمشية.

ثانيًا: مكونات قمر الدينثالثًا: مكونات التزيين (حسب الرغبة أو المتوفر).

احضري وعاء عميق وأضيفي به الحليب السائل + السكر + ماء الزهر + ماء الورد، مع الاستمرار في التقليب حتى يذوب السكر تمامًا على البارد.

احصلي على كمية من هذا الخليط وأضيفي النشا معه مع الاستمرار في التقليب حتى يذوب النشا.

ثم نسكب الكمية المتبقية بالكامل حتى تصبح المكونات كلها متجانسة.

ارفعي الوعاء على نار هادئة مع التقليب باستمرار حتى يتم الحصول على قوام متجانس وكثيف نوعًا ما.

ارفعي المهلبية من النار وقومي بصب الخليط في وعاء التقديم واتركيها حتى تبرد تمامًا.

لتحضير طبقة قمر الدين، يتم وضع قمر الدين الذي قمنا بخلطه في الخلاط الكهربائي في وعاء عميق على النار.

أضيفي النشا الخاص بتحضير قمر الدين مع الماء وامزجي المكونين معًا مع ماء الورد.

احرصي على أن يصبح الخليط متجانس، ثم قومي بصب خليط النشا على قمر الدين على شكل خط رفيع حتى يصبح القوام مناسب.

يصب خليط قمر الدين على أكواب التقديم مع الحرص على أن تكون الطبقة الأولى باردة تمامًا.

ثم تترك حتى تصبح باردة تمامًا، ثم توزع المكسرات مكونات التزيين على السطح وتقدم على الفور.

طريقة التحضير