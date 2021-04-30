طريقة عمل فتة اللحمة اللذيذة بخلطة سرية عجيبة مثل المطاعم

تعتبر فتة اللحمة ، من ألذ وأطعم الوجبات الشعبية التي يقبل على تناولها الشعب المصري، وهى وجبة خفيفة ويسهل هضمها، ويكثر عملها في الأعياد والمناسبات والأفراح، وخاصة في عيد الأضحى، وعند الاحتفال بالمواليد الجديدة، وهى من أشهر الأكلات في الوطن العربي، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى أخر، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بعملها في المنزل بكل سهولة، لأنها لا تحتاج جهد أو وقت كبير في عملها، وهى من الوجبات التي تحتوي على سعرات حرارية عالية تساعد على مد الجسم بالطاقة اللازمة أثناء الصيام، وتقدم دائمًا بجانب السلطة الخضراء والمقبلات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل فتة اللحمة اللذيذة بخلطة سرية عجيبة في المنزل بأبسط الخطوات.

مكونات فتة اللحمة

تحتوي على العديد من المكونات البسيطة التي تتوفر في كل بيت وهى كما يلي:-

1 كيلو من اللحمة المسلوقة المقطعة قطعة متوسطة الحجم.

نصف كيلو من الأرز الأبيض.

ملعقة من الثوم المفروم.

كوب من صلصة الطماطم.

نصف كوب من الخل.

1 حبة بصل متوسطة الحجم.

ملعقتان صغيرتان ملح.

ربع ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رغيفان من الخبز البلدي المحمص.

4 ملاعق من السمنة.

طريقة تحضير صلصة الفتة

سوف نتعرف على طريقة تحضير صلصة فتة اللحمة بالأرز وهى كما يلي:-

نحضر طاسة ونضعها على النار، ونضع بها ملعقة من الثوم المفروم، ونقوم بتشويحها حتى يصبح لونها ذهبي، بعد ذلك نضيف كوب الصلصة، ونقلب الخليط على نار هادئة حتى يتسبك تمامًا، ثم نضيف التوابل والبهارات. نرفع الخليط من على النار ونتركه جانبًا، ثم نضيف له ملعقتين من الخل ونقلبهم جيدًا.

طريقة عمل أرز فتة باللحمة

توجد بعض الخطوات البسيطة لعمل الأرز بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر حلة ونضعها على النار، ثم نضيف لها ملعقتين من الزيت ونتركها تسخن تمامًا، ثم نضيف 2 كوب من الأرز ونقلبهم حتى يصبح لون الأرز أصفر.

نقوم بإضافة 2 كوب من الشربة ونقلبهم مع بعض، ثم نضيف الملح، والفلفل، ونغطيه ونتركه على نار هادئة حتى ينضج.

بعد ذلك نرفع الحلة من على النار ونتركها جانبًا.

طريقة تحضير فتة اللحمة بالصلصة

توجد بعض الخطوات البسيطة لعمل الفتة بالمنزل وهى كما يلي:-