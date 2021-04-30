طريقة عمل المهلبية على أصولها بدون أي إضافات

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طريقة عمل المهلبية من الحلويات المحببة لدى جميع أفراد الأسرة، غير أنها من الوجبات الغنية بقيمة غذائية عالية ولذلك فإن الأمهات تعتمد تقديمها إلى الأطفال في سن صغير كمصدر رئيسي للبروتينات والكالسيوم لتساعدهم على تقوية عظامهم واستكمال بنيانهم، فبالرغم من أن بعض الأطفال قد يرفضون تناول الحليب طازج إلا أنهم يعشقون حلوى المهلبية، وهناك طرق عديدة لأعداد المهلبية بنكهات مختلفة ولكن الأصل بها هو نكهة الفانيليا، كما تتعدد مسمياتها في الدول العربية المختلفة فهي في مصر مهلبية، وفي ليبيا محلبية وفي سوريا محلاية وهناك من يطلقون عليها محلبى.طريقة عمل المهلبية على أصولها:
هناك أقاويل بأن اصل المهلبية يعود إلى عصر الدولة الأموية نسبة إلى يزيد بن المهلب، وهناك من يقول إن الأصل في تسميتها بالمحلبية أو المحلاية يكون نسبة إلى المكون الرئيسي في إعدادها وهو الحليب والجدير بالذكر هنا أن المهلبية تعد من أشهر أطباق الحلويات في مصر والوطن العربي.المقادير والمكونات:
- كيلو حليب طازج.
- 4 ملاعق كبيرة نشا.
- ½ كوب ماء بارد لإذابة النشا.
- رشة فانيليا.
- 8 ملاعق كبيرة سكر.
- مكسرات للتقديم.
- ضعي اللبن في قدر على النار وأضيفي إليه السكر والفانيليا واتركيه حتى يغلي.
- عند الغليان قومي برفعه من على النار، وفي نفس الوقت قومي بإذابة النشا في نصف كوب الماء ثم أضيفيه الى الحليب مع التقليب المستمر حتى لا تحدث أي تكتلات.
- بعد ذلك أعيدي القدر إلى النار مع التقليب المستمر حتى يغلي مرة أخرى، وهذه الخطوة مهمه جدا كي نتخلص من ظهور أي طعم النشا في المهلبية.
- ومن ثمة قومي بغرفها في بولات تقديم شفافة واتركيها حتى تبرد ثم زينيها بالمكسرات وجوز الهند وأدخليها إلى الثلاجة وتقدم باردة.
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طريقة عمل المهلبية من الحلويات المحببة لدى جميع أفراد الأسرة، غير أنها من الوجبات الغنية بقيمة غذائية عالية ولذلك فإن الأمهات تعتمد تقديمها إلى الأطفال في سن صغير كمصدر رئيسي للبروتينات والكالسيوم لتساعدهم على تقوية عظامهم واستكمال بنيانهم، فبالرغم من أن بعض الأطفال قد يرفضون تناول الحليب طازج إلا أنهم يعشقون حلوى المهلبية، وهناك طرق عديدة لأعداد المهلبية بنكهات مختلفة ولكن الأصل بها هو نكهة الفانيليا، كما تتعدد مسمياتها في الدول العربية المختلفة فهي في مصر مهلبية، وفي ليبيا محلبية وفي سوريا محلاية وهناك من يطلقون عليها محلبى.طريقة عمل المهلبية على أصولها:
هناك أقاويل بأن اصل المهلبية يعود إلى عصر الدولة الأموية نسبة إلى يزيد بن المهلب، وهناك من يقول إن الأصل في تسميتها بالمحلبية أو المحلاية يكون نسبة إلى المكون الرئيسي في إعدادها وهو الحليب والجدير بالذكر هنا أن المهلبية تعد من أشهر أطباق الحلويات في مصر والوطن العربي.المقادير والمكونات:
- كيلو حليب طازج.
- 4 ملاعق كبيرة نشا.
- ½ كوب ماء بارد لإذابة النشا.
- رشة فانيليا.
- 8 ملاعق كبيرة سكر.
- مكسرات للتقديم.
- ضعي اللبن في قدر على النار وأضيفي إليه السكر والفانيليا واتركيه حتى يغلي.
- عند الغليان قومي برفعه من على النار، وفي نفس الوقت قومي بإذابة النشا في نصف كوب الماء ثم أضيفيه الى الحليب مع التقليب المستمر حتى لا تحدث أي تكتلات.
- بعد ذلك أعيدي القدر إلى النار مع التقليب المستمر حتى يغلي مرة أخرى، وهذه الخطوة مهمه جدا كي نتخلص من ظهور أي طعم النشا في المهلبية.
- ومن ثمة قومي بغرفها في بولات تقديم شفافة واتركيها حتى تبرد ثم زينيها بالمكسرات وجوز الهند وأدخليها إلى الثلاجة وتقدم باردة.
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