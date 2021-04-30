تكات تحضير مقبلات سلطة الطحينة البيضاء الشهية في المنزل

سلطة الطحينة مهي مقبلات شرقية محببة عند الكثير وبالتحديد خلال تناول المشويات، إذ نجد أن هناك أشخاص كثيرة يفضلونها وذلك يرجع لجودتها وطعمها الشهي، فتلك المقبلات تعتبر طبق محوري بكل واجبة، ومن أفضل وأروع المقبلات التي حصلت على إعجاب الجميع تكون سلطة الطحينة بكب أنواعها، إن كانت سلطة طحينة بالزبادي او عادية وكذلك بالبابا غنوج، إذ أن لها مذاق طيب إلى جانب أنها تتصمن على عدة عناصر غذائية مختلفة وصحية للجسم.سلطة الطحينة
من الأطباق الأساسية بكل مائدة بأي وجبة فخلال الفطار يتم تناولها مع طبق الفول، أما بواجبة الغذاء يتم إضافتها مع المشويات حتى يتم إضافة طعم لذيذ الطعام، إذ أن سلطة الطحينة محورية ورئيسية بالطعام اليومي، كما أن هناك عدة أصناف منها مختلفة ومتنوعة، ولكل نوع منها طريقة معينة في تحضيرها.مكونات سلطة الطحينة
- ثلاث فصوص من الثوم المفرومين
- ثلاث ملاعق من الدقيق.
- طحينة خام.
- نصف ملعقة من الكمون.
- زيت.
- ملعقتين كبار من الخل الأبيض.
- نصف ملعقة من الملح.
- قومي بإحضار وعاء مع وضع الثوم والطحينة والخل والكمون والملح، ومزجهم جيدًا لكي يمتزجون معًا.
- ومن ثم أضيفي الدقيق على المزيج بالتدريج وقومي بالتحريك الجيد لكي لا يتم تكون تكتلات صغيرة.
- في النهاية قومي بإضافة المزيج بطبق التقديم المتعلق بكِ ومن ثم أضيفي على الوجهة زيتًا.
- قومي بوضع جميع المكونات زبادي “كوب” مع الليمون والثوم واهل الأبيض والفلفل الحار والملح والبقدونس والطحينة بوعاء، مع الخلط جيدًا لكي تحصلين قوام ملائم مناسبًا.
- بعد ذاك قومي بإضافة السلطة بطبق التقديم المتعلق بكِ.
- في النهاية قومي بإضافة البقدونس على الطبق الخاص بتقديم سلطة الطحينة.
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سلطة الطحينة مهي مقبلات شرقية محببة عند الكثير وبالتحديد خلال تناول المشويات، إذ نجد أن هناك أشخاص كثيرة يفضلونها وذلك يرجع لجودتها وطعمها الشهي، فتلك المقبلات تعتبر طبق محوري بكل واجبة، ومن أفضل وأروع المقبلات التي حصلت على إعجاب الجميع تكون سلطة الطحينة بكب أنواعها، إن كانت سلطة طحينة بالزبادي او عادية وكذلك بالبابا غنوج، إذ أن لها مذاق طيب إلى جانب أنها تتصمن على عدة عناصر غذائية مختلفة وصحية للجسم.سلطة الطحينة
من الأطباق الأساسية بكل مائدة بأي وجبة فخلال الفطار يتم تناولها مع طبق الفول، أما بواجبة الغذاء يتم إضافتها مع المشويات حتى يتم إضافة طعم لذيذ الطعام، إذ أن سلطة الطحينة محورية ورئيسية بالطعام اليومي، كما أن هناك عدة أصناف منها مختلفة ومتنوعة، ولكل نوع منها طريقة معينة في تحضيرها.مكونات سلطة الطحينة
- ثلاث فصوص من الثوم المفرومين
- ثلاث ملاعق من الدقيق.
- طحينة خام.
- نصف ملعقة من الكمون.
- زيت.
- ملعقتين كبار من الخل الأبيض.
- نصف ملعقة من الملح.
- قومي بإحضار وعاء مع وضع الثوم والطحينة والخل والكمون والملح، ومزجهم جيدًا لكي يمتزجون معًا.
- ومن ثم أضيفي الدقيق على المزيج بالتدريج وقومي بالتحريك الجيد لكي لا يتم تكون تكتلات صغيرة.
- في النهاية قومي بإضافة المزيج بطبق التقديم المتعلق بكِ ومن ثم أضيفي على الوجهة زيتًا.
- قومي بوضع جميع المكونات زبادي “كوب” مع الليمون والثوم واهل الأبيض والفلفل الحار والملح والبقدونس والطحينة بوعاء، مع الخلط جيدًا لكي تحصلين قوام ملائم مناسبًا.
- بعد ذاك قومي بإضافة السلطة بطبق التقديم المتعلق بكِ.
- في النهاية قومي بإضافة البقدونس على الطبق الخاص بتقديم سلطة الطحينة.
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