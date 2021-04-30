إن تبييض الجسم والوجه بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل تجعل بشرتك مضيئة من الأمور التي تهم كل سيدة وكل فتاة حيث إن النساء بشكل عام يحبون أن تظهر بشرتهن باللون الوردي وبشرة صافية من العيوب وذو لون أبيض صافي، حيث تتعرض البشرة للكثير من المشاكل التي تعمل على تغيير لون البشرة من الأبيض الصافي إلى الداكن الغامق، كما أن الكثير يعتمد اعتماد كبير على مستحضرات تفتيح البشرة والجسم ولكن تلك مستحضرات ذات وقت مؤقت وعند القيام بمنع استخدام تلك الكريمات يظهر الوجه من جديد باللون الغامق وتظهر البقع الغامقة.

إن الطريقة الأفضل للتخلص من مشكلة اسمرار الوجه والجسم هو القيام بتطبيق الماسكات الطبيعية والكريمات المكونة من مواد طبيعية على الوجه والجسم، حيث تعمل المواد الطبيعية والوصفات الطبيعية على إعادة اللون الطبيعي للبشرة والتخلص من الكثير من المشاكل التي تتعرض إليها بشرتك مع مرور الوقت.

تبييض الجسم بالنشا

إن النشا أو الكورن فلور كما يطلق عليه في العديد من البلدان العربية هو من المواد الطبيعية التي تعمل على شد البشرة وحماية البشرة من التجاعيد بالإضافة إلى أن النشا أو نشا الذرة من أفضل المواد الطبيعية التي تناسب جميع أنواع البشرة حيث يمكن استخدام النشا بمفرده من خلال تخفيفه بالماء وتطبيقه على الوجه ويمنك إضافة مواد طبيعة إليه تزيد من فاعليته.

ماسك النشا والليمون لتبييض الجسم

الليمون له خصائص مضادة تحافظ على البشرة وتعمل على علاج الكثير من الحبوب والندبات والليمون يفتح لون البشرة بسرعة، كما أنه من أفضل المكونات التي تعمل على تفتيح الوجه والرقبة بسرعة.

2 ملعقة صغيرة من كورن فلو أو النشا.

ملعقة صغيرة من بودرة التلك.

2 ملعقة صغيرة عصير حامض (الليمون).

نخلط المكونات الموجودة لدينا في وعاء مناسب. نغسل الوجه جيدًا ونجففه ومن الأفضل تعرض الوجه لبخار ماء لفتح المسام والاستفادة من الماسك. نقوم بوضع ماسك تبيض الوجه والجسم على البشرة. نترك الماسك لمدة 15 دقيقة أو حين يجف. نفرك القناع بأصابع اليد بطريقة بسيطة وغير قوية. نغسل الوجه بالماء البارد. من أجل الحصول على تبيض الوجه والجسم مع نعومة فائقة ندهن الجسم بزيت الياسمين أو زيت جانسون للأطفال.

المكوناتطريقة تبييض الوجه والجسمتبييض الجسم بالطماطم

الطماطم من الخضراوات الممتازة في تقشير الجسم وإزالة الجلد الميت والخلايا الميتة من على البشرة، كما أن الطماطم تعمل على قبض المسامات ممكن يعمل على حماية البشرة من التعرض للتلوث والدهون التي تسبب البثور والحبوب، كما تعمل على تفتيح البشرة وجعلها مشرقة ومضيئة ويمكن عصر طماطم ودهن بها الجسم بأكمله أو الوجه أو المنطقة المراد تفتيح لونها والانتظار لمدة ربع ساعة ثم غسل الجسم بالماء الفاتر كما يمكن إضافة مقدار نصف عصير ليمونة ولكن يجب الابتعاد عن الليمون إذا كانت البشرة متحسسة.

تبيض الجسم والوجه بالفازين

يعد الفازلين من المواد الممتازة في تفتيح وتبيض الجسم والوجه كما أن الفازين ممتاز في التخلص من الشعر الزائد في الجسم، الفازلين يحافظ على نضارة البشرة وجمالها ويجدد خلايا الوجه، حيث يمكن استخدام الفازلين بمفرده دون إضافات ودهن الوجه يوميًا بالفازلين قبل الذهاب إلى النوم وسوف نلاحظ أن البشرة أصبحت نضرة وصافية، كما يمكن إضافة السكر والليمون إلى الفازلين واستخدامهم لتقشير الوجه والجسم حيث يعمل التقشير أيضًا على تفتيح الجسم والوجه والحصول على بشرة نقية.

خلطات تبيض الجسم كامل

يعد زيت الزيتون من الزيت الممتازة في تبيض وترطيب الجسم بأكمله وهو آمن للبشرة والجسم وأي مكان بالجسم كما يستخدم زيت الزيتون في علاج العديد من الأمراض فضلاً عن فوائده الجمالية للشعر والبشرة، من أجل الحصول على بشرة نضرة ونظيفة وذو لون فاتح نقوم بعمل عملية تقشير للوجه أو الجسم أو المكان الذي نريد تفتيح لونه وخلطة تبيض الجسم كامل هي كالآتي:

ثلاث ملاعق من السكر.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير والاستخدام

نقوم بخلط المكونات معًا جيدًا وفرد خلطة التقشير على الوجه أو الرقبة أو الجسم ونفرك بأصابع اليد في حركات دائرية لمدة لا تقل عن 5 دقائق ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر ونكرر الوصفة أقل شئ مرة كل أسبوع.