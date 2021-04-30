لتطويل الشعر متر في اسبوع قبل العيد وتكثيفة ضعى ملعقة على من هذا المكون الخطير فالشامبو

ضعيها في الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو ، يوجد الكثير من المكونات الطبيعية التي تساهم في إطالة الشعر وجعله مغذي وجذاب، ولكن لابد من أن يتم استخدامها بطريقة صحيحة حتى تحصلين من خلالها على نتائج فعالة، ومن ضمن هذه المكونات الثوم الذي يحتوي على مجموعة كبير من الفوائد التي تعمل على نمو وتطويل الشعر سريعاً.ضعيها في الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو
يعد الثوم من النباتات التي تستخدم في تحضير العديد من الأطعمة ولكنه يحتوي على فوائد عديدة ومتنوعة يمكن الاستفادة منها للشعر عن طريق إضافته مع الشامبو وبعض من المواد الطبيعية الآخرة التي تتمثل في التالي:المكونات:
- فصوص ثوم.
- ملعقة صغيرة زيت زيتون.
- 5 قطرات من زيت النعناع.
- 5 قطرات من زيت شجرة الشاي.
- زجاجة شامبو.
- قومي بتقشير الثوم وغسله جيداً قبل الاستخدام ثم عليك بفرمه ناعم للغاية حتى يصبح كالعجينة الناعمة.
- يضاف له القليل من الماء واخلطيه حتى يتكون لديك معجون كالكريم.
- ثم يتم إضافة زيت الزيتون وزيت شجرة الشاي والنعناع وقلبي المكونات مع بعضها جيداً.
- ثم تضاف كل هذه المكونات إلى زجاجة الشامبو واحرصي على اختيار نوع مناسب لشعرك.
- قومي بتخزين عبوة الشامبو المخلوط بها المكونات في مكان لعدة أيام.
- ثم يتم استخدامها في غسيل الشعر بدلاً من الشامبو الذي لا يضاف له الثوم ويفضل استعماله مرتين من كل أسبوع.
يعتبر الصبار من أهم النباتات التي تحتوي على فوائد لا تعد ولا تحصى والذي تستفيد منها جميع أعضاء الجسم ومنها الشعر فاستخدامها سهل جداً، فقط قومي بإضافة ملعقتين كبيرتين من جل الصبار إلى شامبو الشعر الخاص بك واستخدميه في كل مرة تقومين فيها بغسيل وتنظيف فروة الرأس والشعر واحرصي على رجه قبل الاستعمال.
الوسوم
ضعيها في الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو ، يوجد الكثير من المكونات الطبيعية التي تساهم في إطالة الشعر وجعله مغذي وجذاب، ولكن لابد من أن يتم استخدامها بطريقة صحيحة حتى تحصلين من خلالها على نتائج فعالة، ومن ضمن هذه المكونات الثوم الذي يحتوي على مجموعة كبير من الفوائد التي تعمل على نمو وتطويل الشعر سريعاً.ضعيها في الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو
يعد الثوم من النباتات التي تستخدم في تحضير العديد من الأطعمة ولكنه يحتوي على فوائد عديدة ومتنوعة يمكن الاستفادة منها للشعر عن طريق إضافته مع الشامبو وبعض من المواد الطبيعية الآخرة التي تتمثل في التالي:المكونات:
- فصوص ثوم.
- ملعقة صغيرة زيت زيتون.
- 5 قطرات من زيت النعناع.
- 5 قطرات من زيت شجرة الشاي.
- زجاجة شامبو.
- قومي بتقشير الثوم وغسله جيداً قبل الاستخدام ثم عليك بفرمه ناعم للغاية حتى يصبح كالعجينة الناعمة.
- يضاف له القليل من الماء واخلطيه حتى يتكون لديك معجون كالكريم.
- ثم يتم إضافة زيت الزيتون وزيت شجرة الشاي والنعناع وقلبي المكونات مع بعضها جيداً.
- ثم تضاف كل هذه المكونات إلى زجاجة الشامبو واحرصي على اختيار نوع مناسب لشعرك.
- قومي بتخزين عبوة الشامبو المخلوط بها المكونات في مكان لعدة أيام.
- ثم يتم استخدامها في غسيل الشعر بدلاً من الشامبو الذي لا يضاف له الثوم ويفضل استعماله مرتين من كل أسبوع.
يعتبر الصبار من أهم النباتات التي تحتوي على فوائد لا تعد ولا تحصى والذي تستفيد منها جميع أعضاء الجسم ومنها الشعر فاستخدامها سهل جداً، فقط قومي بإضافة ملعقتين كبيرتين من جل الصبار إلى شامبو الشعر الخاص بك واستخدميه في كل مرة تقومين فيها بغسيل وتنظيف فروة الرأس والشعر واحرصي على رجه قبل الاستعمال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لتطويل الشعر متر في اسبوع قبل العيد وتكثيفة ضعى ملعقة على من هذا المكون الخطير فالشامبو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.