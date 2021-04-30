طريقة عمل بلح الشام المقرمش اللذيذ في المنزل بكل سهولة

طريقة عمل بلح الشام، يعد بلح الشام من أشهى الحلويات الشرقية، التي يمكن تنفيذها في المنزل بكل سهولة، حيث انه من الحلويات المفضلة للكثير من أفراد الأسرة، لذلك في هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل بلح الشام الأصلية، تابعونا. طريقة عمل بلح الشام طريقة عمل بلح الشام المقادير عجينة بلح الشام: كوب من الدقيق.

كوب من الماء.

ربع فنجان من الزيت.

عدد ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة من النشا.

رشه من الفانيليا.

رشه من الملح.

مقادير القطر (شربات):

كوبان من السكر.

كوبان من الماء.

معلقة عصير ليمون.

رشه من الفانيليا. طريقة تحضير بلح الشام في وعاء على النار، نضع الزيت و الماء ونتركهم حتى يغلو.

خلال الغليان ومازال الوعاء على النار، قومي بوضع الدقيق مع النشا والفانيليا في وقت واحد على الماء والزيت مع التقليب الجيد حتى يتكون عجين متماسك.

أبعدي الوعاء من على النار واخلطيه جيدًا، ومن الأفضل استخدام العجان الكهربائي ثم نتركها حتى تبرد.

يتم إضافة البيض واحدة تلو الأخرى، أي إضافة بيضة والخلط الجيد بعدها، وهكذا حتى نهاية كمية البيض.

يتم وضع العجين في قمع أو كيس الحلويات لسهولة تشكيل بلح الشام ونضعه في زيت ساخن.

ننتظر حتى يستوي بلح الشام ويتحول إلى اللون الذهبي، ثم نضعه في القطر(الشربات) البارد.

صفي بلح الشام من الشربات ثم نضعه في طبق التقديم. طريقة شربات بلح الشام نضع في وعاء على النار الماء والسكر إلى أن يصل إلى الغليان.

يتم إضافة ملعقة عصير الليمون ورشّة الفانيليا ويتم ترك المزيج على نار هادئه لمده ثلاث دقائق ثم رفعه من على النار.

يتم تجهيز القطر في البداية حتى يكون باردًا عندما نضع فيه بلح الشام. طريقة تحضير بلح الشامطريقة شربات بلح الشام الوسوم

طريقة عمل بلح الشام، يعد بلح الشام من أشهى الحلويات الشرقية، التي يمكن تنفيذها في المنزل بكل سهولة، حيث انه من الحلويات المفضلة للكثير من أفراد الأسرة، لذلك في هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل بلح الشام الأصلية، تابعونا. طريقة عمل بلح الشام طريقة عمل بلح الشام المقادير عجينة بلح الشام: كوب من الدقيق.

كوب من الماء.

ربع فنجان من الزيت.

عدد ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة من النشا.

رشه من الفانيليا.

رشه من الملح.

مقادير القطر (شربات):

كوبان من السكر.

كوبان من الماء.

معلقة عصير ليمون.

رشه من الفانيليا. طريقة تحضير بلح الشام في وعاء على النار، نضع الزيت و الماء ونتركهم حتى يغلو.

خلال الغليان ومازال الوعاء على النار، قومي بوضع الدقيق مع النشا والفانيليا في وقت واحد على الماء والزيت مع التقليب الجيد حتى يتكون عجين متماسك.

أبعدي الوعاء من على النار واخلطيه جيدًا، ومن الأفضل استخدام العجان الكهربائي ثم نتركها حتى تبرد.

يتم إضافة البيض واحدة تلو الأخرى، أي إضافة بيضة والخلط الجيد بعدها، وهكذا حتى نهاية كمية البيض.

يتم وضع العجين في قمع أو كيس الحلويات لسهولة تشكيل بلح الشام ونضعه في زيت ساخن.

ننتظر حتى يستوي بلح الشام ويتحول إلى اللون الذهبي، ثم نضعه في القطر(الشربات) البارد.

صفي بلح الشام من الشربات ثم نضعه في طبق التقديم. طريقة شربات بلح الشام نضع في وعاء على النار الماء والسكر إلى أن يصل إلى الغليان.

يتم إضافة ملعقة عصير الليمون ورشّة الفانيليا ويتم ترك المزيج على نار هادئه لمده ثلاث دقائق ثم رفعه من على النار.

يتم تجهيز القطر في البداية حتى يكون باردًا عندما نضع فيه بلح الشام. طريقة تحضير بلح الشامطريقة شربات بلح الشام

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