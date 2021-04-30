هذا المكون يعمل على تطويل الشعر وزيادة كثافته بغزارة فقط في أسبوعين

الكثير من الفتيات والسيدات تبحث عن وصفات لتطويل الشعر، ولكن للأسف علي الرغم من كثرة المستحضرات التجميلية الموجودة بخصوص تطويل الشعر وزيادة كثافته، إلا أن معظم هذه المستحضرات لا تجدي نفعا ولا تعطي المفعول المرغوب فيها علي الرغم من غلاء هذه المستحضرات التجميلية، وبما أن العناصر الطبيعية أصبحت هي الأقوى في مجال المستحضرات التجميلية بشكل عام والمستحضرات الخاصة بالشعر والبشرة وهناك الكثير من البراندات التي تتجه إلي استخدام العناصر الطبيعية في منتجتها وذلك للحفاظ علي قوة المنتج وثبات فعاليته وهناك الكثير من النباتات التي تساعد علي زيادة طول الشعر وكثافته والحفاظ عليه من التساقط، وتعتبر هذه الوصفات أرخص وافضل لأنها لا تسبب ضرر للشعر مثلما قد تفعل المنتجات الأخري.

زيت النعناع:

يعتبر زيت النعناع من اقوي أنواع الزيوت وأكثرها تميز لأنه يمتاز برائحة مميزة ومنعشة جدا وأيضا فوائد كثيرة منها تحفيز الشعر وبوصيلات الشعر وتجديد خلايا الشعر وإعطاء الشعر اللمعان والرائحة الرائعة ولكن يجب أن يتم تخفيفه بنوع أخر من الزيوت اقل منه في القوة ويستخدم مرة في الأسبوع كحمام زيت للشعر حيث نقوم بغسل الشعر ودهانه بزيت النعناع وبعد ذلك تركه لمده لا تقل عن 20 دقيقه وبعد ذلك غسله بماء فاتر وتجفيفه وملاحظه الفرق بإذن الله.

الصبار:

يعتبر الصبار المنشط الأقوي والمحفز الأساسي لفروة الشعر وهو من أفضل النباتات التي تساعد البوصيلة وتعطيها الفيتامينات التي تحتاجها وتساعد فروة الشعر علي عدم إفراز الدهون التي قد تتسبب في سد مسام الشعر مما يؤدي إلي تساقط الشعر من البوصيلة، ولكن بملاحظة استخدام الصبار علي الشعر نلاحظ أن الشعر اصبح منتعش ولامع وقوي، ونقوم باستخدامه علي الشعر بالطريقة الأتية هي إحضار ثمرة الصبار ويفضل أن تكون طازجة من أي مزرعة بالقرب منكي، ويتم تقشيرها واستخراج الجل الداخلي الموجود بها، وخلطه جيدا بواسطة الخلاط حتي يصبح سائل ثم نضيف عليه القليل من أي نوع من أنواع الزيوت الطبيعية ذات الرائحة القوية من أي نوع متوافر لديكي بالمنزل، ونمزجهم مع بعضهم وبعد ذلك نستخدمه بشكل يومي علي الشعر قبل النوم وسوف نلاحظ النتيجة بإذن الله.