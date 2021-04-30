صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح في ثواني بدون أي مواد كيميائية ولا صبغات نتيجة روعة من أول استخدام

صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح، صبغ الشعر الزيتونى الغامق والفاتح التي تبحث عنه السيدات بشكل دائم للحصول على موضة الشعر التي تضيف للإطلاله مظهر أكثر من رائع، حتى أن تكون أكثر تألق وجاذبية تلتفت لها الأنظار، كما أنها من العادات التي يهتم بها، ويوجد الكثير من الطرق التي تعمل على تغير لون الشعر التي تتبعها الكثير من السيدات وتجعلها تقوم بها مراراً وتكرراً للذهاب لصالونات التجميل من القيام بتغير لون الشعر والحصول على اللون المرغوب به، ولكن هذا مكلف للغاية ويحتاج منكي الكثير من الوقت والمال، ومن الممكن اتباع طرق طبيعية تساعدك في تغير لون الشعر والقيام بمهام صبغ الشعر الزيتوني الغامق والفاتح جربيها بنفسك .

صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح

أصبح الآن بإمكانك القيام بصبغ الشعر الزيتونى الغامق والفاتح في المنزل دون أن تسببي له أي ضرر :

قومي بإحضار ثلاث ملاعق من الكركم ويخلط مع كمية مناسبة من مسحوق الحناء .

نقوم بإضافة كمية مناسبة من عصير الليمون فيما يعادل ثلاث ملاعق حتى يساعد على تفتيح درجة لون الشعر بطريقة فعالة .

بطريقة فعالة . يتم توزيع الخليط على الشعر بشكل متساوي على أن يغطي الشعر من الجذور حتى الأطراف .

يترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات فكلما زادت المدة تحصلين على نتائج أفضل .

حتى تحصلي على اللون المرغوب به قومي بشطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو .

الكركم لصبغ الشعر الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح :

كل ما عليك فعله هو أن تقومي بإحضار نصف كوب من عصير الليمون، ويضاف له كوب من شاي البابونج الكثيف .

قومي بإحضار كوب من الآذريون وتوضع بكمية من الماء وتوضع على النار حتى تغلي ونأخذ كوب منها وبعد ن يبرد يضاف للخليط السابق تحضيره .

يطبق الخليط على الشعر بشكل جيد ويترك لمدة لا تقل عن ساعتين ومن ثم يتم القيام بغسل الشعر جيداً بالطريقة المعتادة، يجب مراعاة تكرار نفس المهمة على الأقل مرتين من كل أسبوع من أجل الحصول على أفضل النتائج .

الليمون والبابونج لتغير لون الشعر لبنى غامق وفاتح

يتم إحضار إناء عميق ونضع به كمية مناسبة من الماء ويوضع على النار ويضاف له ملعقة كبيرة من مسحوق الزنجبيل .

و2 كيس من الشاي ويضاف للخليط 3 ملاعق من مسحوق القهوة ويترك الخليط على النار حتى تمام الغليان من ثم يتم رفعه من على النار .

يترك حتى يبرد ويطبق على الشعر من الجذور حتى الأطراف ويترك على الشعر لمدة ساعتين ومن ثم يتم غسل الشعر جيداً بالماء الفاتر .

الزنجبيل لصبغ الشعر بالمنزل