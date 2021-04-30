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كريم الجزر ، من أقوي الكريمات الطبيعة التي تلعب دور فعال في حل جميع مشاكل البشرة المزعجة التي تواجه الكثير من النساء، يعمل الكريم على علاج التجاعيد بشكل أفضل من الكريمات التي تحتوي على مواد كيمائية تضر بالبشرة على المدي، فهو كريم سحري يزيل البقع ويقضي على البثور وحب الشباب، يمنح الكريم البشرة النعومة ويعطيها حيوية ويزيد من نضارتها، وهو من أفضل الكريمات التي تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الجزر المعجزة للقضاء على التجاعيد وتفتيح الوجه 10 درجات بالمنزل.
مكونات كريم الجزر الطبيعي
يمتلك الكريم العديدة من المكونات الطبيعية سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- ثلاث حبات من الجزر المبشور.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من حليب البودرة.
- ملعقة كبيرة من زيت الورد وهو مفيد جداً للبشرة.
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الجزر المعجزة للقضاء على التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-
- نحضر طبق الجزر المبشور ونقوم بتصفيته جيدًا، ثم نأخذ عصير الجزر ونضيف له ملعقة الحليب البودرة ، وملعقة النشا ونقلبهم جيدًا حتى تذوب المكونات تماماً.
- نقوم بوضع الخليط على حمام من البخار، ونقلب باستمرار حتى يصبح لدينا قوام كريمي.
- نرفع الخليط من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد مع التقليب المستمر حتى لا يتماسك.
- ثم نضيف زيت الورد، وزيت اللوز، ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج المكونات مع بعضها.
- نحضر علبة فارغة ونضع به الكريم ونحتفظ بها لحين الاستخدام.
- نقوم بوضع الكريم على الوجه كل يوم حتى تحصلي على أفضل النتائج.
فوائد كريم الجزر للبشرة
توجد فوائد الجزر للبشرة هائلة لا تعد ولا تحصى سوف نوضحها لكم من خلال مقالنا وهى كما يلي:-
- يعمل على زيادة الكولاجين الذي يلعب دور كبير في علاج التجاعيد وعلامات تقدم العمر المزعجة.
- يساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.
- يعمل على علاج أنسجة الجلد الميتة ويعيد لها حيويتها ونضارتها.
- يجدد خلاليا البشرة ويخفي علاما ت التعب والإجهاد التي تظهر على الوجه.
- يعمل على إزالة البقع والتصبغات التي تظهر على الوجه نتيجة لتعرض الوجه للشمس الحارقة.
- يغذي البشرة ويعطيها التفتيح الكامل ويزيد من إشراقها.
الوسوم
كريم الجزر ، من أقوي الكريمات الطبيعة التي تلعب دور فعال في حل جميع مشاكل البشرة المزعجة التي تواجه الكثير من النساء، يعمل الكريم على علاج التجاعيد بشكل أفضل من الكريمات التي تحتوي على مواد كيمائية تضر بالبشرة على المدي، فهو كريم سحري يزيل البقع ويقضي على البثور وحب الشباب، يمنح الكريم البشرة النعومة ويعطيها حيوية ويزيد من نضارتها، وهو من أفضل الكريمات التي تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الجزر المعجزة للقضاء على التجاعيد وتفتيح الوجه 10 درجات بالمنزل.
مكونات كريم الجزر الطبيعي
يمتلك الكريم العديدة من المكونات الطبيعية سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- ثلاث حبات من الجزر المبشور.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من حليب البودرة.
- ملعقة كبيرة من زيت الورد وهو مفيد جداً للبشرة.
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الجزر المعجزة للقضاء على التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-
- نحضر طبق الجزر المبشور ونقوم بتصفيته جيدًا، ثم نأخذ عصير الجزر ونضيف له ملعقة الحليب البودرة ، وملعقة النشا ونقلبهم جيدًا حتى تذوب المكونات تماماً.
- نقوم بوضع الخليط على حمام من البخار، ونقلب باستمرار حتى يصبح لدينا قوام كريمي.
- نرفع الخليط من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد مع التقليب المستمر حتى لا يتماسك.
- ثم نضيف زيت الورد، وزيت اللوز، ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج المكونات مع بعضها.
- نحضر علبة فارغة ونضع به الكريم ونحتفظ بها لحين الاستخدام.
- نقوم بوضع الكريم على الوجه كل يوم حتى تحصلي على أفضل النتائج.
فوائد كريم الجزر للبشرة
توجد فوائد الجزر للبشرة هائلة لا تعد ولا تحصى سوف نوضحها لكم من خلال مقالنا وهى كما يلي:-
- يعمل على زيادة الكولاجين الذي يلعب دور كبير في علاج التجاعيد وعلامات تقدم العمر المزعجة.
- يساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.
- يعمل على علاج أنسجة الجلد الميتة ويعيد لها حيويتها ونضارتها.
- يجدد خلاليا البشرة ويخفي علاما ت التعب والإجهاد التي تظهر على الوجه.
- يعمل على إزالة البقع والتصبغات التي تظهر على الوجه نتيجة لتعرض الوجه للشمس الحارقة.
- يغذي البشرة ويعطيها التفتيح الكامل ويزيد من إشراقها.
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