الدوريتوس والفول السوداني المملح ، من التسالي المحببة لدى كل الناس، فهي تتميز بمذاق خاص ومحبب لدى الكبير والصغير، ويقبل الناس على شرائها عند مشاهدة السينما والتلفزيون أو تؤكل أحيانا كمقبلات قبل الطعام وفاتح للشهية، ويرغب ربات البيوت في إعداد الدوريتوس والفول السوداني المملح في المنزل لإقبال الاطفال عليها بكثرة، ورغم بساطة مكوناتها وطريقة تحضيرها إلا أن كثير من الناس يجهلون طريقة عمل هذه التسالي اللذيذة ورائع. وسنتناول في هذا المقال طريقة عمل الدوريتوس والفول السوداني المملح في البيت بمكونات وبطريقة سهلة وبسيطة. مكونات الدوريتوس مكونات الدوريتوس مكونات الدوريتوس متوفرة لدى الجميع وهي كالتالي: 2 كوب دقيق ذرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كوب وربع من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة زيت.

نكهة صناعية (تباع عند العطار) والطعم حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة كركم.

رشة بابريكا. طريقة تحضير مقرمشات الدوريتوس طريقة تحضير مقرمشات الدوريتوس طريقة تحضير الدوريتوس بسيطة جدا ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد وهي كالتالي: نقوم بعجن الدقيق والماء والملح والكركم والزيت والبابريكا مع بعضهم البعض جيدا ويجب أن يكون قوام العجينة غير متلاصق باليد، ثم نترك العجينة لترتاح لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بنشب العجينة ونفردها بسمك الدوريتوس الجاهزة.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة التي قمنا بنشبها وفردها لمثلثات بالحجم المرغوب فيه. ثم نقوم بتسخين الزيت وبعدما يسخن الزيت نضع مثلثات الدوريتوس في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي، وبعد ذلك نقوم بإخراجها من الزيت ونضع عليها النكهة بالطعم المرغوب فيه ونتركه يبرد، وبعد ذلك يكون جاهز للأكل وبالهناء والشفاء مكونات الفول السوداني المملح نصف كيلو فول سوداني مقشر.

2 ملعقة كبيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة ملح ليمون. طريقة تحضير الفول السوداني المملح مكونات الفول السوداني المملحطريقة تحضير الفول السوداني المملح الفول السوداني المملح من أشهر أنواع التسالي في مصر ومحبب لدى كثير من الناس وطريقة التحضير سهلة وبسيطة وهي كالتالي: نقوم بوضع ماء في إناء على النار ونضع عليه ملعقتين الملح وملعقة ملح الليمون.

وبعدما يغلى الماء نضع عليه الفول السوداني المقشر، ويجب أن تكون القشرة الداخلية للفول السوداني والتي تكون باللون الاحمر موجودة.

ثم نتركه ليغلي لمدة عشرة دقائق، بعد ذلك نقوم بتصفية الفول الذي قمنا بغليه ونضعه على صاج وندخله الفرن على نار هادئة داخل الفرن، وبعد ذلك نقوم بإخراجه ونتركه ليبرد ويكون جاهز للأكل. الوسوم

الدوريتوس والفول السوداني المملح ، من التسالي المحببة لدى كل الناس، فهي تتميز بمذاق خاص ومحبب لدى الكبير والصغير، ويقبل الناس على شرائها عند مشاهدة السينما والتلفزيون أو تؤكل أحيانا كمقبلات قبل الطعام وفاتح للشهية، ويرغب ربات البيوت في إعداد الدوريتوس والفول السوداني المملح في المنزل لإقبال الاطفال عليها بكثرة، ورغم بساطة مكوناتها وطريقة تحضيرها إلا أن كثير من الناس يجهلون طريقة عمل هذه التسالي اللذيذة ورائع. وسنتناول في هذا المقال طريقة عمل الدوريتوس والفول السوداني المملح في البيت بمكونات وبطريقة سهلة وبسيطة. مكونات الدوريتوس مكونات الدوريتوس مكونات الدوريتوس متوفرة لدى الجميع وهي كالتالي: 2 كوب دقيق ذرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كوب وربع من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة زيت.

نكهة صناعية (تباع عند العطار) والطعم حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة كركم.

رشة بابريكا. طريقة تحضير مقرمشات الدوريتوس طريقة تحضير مقرمشات الدوريتوس طريقة تحضير الدوريتوس بسيطة جدا ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد وهي كالتالي: نقوم بعجن الدقيق والماء والملح والكركم والزيت والبابريكا مع بعضهم البعض جيدا ويجب أن يكون قوام العجينة غير متلاصق باليد، ثم نترك العجينة لترتاح لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بنشب العجينة ونفردها بسمك الدوريتوس الجاهزة.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة التي قمنا بنشبها وفردها لمثلثات بالحجم المرغوب فيه. ثم نقوم بتسخين الزيت وبعدما يسخن الزيت نضع مثلثات الدوريتوس في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي، وبعد ذلك نقوم بإخراجها من الزيت ونضع عليها النكهة بالطعم المرغوب فيه ونتركه يبرد، وبعد ذلك يكون جاهز للأكل وبالهناء والشفاء مكونات الفول السوداني المملح نصف كيلو فول سوداني مقشر.

2 ملعقة كبيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة ملح ليمون. طريقة تحضير الفول السوداني المملح مكونات الفول السوداني المملحطريقة تحضير الفول السوداني المملح الفول السوداني المملح من أشهر أنواع التسالي في مصر ومحبب لدى كثير من الناس وطريقة التحضير سهلة وبسيطة وهي كالتالي: نقوم بوضع ماء في إناء على النار ونضع عليه ملعقتين الملح وملعقة ملح الليمون.

وبعدما يغلى الماء نضع عليه الفول السوداني المقشر، ويجب أن تكون القشرة الداخلية للفول السوداني والتي تكون باللون الاحمر موجودة.

ثم نتركه ليغلي لمدة عشرة دقائق، بعد ذلك نقوم بتصفية الفول الذي قمنا بغليه ونضعه على صاج وندخله الفرن على نار هادئة داخل الفرن، وبعد ذلك نقوم بإخراجه ونتركه ليبرد ويكون جاهز للأكل.

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