طريقة عمل البسبوسة بأسهل الوصفات وألذ طعم

تعد طريقة عمل البسبوسة من أسهل وصفات الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل، وتعد البسبوسة أو السميد من الحلويات التي تحتوي على الكثير من المعادن المفيدة لجسم الإنسان مثل الفوسفور والماغنسيوم والزنك ومفيد للجهاز العصبي، وتساعد على تقوية العظام كما أنها من أهم الألياف الغذائية والكثير من الفوائد الأخرى، وهي تعد من الحلويات الرمضانية التي يحبها جميع أفراد الأسرة يمكن تحضير البسبوسة بأكثر من طريقة ولكن سنقوم بتقديم لكم أروع الوصفات لتحضير البسبوسة مثل المتاجر تماماً كل ما عليك فعله هو أتباع الخطوات الأتية. طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات المكونات نصف كيلو من سميد البسبوسة الناعم على شرط أن يكون سادة بدون أي إضافات.

كوب من الماء.

كوب من السكر.

اضف إلي المكونات كوب من السمنة السائحة.

للتزيين قم بإحضار فول سوداني مقشر بندق وبعض من المكسرات الأخرى. طريقة التحضير نقوم بوضع سميد البسبوسة الناعم داخل إناء واسع الحجم حتى نستطيع تقليبه جيدا.

نقوم بإحضار الخلاط ونقوم بوضع فيه كوب من الماء.

ثم قم بإضافة كوب السمنة إلى المكونات.

قم بخلط المقادير في الخلاط بسرعة هادئه حتى يذوب السكر.

بعد إذابة السكر نقوم بزيادة سرعة الخلاط حتى يصبح لدينا قوام كريمي.

بعد خلط الخليط جيداً نقوم بإضافته دفعة واحدة على سميد البسبوسة.

نقوم بإحضار ملعقة وتقليب الخليط جيدا حتى يصبحان متجانسان.

نقوم بإحضار صينية بمقاس ثلاثين أو ثمانية وعشرون ولكن يفضل أن تكون الصينية بمقاس ثلاثين.

أحضر قطعة صغيرة من السمنة السائحة ووضعها في الصينية ثم نقوم بتوزيعها جيدا على جميع انحائها.

قم بوضع الخليط داخل الصينية وأفرده جيداً.

قم بوضع نصف كوب من الماء في الإناء الذي كان به الخليط ثم قم بوضع بعض منه على البسبوسة.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200درجة مئوية.

بعد تسخين الفرن نقوم بوضع البسبوسة داخل الفرن مع تشغيل مروحة الفرن .

بعد أن تضع الصينية داخل الفرن نقوم بتجهيز شربات البسبوسة من خلال المكونات والخطوات الأتية. طريقة عمل شربات البسبوسة طريقة عمل شربات البسبوسة المكونات كوب و نصف من السكر.

كوب ونصف من الماء. طريقة التحضير نقوم بإحضار إناء.

ثم نقوم بوضع السكر داخل الإناء أولاً .

نقوم بسكب الماء في الإناء من الأحرف.

ثم نقوم بتقليبهم معا حتى إذابة السكر.

يتم وضعهم على النار حتى الغليان.

يتم وضع قطعة من السمنة داخل الشربات وتقليبها جيداً.

ثم نقوم بوضع الشربات على البسبوسة.

للتزين قم بإحضار المكسرات ووضعها على البسبوسة. الوسوم

تعد طريقة عمل البسبوسة من أسهل وصفات الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل، وتعد البسبوسة أو السميد من الحلويات التي تحتوي على الكثير من المعادن المفيدة لجسم الإنسان مثل الفوسفور والماغنسيوم والزنك ومفيد للجهاز العصبي، وتساعد على تقوية العظام كما أنها من أهم الألياف الغذائية والكثير من الفوائد الأخرى، وهي تعد من الحلويات الرمضانية التي يحبها جميع أفراد الأسرة يمكن تحضير البسبوسة بأكثر من طريقة ولكن سنقوم بتقديم لكم أروع الوصفات لتحضير البسبوسة مثل المتاجر تماماً كل ما عليك فعله هو أتباع الخطوات الأتية. طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات طريقة عمل البسبوسة بالمكسرات المكونات نصف كيلو من سميد البسبوسة الناعم على شرط أن يكون سادة بدون أي إضافات.

كوب من الماء.

كوب من السكر.

اضف إلي المكونات كوب من السمنة السائحة.

للتزيين قم بإحضار فول سوداني مقشر بندق وبعض من المكسرات الأخرى. طريقة التحضير نقوم بوضع سميد البسبوسة الناعم داخل إناء واسع الحجم حتى نستطيع تقليبه جيدا.

نقوم بإحضار الخلاط ونقوم بوضع فيه كوب من الماء.

ثم قم بإضافة كوب السمنة إلى المكونات.

قم بخلط المقادير في الخلاط بسرعة هادئه حتى يذوب السكر.

بعد إذابة السكر نقوم بزيادة سرعة الخلاط حتى يصبح لدينا قوام كريمي.

بعد خلط الخليط جيداً نقوم بإضافته دفعة واحدة على سميد البسبوسة.

نقوم بإحضار ملعقة وتقليب الخليط جيدا حتى يصبحان متجانسان.

نقوم بإحضار صينية بمقاس ثلاثين أو ثمانية وعشرون ولكن يفضل أن تكون الصينية بمقاس ثلاثين.

أحضر قطعة صغيرة من السمنة السائحة ووضعها في الصينية ثم نقوم بتوزيعها جيدا على جميع انحائها.

قم بوضع الخليط داخل الصينية وأفرده جيداً.

قم بوضع نصف كوب من الماء في الإناء الذي كان به الخليط ثم قم بوضع بعض منه على البسبوسة.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200درجة مئوية.

بعد تسخين الفرن نقوم بوضع البسبوسة داخل الفرن مع تشغيل مروحة الفرن .

بعد أن تضع الصينية داخل الفرن نقوم بتجهيز شربات البسبوسة من خلال المكونات والخطوات الأتية. طريقة عمل شربات البسبوسة طريقة عمل شربات البسبوسة المكونات كوب و نصف من السكر.

كوب ونصف من الماء. طريقة التحضير نقوم بإحضار إناء.

ثم نقوم بوضع السكر داخل الإناء أولاً .

نقوم بسكب الماء في الإناء من الأحرف.

ثم نقوم بتقليبهم معا حتى إذابة السكر.

يتم وضعهم على النار حتى الغليان.

يتم وضع قطعة من السمنة داخل الشربات وتقليبها جيداً.

ثم نقوم بوضع الشربات على البسبوسة.

للتزين قم بإحضار المكسرات ووضعها على البسبوسة.

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