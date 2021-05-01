شاورما دجاج و لحمة بطريقة المطاعم في اقل من ساعة و بأرخص الأثمان

شاورما ، من الأكلات المحببة لدى الجميع في الوطن العربي كاملا و السفرة الرمضانية شاورما شهية ، لذلك دائما يسعى إليها الجميع لمعرفة وصفات لها ، و بما أننا في الشهر الكريم و نحب التنويع على السفرة الرمضانية ففي تلك المقالة سنطلعك عزيزي القارئ على طريقة عمل شاورما ممتازة في البيت كما قلنا من قبل طريقة عمل السمبوسة و القطايف و البقلاوة. شاورما الدجاج المميزة و طريقتها شاورما الدجاج المميزة و طريقتها تعود جذور الشاورما إلى الشرق الأوسط تحديدا إلى بلاد الشام و من الأكلات المحببة جدا على السفرة العربية و إليكم طريقة عمل شاورما شهية المقادير :- شرائح صدور دجاج

زبادي

طماطم

بصل

ثوم

فلفل أخضر رومي

عصير ليمون

زيت

بهارات

بابريكا

ملح و فلفل اسود طريقة التحضير :- في البداية من المفضل أن يتم تتبيل صدور الدجاج قبلها بيوم أو على الأقل ساعتان حتى تتشرب اللحمة التتبيلة (نغطيها ببلاستيك و نضعها في الثلاجة) نضع صدور الدجاج المقطعة رأسيا إلى شرائح و نضع عليها مقدار ربع كوب من عصير الليمون نضع ملعقة الثوم المفروم علية زبادي على النصف الكيلو (إذا تم تزويد الكمية يضاف أمام كل نصف كيلو علبة زبادي) نضع البهارات ( ملعقة كبيرة من البابريكا و بهارات دجاج و ملعقة ملح و فلفل ) نضع في المقلاة ملعقتين زيت أو سمن و عندما يسخن الزيت يتم وضع فيه الفراخ إلى أن يتغير لونها و تكتسب رائحة زكية نضع عليها الفلفل الملون و الطماطم و البصل و نقلبهم جميعا إلى أن يذبل الخضار قليلا يتم تقديمه حسب الرغبة و بالهناء و الشفاء طريقة إعدادها باللحمة و طريقتها طريقة إعدادها باللحمة و طريقتها هناك العديد من الطرق مثل التركية و السورية و لكن في هذه الوصفة سنستخدم الطريقة المصرية لصنع شاورما لحمة مميزة المقادير:- نصف كيلو من اللحم الكندوز المقطع لشرائح مثل الشاورما

ملعقة كبيرة من البصل البودرة / الثوم البودرة / السبع بهارات / كمون / بابريكا / فلفل و ملح / رشه من جوزة الطيب / رشه من القرفة

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض

بصل شرائح

ثوم شرائح

بقدونس مقطع (اختياري) طريقة التحضير :- نخلط اللحم مع البهارات كاملة في قدر كبير و نقلبهم جيدا حتى يتجانسوا جميعا ثم نغطيها و نضعها في الثلاجة لمدة ساعة نضع ملعقتان من الزيت في طاسة ساخنة و ننتظر إلى أن تسخن جيدا ثم نضع عليها اللحمة و نقلبها جيدا إلى أن يتغير لونه و يتشرب الماء نضع عليه البصل والطماطم مقطعين لشرائح و نقلب إلى أن يذبلوا قليلا قبل إطفاء النار بدقيقة نضع البقدونس و بذلك تكوني قد أعددتِ شاورما طيبة و شهية نرجو أن تكون نالت الوصفة إعجابكم و بالهناء و الشفاء الوسوم

شاورما ، من الأكلات المحببة لدى الجميع في الوطن العربي كاملا و السفرة الرمضانية شاورما شهية ، لذلك دائما يسعى إليها الجميع لمعرفة وصفات لها ، و بما أننا في الشهر الكريم و نحب التنويع على السفرة الرمضانية ففي تلك المقالة سنطلعك عزيزي القارئ على طريقة عمل شاورما ممتازة في البيت كما قلنا من قبل طريقة عمل السمبوسة و القطايف و البقلاوة. شاورما الدجاج المميزة و طريقتها شاورما الدجاج المميزة و طريقتها تعود جذور الشاورما إلى الشرق الأوسط تحديدا إلى بلاد الشام و من الأكلات المحببة جدا على السفرة العربية و إليكم طريقة عمل شاورما شهية المقادير :- شرائح صدور دجاج

زبادي

طماطم

بصل

ثوم

فلفل أخضر رومي

عصير ليمون

زيت

بهارات

بابريكا

ملح و فلفل اسود طريقة التحضير :- في البداية من المفضل أن يتم تتبيل صدور الدجاج قبلها بيوم أو على الأقل ساعتان حتى تتشرب اللحمة التتبيلة (نغطيها ببلاستيك و نضعها في الثلاجة) نضع صدور الدجاج المقطعة رأسيا إلى شرائح و نضع عليها مقدار ربع كوب من عصير الليمون نضع ملعقة الثوم المفروم علية زبادي على النصف الكيلو (إذا تم تزويد الكمية يضاف أمام كل نصف كيلو علبة زبادي) نضع البهارات ( ملعقة كبيرة من البابريكا و بهارات دجاج و ملعقة ملح و فلفل ) نضع في المقلاة ملعقتين زيت أو سمن و عندما يسخن الزيت يتم وضع فيه الفراخ إلى أن يتغير لونها و تكتسب رائحة زكية نضع عليها الفلفل الملون و الطماطم و البصل و نقلبهم جميعا إلى أن يذبل الخضار قليلا يتم تقديمه حسب الرغبة و بالهناء و الشفاء طريقة إعدادها باللحمة و طريقتها طريقة إعدادها باللحمة و طريقتها هناك العديد من الطرق مثل التركية و السورية و لكن في هذه الوصفة سنستخدم الطريقة المصرية لصنع شاورما لحمة مميزة المقادير:- نصف كيلو من اللحم الكندوز المقطع لشرائح مثل الشاورما

ملعقة كبيرة من البصل البودرة / الثوم البودرة / السبع بهارات / كمون / بابريكا / فلفل و ملح / رشه من جوزة الطيب / رشه من القرفة

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض

بصل شرائح

ثوم شرائح

بقدونس مقطع (اختياري) طريقة التحضير :- نخلط اللحم مع البهارات كاملة في قدر كبير و نقلبهم جيدا حتى يتجانسوا جميعا ثم نغطيها و نضعها في الثلاجة لمدة ساعة نضع ملعقتان من الزيت في طاسة ساخنة و ننتظر إلى أن تسخن جيدا ثم نضع عليها اللحمة و نقلبها جيدا إلى أن يتغير لونه و يتشرب الماء نضع عليه البصل والطماطم مقطعين لشرائح و نقلب إلى أن يذبلوا قليلا قبل إطفاء النار بدقيقة نضع البقدونس و بذلك تكوني قد أعددتِ شاورما طيبة و شهية نرجو أن تكون نالت الوصفة إعجابكم و بالهناء و الشفاء

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