طريقة عمل كحك العيد زي الجاهز في المنزل بخطوات سهلة ومقادير بسيطة

طريقة عمل كحك العيد زي الجاهز بخطوات سهلة ومقادير بسيطة؛ يُعد الكحك أو ما يسمى بالمعمول في بعض البلاد من أهم حلويات عيد الفطر المبارك، و مع اقتراب العيد تبدأ ربات البيوت في تحضير كحك العيد، وهو من الحلويات السهلة التي لا تحتاج للعديد من المكونات حيث يتكون من حليب وطحين وسمن ومن خلال التالي نقدم لكم طريقة عمل الكحك المصري.

طريقة عمل كحك العيد زي الجاهز

يًعد الكحك من الحلويات اللذيذة التي يعشها الجميع كبار وصغار حيث يتم تحضير في الأعياد وذلك لأنه من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد، وفيما يلي نقدم لكم طريقة عمل كحك العيد زي الجاهز و طريقة عمل الكعك المصري.

كيلو من الطحين.

كوب ونصف من السمن.

ملعقة من السمسم.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة من السكر البودرة.

ملعقة من الخميرة.

ربع ملعقة من الملح.

نضع الخميرة والسكر في الماء الدافئ ونقلب، ثم نترك الخليط حتى يختمر. في البداية نضع الطحين في إناء للعجن ثم نضيف إلى الملح والسمسم ونقلب. نقوم بقدح السمن في إناء على النار، ثم نسكبه فوق الطحين ونقلب. نتركه حتى يهدأ ثم نقوم بفرك الطحين والسمن معاً. يتم إضافة مزيج الخميرة والسكر إلى العجينة ونخلط المكونات جيداً حتى تتشكل لدينا عجينة طرية متماسكة. نترك العجين يختمر لمدة ساعة تقريباً، ثم نبدأ بتقطيع العجين على شكل كرات صغيرة الحجم. نقوم بتشكيل كرات الكحك بالمناقيش، أو قوالب الكعك، ثم نرصه في صينية الفرن. نضع الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة تقريباً حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي. نخرج الكحك من الفرن ونتركه يهدأ ثم نضعه في طبق التقديم، ونرش القليل من سكر البودرة للتزيين.

كيلو جرام من الطحين.

نصف كيلو الزبد.

كوب من الماء الدافئ.

رشة من الملح.

ملعقة من السمسم المحمص.

ملعقة صغيرة من رائحة الكحك حسب الرغبة.

ملعقة من الخميرة الجافة.

ملعقة من السكر.

نضع الخميرة والسكر في كوب الماء الدافئ، ونترك الخليط حتى تختمر المكونات. نقوم بنخل الطحين مع الملح في وعاء نظيف، ثم نضيف السمسم. يتم إضافة الزبد تدريجياً مع التقليب حتى تختلط المكونات جيداً، ثم اتركيه حتى يبرد تماماً. افركي الطحين بيدك حتى تتأكدي من امتزاج الزبد بالطحين. *نقوم بإضافة خليط الخميرة إلى العجين ورائحة الكحك ونقلب حتى تتشكل عجينة لينة متماسكة. نغطي العجين ونتركه لمدة ساعة تقريباً حتى يختمر، ثم نقوم بتشكيل على العجين على شكل كرات صغيرة الحجم. نقوم بتشكيل الكعك بالمناقيش أو قوالب الكعك، ونرصه في صينية الفرن. نضع الصينية داخل الفرن لمدة 20 دقيقة تقريباً حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي.

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وبهذا نكون قدمنا لكم طريقة عمل كحك العيد زي الجاهز بخطوات سهلة ومكونات بسيطة، وكذلك طريقة عمل الكعك المصري.