كحك العيد بالزبدة بالمقادير وطريقة الصنع ولا حاجة للشراء من الخارج

كحك العيد بالزبدة من الطقوس الهامة في البيوت وخاصة المصرية، وتبدأ الأسرة في التجهيز للكحك من النصف الثاني من شهر رمضان وهناك بعض الأسر التي تجهز ميزانية لهذا الكحك من قبل دخول شهر رمضان، كما يتم عمل بعض البسكويت والبيتي فور وغيرها من الحلويات التي نتعرف على واحد منها وهو الأساس في العيد وهو الكحك اللذيذ.

مقادير عمل كحك العيد بالزبدة

تختلف الكميات التي تقوم الأسر بعملها على حسب عدد أفراد الأسرة، وسوف نقدم لك مقدار اليوم وكل ما عليك هو مضاعفة الكميات التي تريدين:

كيلو من الدقيق الفاخر

مقدار نصف كيلو من الزبد ويتم تسخينه حتى يذوب.

كيس من الخميرة الفورية يذاب في الماء.

نصف كوب من السمسم ورشة ملح بسيطة ونصف ملعقة من السكر.

كوب من الماء لوقت الحاجة، أو كوب من الحليب.

طريقة عمل الكحك

يتم عمل كحك العيد بطريقة سهلة ومن خلال الخطوات التالية:

إحضار إناء ووضع الدقيق وإضافة السمسم ورشة من الملح. إذابة الزبدة في إناء على النار، وتكون دافئة فقط. وضع الخميرة مع السكر في إناء وإضافة الماء وتذويب الخميرة وتركها. يتم وضع الزبد السائح على الدقيق والسمسم والملح بعد تقليبهم في الدقيق. يتم فرك الدقيق وخلطه مع السمن بالتدريج حتى يمتزج الخليط جيداً. ثم إضافة الخميرة وتقليبها جيداً في العجين حتى تبدأ العجينة في التماسك. يمكن إضافة بعض من الماء أو الحليب الدافئ حتى تكون العجينة لينة. تترك العجينة حتى تختمر لفترة لا تقل عن الساعة أو حتى تون العجينة قد اختمرت. يجب تغطية العجين حتى لا يجف من التعرض للهواء. يتم تكوير قطع العجينة في اليد ثم تشكيله بأدوات التشكيل.

يتم رص القطع في الصواني الخاصة به ويترك حتى يختمر مرة أخرى لمدة ربع ساعة، أو حتى رؤية تضاعف حجم العجين، أو ينتفش ثم يوضع في الفرن وعلى نار متوسطة، ويتم متابعته حتى يأخذ لون الأصفر الغامق أو الذهبي ويتم رؤية اسفل الكحك أولاً حتى لا يحترق فيتم تهدئة النار أكثر. البعض يضع داخل الكحك بعض من الملبن أو العجوة، أو رش سكر البودر على وجه الكحك.