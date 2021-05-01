الأرز بالكاري والعسل الأسمر وسر خلطة المطاعم في عمل الرز ريزو

الأرز بالكاري والعسل الأسمر، بندخل كتير علي مجموعات “جروبات” علي الفيسبوك أو السوشيال ميديا، عن طريقة الحصول علي طعم الرز بالكاري أو الرز ريزو مثل طعم كنتاكي أو طعم المطاعم الذي يصل إليه نفس الطعم فاليكم الرد من الطباخ أو الشيفات المسئولة في أكبر مطاعم كنتاكي. طريقة عمل الأرز بالكاري والعسل الأسمر مثل المطاعم الكثير من النساء تساءلت عن الأرز بالكاري والعسل الأسمر أنها تضيف الكاري والكركم والتوابل المضبوطة ولكن لا تحصل علي طعم الرز بالكاري مثل المطاعم ولكن إليك الخطوات بالتفصيل.

أنها تضيف الكاري والكركم والتوابل المضبوطة ولكن لا تحصل علي طعم الرز بالكاري مثل المطاعم ولكن إليك الخطوات بالتفصيل. كمية الأرز الذي تريدين وليكن كأسان من الرز البسمتي طويل الحبة.

نغسل الأرز جيداً وننقعه بماء به ورق اللورا.

في قدر علي النار نضيف ملعقتان من الزبدة وملعقتان من الزيت ونضيف الكاري والكركم والكمون وقرن فلفل حار والأرز ونأخذ منه ورق اللورا ونضيف فصان من الهيل الطازج وبشر زنجبيل ربع ملعقة مع ملعقتان من العسل الأسود ونقلب جيداً لمدة 3 دقائق علي النار.

نضيف الماء المغلي كأسان من الماء المغلي أو المرق ونتركه علي نار هادئة 20 دقيقة نار هادئة جداً.

قبل الانتهاء من التسوية بدقيقتين نضيف ملعقة من الزبدة البلدي علي الوجه تسيح معه ثم نقدمه بسرفيس الطعام.

السر في طعم المحلات في الأرز بالكاري والعسل الأسمر هو وضع العسل الأسود علي الأرز بالكاري فبعض النساء كانت تظن أن ماء الزعفران هو سبب النكهة ولكن لا تستخدم المطاعم ماء الزعفران لانه يكلفهم نسبياً والمطاعم تريد أقل تكلفة وطعم أفضل.

هو وضع العسل الأسود علي الأرز بالكاري فبعض النساء كانت تظن أن ماء الزعفران هو سبب النكهة ولكن لا تستخدم المطاعم ماء الزعفران لانه يكلفهم نسبياً والمطاعم تريد أقل تكلفة وطعم أفضل. طريقة عمل الرز ريزو مثل كنتاكي كأسان من الرز البسمتي منقوع في ماء به ورقتين من اللورا.

حبه بصل متوسطة الحجم مفروم ناعم جدا وليست مبشورة ولكن مقطعة صغير جدا حتي لا تري عن التقديم.

ملعقتان من الكاري والكركم والبهار المطلوب وفصان من الهيل والقرنفل.

كأسان من المرق أو الماء المغلي.

قي قدر علي النار نسيح الزبدة والزيت ونضع البصلة حتي يذبل لونها مع الكاري والكركم والبهار والهيل والقرنفل وملعقتان العسل الأسود ونضع كأسان من المرق ونتركهم يغلو غلوه واحدة.

نضيف الرز البسمتي المصفي من الماء ونتركه علي نار لمدة ربع ساعة ونار هادئة.

وبذلك حصلنا علي سر طعم الرز بالكاري مثل المطاعم بالأرز بالكاري والعسل الأسود. طريقة عمل الأرز بالكاري والعسل الأسمر مثل المطاعمطريقة عمل الرز ريزو مثل كنتاكي الوسوم

الأرز بالكاري والعسل الأسمر، بندخل كتير علي مجموعات “جروبات” علي الفيسبوك أو السوشيال ميديا، عن طريقة الحصول علي طعم الرز بالكاري أو الرز ريزو مثل طعم كنتاكي أو طعم المطاعم الذي يصل إليه نفس الطعم فاليكم الرد من الطباخ أو الشيفات المسئولة في أكبر مطاعم كنتاكي. طريقة عمل الأرز بالكاري والعسل الأسمر مثل المطاعم الكثير من النساء تساءلت عن الأرز بالكاري والعسل الأسمر أنها تضيف الكاري والكركم والتوابل المضبوطة ولكن لا تحصل علي طعم الرز بالكاري مثل المطاعم ولكن إليك الخطوات بالتفصيل.

أنها تضيف الكاري والكركم والتوابل المضبوطة ولكن لا تحصل علي طعم الرز بالكاري مثل المطاعم ولكن إليك الخطوات بالتفصيل. كمية الأرز الذي تريدين وليكن كأسان من الرز البسمتي طويل الحبة.

نغسل الأرز جيداً وننقعه بماء به ورق اللورا.

في قدر علي النار نضيف ملعقتان من الزبدة وملعقتان من الزيت ونضيف الكاري والكركم والكمون وقرن فلفل حار والأرز ونأخذ منه ورق اللورا ونضيف فصان من الهيل الطازج وبشر زنجبيل ربع ملعقة مع ملعقتان من العسل الأسود ونقلب جيداً لمدة 3 دقائق علي النار.

نضيف الماء المغلي كأسان من الماء المغلي أو المرق ونتركه علي نار هادئة 20 دقيقة نار هادئة جداً.

قبل الانتهاء من التسوية بدقيقتين نضيف ملعقة من الزبدة البلدي علي الوجه تسيح معه ثم نقدمه بسرفيس الطعام.

السر في طعم المحلات في الأرز بالكاري والعسل الأسمر هو وضع العسل الأسود علي الأرز بالكاري فبعض النساء كانت تظن أن ماء الزعفران هو سبب النكهة ولكن لا تستخدم المطاعم ماء الزعفران لانه يكلفهم نسبياً والمطاعم تريد أقل تكلفة وطعم أفضل.

هو وضع العسل الأسود علي الأرز بالكاري فبعض النساء كانت تظن أن ماء الزعفران هو سبب النكهة ولكن لا تستخدم المطاعم ماء الزعفران لانه يكلفهم نسبياً والمطاعم تريد أقل تكلفة وطعم أفضل. طريقة عمل الرز ريزو مثل كنتاكي كأسان من الرز البسمتي منقوع في ماء به ورقتين من اللورا.

حبه بصل متوسطة الحجم مفروم ناعم جدا وليست مبشورة ولكن مقطعة صغير جدا حتي لا تري عن التقديم.

ملعقتان من الكاري والكركم والبهار المطلوب وفصان من الهيل والقرنفل.

كأسان من المرق أو الماء المغلي.

قي قدر علي النار نسيح الزبدة والزيت ونضع البصلة حتي يذبل لونها مع الكاري والكركم والبهار والهيل والقرنفل وملعقتان العسل الأسود ونضع كأسان من المرق ونتركهم يغلو غلوه واحدة.

نضيف الرز البسمتي المصفي من الماء ونتركه علي نار لمدة ربع ساعة ونار هادئة.

وبذلك حصلنا علي سر طعم الرز بالكاري مثل المطاعم بالأرز بالكاري والعسل الأسود. طريقة عمل الأرز بالكاري والعسل الأسمر مثل المطاعمطريقة عمل الرز ريزو مثل كنتاكي

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