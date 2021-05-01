الوصفة الأصلية لعجينة الحليب اليابانية لصنع ألذ المخبوزات بالخطوات

عجينة الحليب اليابانية يعتبر من أنواع الخبز الأبيض وهو خبز قطني لذيذ وهش من الممكن تقديمه لأولادنا محشي للسندوتشات أو سادة أو محشية بالشيكولاتة أو محشي بالجبن فيقدم حلو وحادق ويفضله مجموعة كبيرة من الأطفال في عمل سندوتشات خاصة بالمدارس أو عمل سندوتشات خاصة بوجبة العشاء في المنزل ويتم استخدامه في المناسبات والحفلات والعزومات والرحلات وتستطيعين تقديمه لأولاده بمجموعة من المكونات البسيطة الموجودة في كل منزل وتستطيعين إعدادات بمنتهى السهولة.

عجينة الحليب اليابانية

خبز الدقيق الأبيض الذي يفضله أولادنا ونستطيع إعداده في البيت بمجموعة من الخطوات البسيطة نستخدمه في عمل السندوتشات في أيام المدارس أو عمل سندوتشات في البيت لوجبة العشاء ويقدم لأولادنا سواء اكان ساده او يتم حشوة بالجبن المختلفة أنواعها أو يتم حشوها بالشيكولاتة ويقدم سواء كان حادق او حلو لأولادنا ويفضلونه في كل المناسبات وسوف نقوم بشرح طريقة عمله في المنزل بمنتهى السهولة.

ثلاث أرباع كوب من الماء.

ثلث كوب من الدقيق الأبيض.

خمس أكواب من الدقيق.

نصف كوب من السكر.

ملعقتان من الخميرة.

ثلاث ملاعق من الحليب البودرة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نضع خلطة المحسن.

بيضة.

كوب ونصف من اللبن.

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن.

بيضة.

نضع إناء على نار هادئة ونضع به ثلاث أرباع كوب الماء مع ربع كوب دقيق ويتم تحريكها جيداً حتى تختفي جميع كمية الدقيق داخل الماء بعد ذلك نبدأ بتحريك جميع الكمية على نار هادئة حتى نحصل على مزيج مطاطي من العجين بعد ذلك نتركها حتى تهدأ وتبرد.

نحضر العجان الكهربي ونضع الدقيق مع السكر مع الخميرة مع اللبن البودر مع الملح.

نخلط جميع المكونات جيداً داخل العجان حتى تتماسك العجينة ثم نبدأ بإضافة الزبدة بالتدريج مع الاستمرار بالعجن مع إضافة المحسن والاستمرار بالعجن لمدة 15 دقيقة على سرعة هادئة إلى أن تصبح العجينة طرية وناعمة.

بعد ذلك يتم وضع العجينة في إناء ويتم تغطيتها في مكان دافئ حتى تختمر ويتضاعف حجم العجينة ثم نبدأ بعد ذلك بتشكيلها وحشوها بالطريقة المحببة إلى أولادنا بعد ذلك نتركها لتختمر مرة ثانية لمدة ربع ساعة قبل دخولها إلى الفرن.

بعد ذلك نبدأ بدهان الوجه بالحليب والبيض ويتم إدخال الخبز إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية داخل الفرن لمدة 25 دقيقة أو إلى أن تصبح ناضجة وبعد خروجها من الفرن يتم تغطيتها بمنشفة لمدة ربع ساعة لنحافظ على أن تصبح طرية عند استخدامها.

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