الوصفة السحرية لتحضير السينابون بأسهل طريقة بطعم رائع في المنزل

السينابون أو لفائف القرفة من الأشياء الجميلة التي يعشقها الجميع وعشاق السينابون كثيرون ولكن الأشخاص الذين يعلمون طريقة عمل السينابون هم قليلون جداً ولكن طريقة تحضير السينابون في المنزل من الطرق البسيطة والسهلة و ليس بالأمر الصعب أن تقومي بتحضير السينابون لعائلتك في المنزل وسوف نقوم بتقديم مجموعة من الخطوات البسيطة والسهلة من أجل أن تعلمي طريقة تحضير السينابون فى البيت بمنتهى السهولة.

الوصفة السحرية لتحضير السينابون

يوجد مجموعة كبيرة من السيدات تبحث عن طريقة عمل السينابون في البيت لما له من مزاج خاص يعشقه الجميع ولكن يجدون صعوبة في معرفة طريقة تحضيره وعمله داخل المنزل وسوف نقوم بشرح هذه الطريقة في مجموعة من الخطوات في هذا المقال وتستطيعين إعداده في المنزل بمجموعة من المكونات البسيطة الموجودة في كل منزل وقدميها لأولادك.

خمسة أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الزبدة.

ثلاث أرباع كوب من اللبن.

ثلاثة أرباع كوب من السكر.

ثلاثة بيضات.

ملعقتين كبيرتين من الخميرة.

كوب ونصف ماء دافئ.

ملعقتان من القرفة.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزبدة.

نقوم بخلط الخميرة مع الماء مع ملعقتين صغيرتين من السكر و يتم ترك هذا الخليط لمدة 15 دقيقة حتى تتفاعل.

يتم وضع إناء على النار وتوضع فيها الزبدة مع اللبن ويتم خلطهم على النار جيداً مع الأخذ بالحسبان يتم رفع هذا الخليط من على النار قبل أن يبدأ اللبن بالغليان.

نقوم بوضع كل المكونات السابقة مع الخميرة، ويتم خلطهم جيداً وعجنها حتى تصبح لدينا عجينة متماسكة ثم عجنها لمدة عشرة دقائق كاملة ثم نبدأ بتغطيتها وتترك جانباً حتى تختمر.

نقوم برش كمية من الدقيق على الرخامة أو الطاولة ونقوم بفرد العجين على هيئه مستطيل.

نقوم بخلط القرفة مع السكر وتجهيز حشو العجينة.

أولاً ندهن العجينة من الداخل بكمية من الزبدة المذابة ونقوم بعد ذلك برش كمية من خليط القرفة مع السكر على هذه العجينة.

بعد ذلك نقوم بلف العجينة بشكل جيد و حريص بعد ذلك يصبح لدينا رول طويل من العجين نبدأ بتقطيعه إلى قطع صغيرة متساوية الحجم.

نقوم بعد ذلك بتحضير قارب من قوارب الفرن وندهنه بكمية من الزيت الخفيف ثم نبدأ برص هذه الدوائر جنب بعضها داخل هذا القارب ونتركها تختمر مدة نصف ساعة.

بعد ذلك يتم إدخال هذا القارب إلى الفرن على درجة حرارة 180 ويترك داخل الفرن لمدة 30 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبي.

ويتم إخراجه وتقديمه إلى عائلتك وبالهناء والشفاء.

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